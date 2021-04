Kauza Floyd verzus Steven

• Derek Chauvin je vinný - zavraždil Georgea Floyda. Kauza, známa i vďaka celosvetovému hnutiu Black Lives Matter, sa skončila. •

• Samozrejme, že som pozorne - ako vari každý človek takmer na clom svete - sledoval postupne priúdajúce informácie aj dezinformácie o tom ako to určite bolo a ako to vraj určite nebolo v prípade teraz už uzavretom - v prípade vraždy jdného človeka druhým človekom. Vražda človeka je vraždou človeka - násilie človeka, páchanom na inom človeku je násilím, podobne aj keď niekto týra, ponižuje, mučí, dokonca až na smrť umučí, ubije človka. Napríklad pri výsluchu vo vypočúvacej miestnosti bepečnosti - vbývalom Československu známej Štátnej bezpečnosti / Státní bezpečnosti (ŠtB / StB). Kto sa ikdy v žiote nestretol so šikanovaním, s posmeškami, s urážkami alebo nemiestne akože smiešnymi narážkami na vzhľad, fiziognómiu, rečový deficit, dokonca prirodzenú farbu vlasov alebo prebytok / nedostatok pigmentových škvŕn aj škvrniek na tvári (hovorme tomu pehy), kto nikdy neprišiel o okuliare - pretože si na ne sadol alebo stúpil (lebo ich nevidel, nezbadal)... A tak ďalej - ten / tá nech zdvihne ruku. Tie osoby, ktoré ruku teraz radšej nezdvihli ani v mysli, v duchu - tak alebo klamú, alebo sami či samé boli či stále sú ľuďmi majúcimi blízko k tomu, čo tak vehementne odsudzujeme a čo napokon vvcholilo aj do hnutia Black Lives Matter a vzápätí, s istým oneskorením do kontrahnutia White Lives Matter. Všetko to, o čom píšem vyššie - veriac že dostatočne korektne a nezaujato, nikoho pri tom nijako neuraziac, priamo a na plné ústa opísala Matia Lenická - slovenská drum 'n' bassová DJ-ka a producentka, vystupujúca pod umeleckou značkou, menom, nickom B-complex. Napísala to v komentári na web SME Komentáre Keď niečo nie je nezákonné, neznamená to, že je to v poriadku. * S tým, čo Matia 'B-complex' Lenická píše - s tým súhlasím do povestnej bodky - až s jednou výnimkou, ktorá ma doslova zdvihla z pohodlia pohovky. Predpokladám, že čakáte čo je to a ako do príbehu zamontujem obligátnu Geniálnu Skupinu Géniov Pink Floyd. Spravím to - ale len jednou vetou - pretože z vraždy človeka sa žarty ani sarkastické poznámky, táraniny a kecy nerobia. Pretože kto má osobnú skúsenosť s tým o čom všetkom Matia píše - ten mi musí dať za pravdu. A kto túto osobnú skúsenosť popiera sé v sebe a pred sebou - nech teraz aspoň v duchu odvážne zdvihne ruku. Ja som ruku teraz nezdvihol - Boh mi je svedkom. •

• Tá veta znie:Floyd je, bohužiaľ, mŕtvy - ale Pink Floyd, chvalabohu, stále žije. •

• Teraz to, čo ma v komentári Matie Lenickej vyhodilo z pohodlia sofa, v teple zo sálajúceho obkladu starých kozubových kachieľ. Citujem: "Rasizmus rozhodne nie je problémom len na druhej strane Atlantiku, no tento rozsudok bude dôležitým míľnikom k náprave spoločnosti, ktorej ústavu písali v časoch, keď vlastniť otrokov bolo zákonné a normálne. Je to príklad toho, že keď niečo nie je nezákonné, neznamená to, že je to v poriadku." Prepáčte, Matia, ale táto veta neznie ako klišé - ona je klišé citujem Vás: "Rasizmus rozhodne nie je problémom len na druhej strane Atlantiku, no tento rozsudok bude dôležitým míľnikom k náprave spoločnosti, ktorej ústavu písali v časoch, keď vlastniť otrokov bolo zákonné a normálne." Sústreďte sa, prosím, Matia, na to, čo ste v tej vete spomenuli - na slová "rozsudok - dôležitý míľnik - náprava spoločnosti - ústava - vlastniť otrokov." A sme doma, Matia a milá moja čitateľská, verná komunita 'obľúbeného blogera' na webe SME blog. Vy všetci si nespomínate na istého režiséra menom Steven Allan Spielberg (18. XII. 1946, Cincinnati, štát Ohio, U. S. A.). Nie, ale "niečo vám to meno vraví," ako sa vraví? Áno - je to on - Oscarmi ovenčený a preslávený režisér - americký filmový režisér, scenárista aj producent. Dúfam, že sa zhodneme aspoň na tom, že Česko-Slovenská filmová databáze neklame ako keď Rudé právo tiskne:

Steven Allan Spielberg - ČSFD.cz. Kto rozumie po anglicky a vie aj po anglicky "gúgliť," ušetrím mu povestné vyhľadávanie zdrojov: Wikipedia.org - Steven Allan Spielberg. Kto vie "gúgliť" iba po slovensky, nech sa nenamáha a klikne priamo TU - Wikipédia.sk - Steven Allan Spielberg. Napokon sa všetci svorne preklikáme a doklikáme k tomu podstatnému. Dokým sa doklikáme a preklikáme, dajme si hudobnú pauzičku na povestnú krémovú kávičku k telke pred seriálom Top-Pop-Zábavnej Obľúbenosti S Pivkom & Čipsom. •

• B Complex: Beautiful Lies (Music Video) (06:45 minúty - YouTube). •

video //www.youtube.com/embed/qKxSQiUeW_A

• Našiel som presne to, čo som hľadal - trailer / upútavku na film Amistad, ktorý v roku 1997 uviedol do kín režisér Steven Allen Spielberg,podieľajúci sa aj na produkcii filmu. Štyri nominácie na Cenu Americkej filmovej akadémie - na Oscara + štyri nominácie na cenu Golden Globe (Zlatý glóbus) a napokon jediná úspechom potvrdená nominácia - European Film Awards - konkrétne Európska filmová cena Cena za výnimočný prínos svetovému filmu pre švédskeho herca menom Stellan Skarsgård vari presvedčia o tom, že Amistad - historická mysteriózna dráma, dlhá neskutočne nudných 152 minút, má niečo do seba, ako sa vraví, a v hodnotení ČSFD má 76 %. Pre porovnanie - nenudná katastrofická dráma s romantickou zápletkou na pozadí historických faktov - známy Titanic - má až 194 minút v plnej, "full" verzii a v alternatívne akože znesiteľnom zostrihu len 187 minút. Hodnotenie ČSFD: 85 %. Kto nevidel a nepozná Titanic - myslím tým ten film - nech zdvihne ruku. Matia Lenická zdvíha obe ruky - ale neverte jej, to len komusi asi máva na pozdrav. Veď som videl tie jej Krásne lži - ale tá hudba... No No No Comment. Na tie lži sa ešte ako tak dá pozerať, ale tie bicie! Ach, veď tie mixpulty jedného dňa vlastným hlukom zahlušia Hudbu! Toto má byť Umenie? •

• Amistad - Official® Trailer [HD] (02:28 minúty - YouTube). •

video //www.youtube.com/embed/ej9C5rQOaYU

• Amistad Movie Trailer 1997 - TV Spot (0:59 minúty - YouTube). •

video //www.youtube.com/embed/RAaTjvgwsIA

• Pred finále dobrá rada zadarmo. Kto rád po nociach číta niečo zmysluplné a čitteľné a nie je človekom odkázaným na bezsenné, nekonečné noci, môže čítať knihu Amistad - dokonca vyšla aj v jazyku slovenskom a stojí menej než "denné menúčko" v centre našej metropoly - tej na Dunaji. Doplním zarmucujúcu správu: Zľavnené originálne filmové nosiče s filmom Amistad sú vypredané. Na webe renomovaného kníhkupectva Martinus nemajú dôvod klamať a vymýšľať si, prečo by to robili, je to ich obchod - stačí kliknúť TU. •

