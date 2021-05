Bol som pri tom I. (Vo filme, v ČSFD.cz)

• Najlepšiu, najpravdivejšiu Pravdu - nie Lož - vie každý povedať aj napísať o sebe. Aj o tom, čo a kedy a kde robil, prípadne nerobil. •

• Bol som pri tom I. by mohlo niesť podtitul "Bol som pri tom - v Časopise .týždeň a na Webe www.týždeň.sk - iný pohľad na spoločnosť. Nie je to zlý nápad - napísať pokračovanie Svojho Príbehu o sebe samom. Aj na to príde - len vyčkajme ako povestná Hus čaká na Svoj Klas. Na jeseň - do jesene to určite stihnem spísať - bez toho, aby som to (len) spískal. •

• Ak je niečo v novinách, na webe, zavesené v sieťach sociálnych sietí, navyše je to aj vo filmoch, ktoré vyšli aj na filmových nosičoch a mali aj slávnostné premiéry (zvyčajne, tradične na pozvánky, platné pre dve osoby) v kinách - v takom prípade je to aj vo filmových databázach. Česko-Slovenská filmová databáze: www.ČSFD.cz --- link neklame. •

• Bez slov a bez komentára I. (01:25 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/eD_iKCzLVr0

• Bez slov a bez komentára II. (01:19 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/G1sASKAUFf0

• Bez slov a bez komentára III. (04:13 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/EMT0PSPpaDM

• Bez slov a bez komentára IV. (filmový plakát / plagát). •

• Filmový plagát / plakát na film Husí kůže --- Zimomriavky. • (• © 2001-2021 POMO Media Group s.r.o: Zdroj: www.csfd.cz •)

• Bez slov a bez komentára V. (07:34 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/a-3F27Y39WU

• Bez slov a bez komentára VI. (07:43 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/qNM2AbhkVKo

• Bez slov a bez komentára VII. (plagát / pozvánka / autorská korektúra pred tlačou). •

(• © 2009 - 2021 - 2022 - 2023 - 2025... Zdroj: archív autora / sken + tlač. •)



• Súvisiaca fotografia: •

• Fedor Gál (vľavo), Martin Hanzlíček (vpravo), Rudo Vitkovič (vodič v strede). 16. IV. 2009. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Čomu sa venujem: •

• Študujem navigáciu IL-2: Battle Of Stalingrad: Dive Bombing, Ju 87 Stukas. •

• Počúvam a pozerám koncerty - aj Miley Cyrus: Angels Like You. •

• Pripravujem sa na vyhliadkový prelet ponad Liptovskú kotlinu so Skutočnými Priateľmi a so Skutočnými Priateľkami. •

• Študujem psychológiu vojnových zajatcov a zločincov pred vojenskými tribunálmi. •

• Píšem Svoje & Moje & Naše Pamäte Pravdy a Lži, archivujem, pripravujem sa na pondelok aj na utorok, čakám a zarábam si. •