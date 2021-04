Novinárska nezávislosť a priateľstvo

• Alexej Fulmek, riaditeľ Vydavateľstva Petit Press, a. s., zakladateľ denníka SME: "Pre novinárov je najdôležitejšia nezávislosť." •

• "Pre novinárov je najdôležitejšia nezávislosť. To nie je fráza," napísal v komentári Alexej Fulmek - riaditeľ Vydavateľstva Petit Press, a. s., súčasne aj zakladateľ denníka SME. * Zároveň v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou Alexej Fulmek podrobne vysvetlil nielen to, prečo finančná skupina Penta definitívne odišla - musela odísť z Vydavateľstva Petit Press, a. s., ale aj to, ako nás, novinárov aj novinárky, platil, platí aj bude platiť americký finančník George Soros - a to i v prípade, že nás platiť nebude. ** Reč bude aj o skutočnom priateľstve - nielen medzi novinármi, žurnalistami, reportérmi či fotoreportérmi. •

• K novinárskej nezávislosti z môjho pohľadu len toľko, koľko stručnosť unesie. Pred niekoľkými dňami som na webe SME blog zverejnil text Kauza Floyd verzus Steven, v ktorom som dôrazne a aj primerane ostro "vysúpil" proti tomu, čo vo svojom komentári napísala Matia Lenická, známa slovenská drum 'n' bassová DJ-ka a producentka, vystupujúca pod umeleckou značkou, menom, nickom B-complex. Išlo o jej komentár s názvom Keď niečo nie je nezákonné, neznamená to, že je to v poriadku. Komentár som napísal, zverejnil, v týchto chvíľach má vyše 470 prečítaní / zobrazení, doteraz ho nikto nezdieľal v sociálnej sieti Facebook a Matia Lenická naň v takzvanej moderovanej diskusii nezareagovala. Nuž - už si neviem predstaviť lepší dôkaz toho, že som si, ako obyčajný bloger na webe SME blog mohol napísať a aj zverejniť to, čo som považoval za potrebné - a čo súčasne je osto kritické proti jednej z najostrejšie sledovaných komentátoriek na webe SME. Pochopiteľne - nepochopiteľne sa neustále niekto nájde, kto pánom Fulmekom a napokon i mnou spomínanú novinársku nezávislosť bude nie spochybňovať, ale doslova popierať. Príkladom je "čerstvý" text Františka Cudziša z Liptovského Mikuláša - zo súdliska Podbreziny: František Cudziš: Čo sa zmení v SME po odchode Penty? - Dátum? Áno, pán Cudziš, zmenil sa dátum. Vy ste svoj text napísali vo štvrtok 22. apríla 2021 o 20:10 hodine, ext ste upravili v ten istý štvrtok 22. 4. 2021 o 20:31 hodine - a ja tento text zverejňujem dnes, v nedeľu 25. apríla 2021.Čiže máte pravdu, pán František Cudziš, a pretože je nedeľa, môžete o svojej pravde premýšľať tam, kde si rád s obľubou dáte slaký dezert (aj dnes, v nedeľu) v Cukrárni Veronika na sídlisku Podbreziny. Môžete pri tom premýšľať o čom len chcete - v tom Vám nikto nebráni - hoc aj o známej nesmrteľnosti chrústa podľa Vašej teórie Kozmodriftu. •

• Namiesto bezduchého vysedávania po cukrárňach a po nociach je lepšie hýbať sa - ísť na turistiku, nedbajúc na to koľko máme rokov (za sebou i pred sebou). Pán prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster vo dvojici s Jánom Tribulom v najdlhšej tatranskej Bielovodskej doline nech sú nám príkladom (07:16 minúty - 3. I. 2018, YouTube). •

• O tom, že ma platí George Soros - o tom nebudem s nikým polemizovať - s bývalým premiérom vlády Slovenskej republiky, s Doc. JUDr. Robertom Ficom, CSc. - dočasným slovenským politikom a dočasným poslancom Národnej rady Slovenskej republiky odkiaľsi spod balkóna a spoza štítu, chráneného igelitovým závesom, vôbec nie. Zmysluplnejšie sú prvoaprílové žarty - opäť v podaní Jána Tribulu, tentoraz priamo z Popradu rovno spod Tatier (01:27 minúty - 1. IV. 2014, YouTube). •

• Na záver o priateľstve vyššie spomenutom. V týchto dňoch sa mi postupne, priznám sa, že niekedy aj nečakane a prekvapujúco ozvalo viacero mojich skutočných riateľov, priateliek, kamarátok, kamarátiek, dávnych mne známych ľudí. Napríklad S aj M. sa ozvali z U. S. A., kde už niekoľko rokov žijú, tvoria, pracujú, fotografujú, filmujú aj sa tešia z prítomností o vnúčence rozrastených rodín - a to nielen na juhu krajiny, ale i na hraniciach U. S. A. s Mexikom. Ozval sa aj priateľ a kamarát s odkazom, že sa určite zastaví, keď pôjde okolo a že sa teši na to, keď mu všeličo, hlavne o novinkách z nášho Liptova porozprávam. Iný starý dobrý priateľ a kamarát sa u mňa zdržal len krátko, zato sa zaujímal hlavne o to, ako sa i píše, ako dlho mi trvá napísanie článku na tento web, a tiež o to, že či niečo nepotrebujem, preože Moja Pani je už štvrtým mesiacom v inom meste. Bolo to veľmi milé a priateľské stretnutie, aj keď trvalo ani nie dve hodinky. To pre mňa najdôležitejšie si nechávam na záver. Veril som, že finančná skupina Penta odíde z Vydavateľstva Petit Press, a. s., Bratislava - a to od chvíle, keď Fedor Gál vydal práve vo Vydavateľstve Petit Press, a. s., v rámci Knižnej edície autorov denníka SME, svoju knižku Drtím, drtíš, drtíme (s krízou za zadkom). *** Vyšla ešte 7. septembra 2020 a kúpil som si ju, aj s printovým vydaním denníka SME, v Bratislave. Vtedy som si pomyslel a neskôr som to aj povedal, že Fedor predsa nebude vydávať ďalšiu zo svojich knižiek ako prílohu k denníku, naveky, navždy opantanom Pentou. Nemýlil som sa - a to ma veľmi teší. Stačilo už len jediné: Vydržať - čakať a napokon sa aj dočkať. Preto: Ďakujem, pán Fulmek, ďakujem, Fedor. Ďakujem, priatelia, priateľky, kamaráti, kamarátky, že ste to vydržali.

Dočkali sme sa. •

• Čo je dôležité? Som známy tým, že mám rád dobrú, rytmickú hudbu. Rytmus a jeho pravidelnosť, v kombináciami so zmenami - s prechodmi - sú dôležité hlavne preto, aby sme nestratili dych, aby sme "stíhali," ako sa vraví. Ten bubeník je skutočne výborný! •

• Тату: Нас не догонят (04:05 minúty, 24. X. 2020 - YouTube). •

