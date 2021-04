Hrdinovia, bojovníci, čestní ľudia

• Hrdinovia, čestní ľudia, bojujúci proti totalitným režimom u nás, v Európe i vo svete, v týchto dňoch oslavujú. Alebo zomierajú. •

• Skutoční, čestní a statoční ľudia, ktorí po celý život svojimi činmi aj prácu, so zmyslom pre všeobecné dobro, pre odovzdávanie svojich celoživotných skúseností nasledujúcim generáciám, v týchto dňoch oslavujú svoje životé jubileá. Sú to ľudia, ktorí sa narodili na začiatku XX. storočia a dnes majú takmer 100 rokov, niekedy o zopár rokov viac. Jedným z nich je aj Ján Iľanovský (21. apríl 1922, Závažná Poruba, okres Liptovský Svätý Mikuláš, ČSR), brigádny generálmajor vo výslužbe. K životnému jubileu pánovi Jánovi Iľanovskému blahoželal aj Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (HLAS - SD) a Žilinského samosprávneho kraja. Spravodajské video TV Liptov so strihovým prierezom životom nášho vzácneho jubilanta má 05:05 minúty. •

video //www.youtube.com/embed/JAd6aw7Yr-E

• Všetkým, nevyznajúcim sa vo vojenských hodnostiach, vyznamenaniach, v služobných a kariérnych vojenských postupoch ani v udeľovaní čestných vyznamenaní a ocenení príslušníkom a príslušníčkam našich ozbrojených síl ponúkam prehľad, detailne doplnený odkazmi na relevantné zdroje. Server o vojenství a historii Valka.CZ - Ján Iľanovský --- link. •

• Pripravil som kolekciu štyroch videofilmov, súvisiacich s oslobodzovacími bojmi nielen o Liptovský Svätý Mikuláš v závere II. svetovej vojny. •

• 4. apríl 1945: Oslobodzovacie vojská prechádzajú po Hodžovej ulici v Liptovskom Sv. Mikuláši (01:53 min.). •

video //www.youtube.com/embed/JJJUvXO7pcs

• Oslobodenie: Liptovský Svätý Mikuláš / Liptau-Sankt-Nikolaus 1945 (04:17 min.). •

video //www.youtube.com/embed/raIswmFT81c

• TV Liptov: Kóta 747 (17:01 min.). •

video //www.youtube.com/embed/gujK1k3ty64

• Tlačová beseda Borisa Kollára, predsedu NR SR, na Vojenskom cintoríne Háj - Nicovô (01:21 min.). •

video //www.youtube.com/embed/2X7YPhu-A34

• TV Liptov: Spomienka na 76. výročie oslobodenia Liptovského Svätého Mikuláša (13:22 min.). •

video //www.youtube.com/embed/Ys4qeamK4G8

• TV Liptov: Tichá spomienka na 76. výročie oslobodenia Liptovského Svätého Mikuláša (01:43 min.). •

video //www.youtube.com/embed/dFWjSxLuLA4

• Na záver dva príspevky, najužšie aj najaktuálnejšie súvisiace s politickým, spoločenským, kultúrnym aj investičným dianím v Liptovskom Mikuláši. •

• Prezidentka Zuzana Čaputová pri kladení vencov na Vojenskom cintoríne Háj - Niovô (Kancelária prezidenta SR, 01:27 min.). •

• Virtuálna prehliadka 62 dní bojov o Liptovský Svätý Mikuláš --- link. •

• Bohužiaľ, už nie sú medzi nami mnohí z tých, ktorí si pamätali (takmer) celé minulé, 20. storočie a ktorí či už so zbraňou v ruke alebo bez nej statočne čelili dvom najstrašnejším diktatúram a terorom v novodobej histórii našej vlasti, Európy aj sveta: fašizmu s nacizmom, komunizmu a jeho zvrátenej ideológii triedneho boja a hľadaniu jeho nepriateľov a následne neofašizmu, neonacizmu, rasovej aj národnostnej segregácii. Mnohých z tých statočných a čestných, vo svojich bojoch vytrvalých ľudí som osobne stretol pri rôznych príležitostiach - hlavne pri pravidelných oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Stretol som sa s nimi viackrát - verejne aj v ich súkromí, prijmúc ich pozvania. Tu sú ich príbehy - Príbehy 20. storočia, ktoré dokumentuje aj Nadácia Post Bellum.SK / CZ, s ktorou roky spolupracujem a finančne ju podporujem. •