• Teraz sa Vás, Matia Lenická - a napokon všetkých pýtam: Koľko Amistadov, koľko Pianistov, koľko Schindlerových zoznamov, koľko Krajín ve stínu, koľko Katýň, koľko Krátkých dlouhých ciest a cest, koľko Dier v hlave, koľko filmov musia ešte natočiť napríklad Zuzana Piussi a Robert Kirchhoff, koľko komentárov a textov musia ešte napísať ako Michal Havran, tak aj Ondrej Prostredník, koľko skenov statusov v sieti Facebook ešte musí zverejniť Ján Levoslav Benčík a koľkokrát majú byť takí a onakí hostia hosťom hosťujúcej, pohostinnej gymnaziálnej študentky školy života na ulici - áno, tej zo Spišskej Novej Vsi v jej Kulturblogu - koľkokrát má ešte Andrej Bán s pamätníkmi nielen holokauatu obísť celé toto Slovensko, koľko Natálok má ešte takmer zhorieť zaživa v detskej postieľke, koľko Živých kvetov sa má rozpadnúť a napokon - koľko Zuzán Čaputových si ešte želáte, aby ste pochopili, že ste nepochopili v podstate vôbec nič? Aby ste pochopili, že žiadny "rozsudok ako dôležitý míľnik pre nápravu spoločnosti" nehrozí ani náhodou, ani omylom? A to naschvál nepíšem nič o blogeroch a blogerkách tu, na webe SME blog - len námatkou: Mišo Šesták: Metódy vyšetrovania ŠtB. Tento článok bol na titulke webu SME - tam som si ho všimol a ihneď mi prišlo zle, pretože tie ich eštébácke metódy až veľmi dobre osobne poznám. A až keď zverejním tento text a bude tu, na webe SME blog, až potom prispejem do určite moderovanej diskusie pod článkom Miša Šestáka - a to si píšte, že napíšem pravdu. Diskusiu pod týmto článkom nemôžem "sám sebe zakázať," a aj keby som mohol, mal možnosť nepovoliť ju - povolil by som ju. Prečo? Pretože verím, že s odchodom Penty z Vydavateľstva Petit Press, a. s., Bratislva a s konečným nástupom normálne a seriózne, slušne moderovaných diskusií aj tu, na tomto webe, čo najskôr nastane poriadok. Je čas jarných upratovaní - takže, páni Alexej Fulmek a Matúš Paculík, držím Vás za slovo a držím Vám palce. Viac spraviť v tejto chvíli nemôžem - je neskoro. Ale na robenie poriadkov nikdy nie je neskoro a jarné upratovanie nemožno odkladať donekonečna. •

• Koľko megakartónov obyčajných vitamínových tabletiek B komplex po expiračnej dobe zazmluvnili naši slovutní politici a slovutné političky, vrátane nemenovanej expertky na všetko - hlavne na naše zdravotníctvo, a už aj včera bolo neskoro vládnymi špeciálmi odtransportovali na predsunuté poľné letiská vo vyklčovanej a vypálenej džungli Mjanmarska - bývalej Barmy - krajiny, z ktorej sa dňom i nocou valia ako uhoľ čierne mračná dymu zo spálených pneumatík, do ktorých sú hádzané živé, malá deti, z obydlí ľudí, z celých dediniek ľudí na útekoch pred "obyčajnou" ale s prepáčením ku...sky nehumánnou občianskou, gerilovou vojnou, pred svinskou genocídou? •

• Generáli sa zabávali na červenom koberci a v uliciach nechali zabíjať náhodné obete - vrátane detí (fotogaléria z Mjanmarska) --- Denník N, 29. III. 2021. •

• Na záver - ako inak - niečo upokojujúce, dokonca čiernobiele, navyše celkom nové - Geniálne od Génia Rogera Watersa z Geniálnych Géniov Pink Floyd. Video bolo zverejnené v sieti služby YouTube 17. IV. 2021 - ale ešte predtým ho Náš Priateľ Roger v podobe pred finálnou úpravou zverejnil aj na podporu skutočného Mieru v pásme Gazy, aj na podporu občianskych protestov v Guatemale, aj na podporu Slobodu a Pravdu milujúcich ľudí v pobaltskej Litve a aj na podporu masívnych protestov v U. S. A. proti politike akéhosi Donalda Trumpa, na ktorého si dnes nespomenie vari už ani neoboľševok Ľuboš Blaha. Veď všetko je to spísané aj nalinkované s odkazmi v podrobnostiach k videu - a klikačov, klikačiek je tu dosť, tak nech klikajú a rozklikávajú - ak chcú, preklikajú sa aj k Pravde, vždy víťaziacej nad Lžou a Nenávisťou. Také staré heslo - kto ho nepozná, nech... Nech viete čo. •

video //www.youtube.com/embed/JamLmpVOgE0

* Matia Lenická:Keď niečo nie je nezákonné, neznamená to, že je to v poriadku --- link.