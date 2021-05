Včerajší 1. máj v Liptovskom Mikuláši

• Počasie v Liptovskej kotline bolo včera ukážkovo prvomájové a prvomájový podtatranský ľud vzorne rešpektoval nariadenia. •

• Vďaka Televízii Liptov - TV Liptov --- link - som nemusel obrazne povedané od skorého rána do neskorého večera, do noci, ani nos z okna vystrčiť, ani do sadov, záhrad, lesov, k vode vykročiť, ani byť v prvomájovom slávnostnom sprievode v Liptovskom Mikuláši a ísť tam na zmrzlinu alebo na čaj - obľúbený bylinný Thé. A predsa - ani som netušil ako - a dostal som sa tam. Ale - nepredpiehajme (sa), to sa predsa nepatrí. •

• TV Liptov pripravila a aktuálne zverejnila spravodajskú video o najmenej troch kľúčových prvomájových udalostiach v Liptovskom Mikuláši - niekdajšom Liptovskom Svätom Mikuláši - moderným jazykom NewSpeak zložito napísané: V skutočnom multikultúrnom meste na Váhu pod Poludnicou pri Mare. Video má 03:21 minúty. •

video //www.youtube.com/embed/qn5EAAqgNYY

• Pri pozornom počúvaní slov pána Jána Blcháča, primátora Liptoského Mikuláša, sledujúc celky, detaily aj polodetaily v záberoch kamier aj teleobjektívov - transfokátorov à la ďalekohľad, a hlavne pri počúvaní hudby a slov pesničiek Jána Svetlana Majerčíka, musel som si spomenúť na Maestra Milana Rúfusa zo Závažnej Poruby, aj na stretnutia s ním. Spomenul som si na neho, i na môj starší článok na webe SME blog s názvom Muž so srdcom Človeka --- link. Od Maestra Rúfusa je to len na skok, na Okamih Záblesku, na krôčik k Maestrovi Martinovi Martinčekovi a vzápätí na faru a do Ev. a. v. kostola v Z. Porube. •

• Ján - Janko Svetlan Majerčík v týchto dňoch zverejnil niekoľko svojich oficiálnych videoklipov, vzťahujúcich sa k poézii Maestra Rúfusa aj k tomu, čo robí Liptov Liptovom: k Ovečkám na salašoch, k Jarkám aj k Baranom a Barančekom nielen veľkonočným. Ján Svetlan Majerčík spieva(l) zhudobnenú báseň Milana Rúfusa Jarná (video má 04:16 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/_LU0SX6RHrU

• Jano Svetlan Majerčík & Tosúoni: Ovečky (03:09 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/Bn49YR2xHMA

• Jano Svetlan Majerčík: Všetko tvorí Lada (04:43 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/a8gPDogK7-I

• Jano Svetlan Majerčík: Modlitba (04:19 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/lumDCTs8QA8

• Jano Svetlan Majerčík: Hora (03:54 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/nUjKgM0Xh28

• Jano Svetlan Majerčík: Vedma (official HD video, 04:49 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/X9b8UJsE31M

• Jano Svetlan Majerčík: Včely (04:18 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/w17Ro0P98Z0

• Sledujúc aktuality TV Liptov, počúvajúc svoje aj naše obľúbené piesne s krásnymi, inšpirujúcimi textami, obrazmi aj foto-obrazmi a fotografiami, dostal som do e-mailovej schránky avízo, že Michal Prokop & Framus Five nahral(i) oficiálny videoklip so songom, piesňou Má vlast. Video má 04:47 minúty a je autorizované Vydavatelstvím Supraphon. •

video //www.youtube.com/embed/83lvpmmiYSo

• Premostenie či premostenia medzi Jankom Svetlanom Majerčiakom - rodákom z Východnej - a Michalom Prokopom, rodákom z Prahy, medzi ich interpretáciami Lady a "klasiky" Má vlast od Bedřica Smetanu sú / je zrejmé. Tak ako je každému vari nad Slnko jasnejšie, že "kedysi" vzniklo spoločné, naše Československo - 1. ČSR. •

• Michal Prokop a Janko Svetlan Majerčík v rozhovoroch v televízii a v rozhlase. •

video //www.youtube.com/embed/A2MaFe81noY

video //www.youtube.com/embed/yJQ0SNSGVrk

• Dve nepredvídané, nepredvídateľné náhody prerušili na niekoľko hodín môj pokojný Prvý máj na Liptove. V Liptove sa "začali diať veci." Najskôr som telefinoval s Priateľom od detstva, s Martinom. Martin bol na pohrebe architekta Virgila Droppu - syna akademického maliara Virgila Droppu, rodáka z Liptovského Svätého Mikuláša. Virgil Droppa zomrel ako 80-ročný, v utorok 27. IV. 2021. Priateľ mi neúnavne rozprával podrobnosti, súc na prechádzke so Psíkom nad Bratislavou. Len čo sme dohovorili, telefón opäť zvoní - volá Priateľ - výborný kamarát, profesionálny kolega a Človek s veľkým srdcom: Andrej Bán. Že "za dve hodinky" bude u nás, v meste, a že aký je 1. máj v Liptovskom Mikuláši. "Taký istý, ako tu, Priateľu," odpovedám pravdivo: "Aj tu je 1. máj - liptovský." Len tak-tak som sa stihol preobliecť, dopiť poobdňajšiu kávu a už aj som takmer utekal na Borovú Sihoť, kde ma Andrej čakal. Mali sme dosť času na to, aby sme sa porozprávali a aby sme sa zviezli do Liptovského Mikuláša, kde prijal moje pozvanie na večeru na terase s výhľadom na pomaly zapadajúce Slnko za Oblakmi nad Horizontom. Dojedli sme, prešli sme sa okolo Námestia osloboditeľov - a už bol čas ísť domov. dorozprávali sme sa až dnes ráno, keď som ho vyprevádzal na cestu domov, na Západ. •

• Z LP albumov, z CD, z MP3, cez BlueTooth, v službe YouTube... sme počvali svoje obľúbené Songy & Piesne. Spomínali sme si na Staré Časy, pretože naostatok sme sa videli "len nedávno:" 31. XII. 2020. ...a co bylo dál, to nemusíte znát... •

• Harry Edward Nilsson: Midnight Cowboy / Everybody's Talkin' (03:04 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/9lb5LdJ7cLc

• Barclay James Harvest: Hymn (05:10 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/-aPnFTFrg5k

• Waldemar Matuška: Slavici z Madridu (02:26 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/Ifimsaport8

• Black Sabbath: Vietnam War / Paranoid (02:52 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/WLAsNzYA8gk

• "Nezabudni, Priateľu, vždy treba ísť čo najbližšie tam, kde sa niečo deje," vraví Priateľ a Kamarát Priateľa kolegiálne dodáva: "Nezabudni mať vždy čistú, bielu košeľu a džínsy Levi's, ako Nachtway, dobre vravím?" "Dobre," zakýval mi z okna automobilu. •

• John Morris: Robert Capa And D-Day / Jour-J (03:34 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/2IXszHhBA3E

• Na skorej večeri pred 1. májom a v cukrárni po nedeľnom obede (30. IV. '21 a 2. V. '21). •

• Na terase po večeri. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Na punčoom reze so špicom. • (• © Foto: Martin Droppa, 2. V. 2021. •)

• Súvisiaci článok: •