• Dalma Holanová - Špitzerová. •

• "Najprv som myslel, že to oznámim svetu až po nedeli, ale vraj sa to patrí a treba, Dnes v noci v spánku vo vlastnej posteli zomrela najlepšia stará mama na svete - Dalma Špitzerová," napísal na stenu sociálnej siete Facebook Michael Szatmary, vnuk pani Dalmy Špitzerovej, dodajúc: "Mala 97 rokov. Jej príbeh poznáte mnohí. Prežila holokaust aj komunistov. Jej optimizmus, šarm a vôľa žiť boli nákazlivejšie ako vírus. Mala neuveriteľnú moc okolo seba šíriť radosť a dobro. Vždy keď som k nej prišiel na návštevu, musel som ukazovať fotky a videá jej pravnučky Terezky a ona sa v nej videla. Tvrdila: 'Toto dievča bude herečka, presne ako ja.' Pred pár dňami asi vekom alebo ťarchou stoviek kníh spadla u Dalmy v spálni knižnica plná dedových kníh. Možno ju už dedo Ďuro volal, že už je čas, lebo sa tam niekde nudí a nemá koho komandovať. Neviem. Viem ale, že mne aj mame bude strašne, strašne chýbať. Baruch dajan emet." Pohreb pani Dalmy Špitzerovej bol v nedeľu 25. apríla 2021 o 11:00 hodine na ortodoxnom cintoríne v Bratislave. •

• Zdroj: Zomrela herečka, ktorá bojovala proti nacistom. Mala 95 rokov (Pravda). •

• Príbeh pani Dalmy Špitzerovej s jej rozprávaním a spevom i s hudbou (03:53 min.). •

video //www.youtube.com/embed/AUtUId8HlA4

• Vojtech Kandera z Ľubele v okrese Liptovský Mikuláš. •

• Vincent Kandera z Ľubele, účastník SNP, 11. august 2009. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Pamätník padlým v SNP v Liptovskej Porúbke, 18. august 2009. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Travertínový pamätník SNP v Liptovskom Hrádku, 13. august 2008. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Nízke Tatry - Krpáčovo, 27. december 2015. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Pamätníky SNP, Západné Tatry - Podbanské, 24. júl 2016. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Mapa Slovenského národného povstania, Západné Tatry - Podbanské, 24. júl 2016.• (• © Foto: Martin Droppa •)

• Zomreli aj čestní ľudia, žijúci v duchu napĺňania životného kréda každého slušného človeka nielen u nás, že Plavda a Láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Na koho iného, než na nich, má slušný človek myslieť aj v týchto dňoch? •

• Václav Havel (5. X. 1936 ~ 18. XII. 2011). •

• Prezident ČSFR Václav Havel v Hurbanove pije špeciálne pivo Zlatý Bažžant zo sedemlitrového medeného krčahu, jún 1990. • (• Foto: © Jitka Vodňanská. © Zdroj: www.dennikn.sk •)

• Ivan Miloš Havel (11. X. 1938 ~ 25. IV. 2021). •

• Ivan Havel. • (• © Foto: Ludvík Hradilek. © Zdroj: www.dennikn.sk •)

• Václav Havel pro mě nebyl polobůh, ale normální člověk, vzpomíná jeho bratr Ivan Miloš Havel (05:43 min.). •

video //www.youtube.com/embed/UvI-_N_EBmg

• Jan Vodňanský: Mičurinova ulice. Klavír: Petr Skoumal, záznam z predstavenia S úsměvem idiota, 1999 (15. VIII. 2018, 03:33 min.). •

video //www.youtube.com/embed/Jg-BaIVSYQQ

• Každý z nás v niečo verí, súčasne veriac v to, že to, v čo verí, napokon zvíťazí. Viera v Pravdu, Vždy Víťaziacu nad Lžou, nad Nenávisťou, nad Klamstvom, nad Pohŕdaním aj nad Posmechom - to pre mňa, a nielen pre mňa, nie sú prázdne, bezobsažné slová, ktoré si kto chce a kedy chce vždy prekrúti a bude donekonečna prekrúcať len "na svoj obraz," podľa svojich predstáv, vízií a kadejakých konštruktov. Platí to aj dnes - tak, ako to platilo včera - a bude to platiť aj zajtra, v našej budúcnosti, pre našich potomkov. •

• Pamätník Pravda Víťazí, Liptovský Hrádok - Hrádocké Arborétum, 29. august 2020. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Na webstránke SME Svet bola v nedeľu 25. IV. 2021 zverejnená rozšírená správa z Českej tlačovej kancelárie (ČTK / Česká tisková kancelář) s názvom Moskva zvažuje obmedzenie českého tovaru, napríklad piva. V košatej (aj rozkokošenej) diskusii pod agentúrnou správou je v tejto chvíli 56 príspevkov. Medzi nimi aj takéto: "Vsak nech si piju tie svoje patoky, ked uz nechcu Budvar, Prazdroj. PS: Kedy zakazu zo zapadu dovoz procesorov Intel? Ale to si ta "velmoc" este asi rozmysli,..." napísal / -a diskutujúca osoba s numerickým nickom 1745283. "Nič nové, pamätám si časy, keď báťuška Slovenská Mečiar zaviedol limit na české pivo. Tak sa staropramen, velkopopovicky kozel, starobno... začalo variť u nás na Slovensku. Nikdy nezabudnem na partiu Čechov v našej krčme, ktorí sa tešili z Kozla uvareného vo Veľkom Šariši." prispel / -a do diskusie osoba s nickom v číselnom kóde 1468787. Medzi všetky tie naozaj "vtipné" a "nesmierne zábavné" príspevky, dookola sa točiace hlavne okolo povestného výroku Miloša Zemana, prezidenta Českej republiky, o pive značky Šariš, vhodnom akurát tak ako nálev do pohára na nočný stolík, do ktorého sa na noc vloží zubná protéza, som prispel samostatným príspevkom. Skôr, než ho zverejním, rád skopírujem aspoň jeden z diskusných príspevkov, s ktorým som súhlasil, páči sa mi aj dnes: "A mozno Cesko za trest prestane vyvazat auta znazky Skoda do Ruska a prida sa aj Nemecko a... :-) ...ale nie, o peniaze ide v prvom rade, vid. Cina, ze?" Jeho autorom je diskutujúci rpg (s ktorým veľakrát súhlasím, pretože nepíše nezmysly a neuráža, "netára do vetra," ale to nie je teraz podstatné). Napísal som: "Mali by sme aspoň symbolicky podporiť starších bratov Čechov a mladšie sestry Češky, aj všetkých na Morave a v Sliezsku a mali by sme vyhostiť zo Slovenska Ruskú kultúru a umenie. Načo nám je akési Labutie jazero, keď my máme more - Liptovské more - teda Liptovskú Maru. Načo nám je ruská kultúra zo šírych stepí za Uralom aj pod Uralom, keď máme vlastné šíravy - predovšetkým Zemplínsku Šíravu. Komu chýba balalajka a kazačok, nech si kultúrne užije s vynikajúcim našincom Ivanom Ivanovičom Malokrajcevom (nemá to ani titulky v tej ich azbuke)." K príspevku som pridal odkaz na videoklip z archívu STV Plný tucet hitov: Ivan Krajíček: Kazačok (1968, 02:27 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/xxM6hmPLKCQ

• V tej istej diskusii sa objavil aj príspevok od diskutujúcej osoby s nickom yura, ktorý, podobne ako ja, "linkol" do diskusie pesničku - od populárnej uznávanej aj zábavnej dvojice Jaro Filip a Štefan Skrúcaný: Dedo Mráz. Audiovideo má 02:09 minúty. •

video //www.youtube.com/embed/8jR0DJbOO5Q

• Môj príspevok aj s piesňou Kazačok v podaní Ivana Krajíčka bol nahlásený administrácii a 'Admini diskusií na SME.sk' ho zmazali. Dôvod zmazania príspevku: príspevok nesúvisí s témou článku. Administrácia týchto "po novom moderovaných diskusií" mi odporúča, aby som si "daný Kódex diskutujúceho na webe SME / SME blog z 24. V. 2005, upravený 19.II. 2016, ešte raz preštudoval a dodržiaval ho." Spravím tak bezodkladne - len čo si uvarím kafé a preštudujem si na webe SME, čo je nové ako u nás, tak aj vo svete a čo hláci Kovidautomat. Paralelne s tým budem premýšľať o tom, že využijem ponuku Vydavateľstva Petit Press, a. s., Bratislava na predplatné.SME.sk / prémiové predplatné - a to darčekové, s reklamou, na celý rok (365 dní), niekomu darujem. Pravdepodobne už (neraz nielen mnou) spomínaným 'Adminom diskusií na SME.sk.' Veď ktože by práve teraz, pred bránami teplého a víťazného mája - Lásky Času - nebol do nich zaľúbený, dokonca aj zaľúbená? •

• Repete: Zaľúbení, Kazačok (Archív STV: 2 piesne z Repete, 06:33 minúty, YouTube). •

video //www.youtube.com/embed/-m5SuacXH5k



• Moskva zvažuje obmedzenie dovozu českého tovaru, napríklad piva. (SME Svet) --- link. •



