Služobníci sú a budú aj pod Everestom

• Slúžiť Najvyššiemu - či ho už voláme Boh, Allah, Ježiš... ...alebo filozofii, zasvätenej napríklad Budhovi či Óshovi, možno všade. •

• Človek vždy niekomu slúžil, slúýi aj bude slúžiť - či už dobrovoľne alebo z donútenia, či už v dobrej viere a z presvedčenia, alebo v prospech iných či predovšetkým v prospech svoj. Služba ako taká nie je vecou zlou - slúženie sa stáva nedobrým vtedy, keď si včas (vedome alebo nevedome) neuvedomíme pohnútky, ktoré nás k slúženiu alebo k slepému posluhovaniu viedli a vedú. Oheň - povestný Dobrý Sluha ale Zlý Pán - by vedel povedať, ako to so slúžením je. Lenže Oheň múdro mlčí - len horí, blkoce, plápolá, iskrí... ...dokým nezhasne a nestíchne v chladnúcom žeravom uhlí temnejúej pahreby. •

• S vierou v Boha a so službou Jemu je to podobné - a najvypuklejšie to bolo nielen u nás, ale aj v celom 'Pionierskom socialistickom tábore Mieru a Pokroku' vo východnej a strednej Európe v rokoch 50. XX. storočia. O tom je slovenský (s koprodukčnou participáciou Česka, Rumunska a Írska) úspešná a viacnásobne ocenená film Služobníci z roku 2020 od režiséra Ivana Ostrochovského. Filmpvú celovečernú drámu v exkluzívnej celoslovenskej premiére uvedie Kino Lumière - kino Slovenského filmového ústavu online v rámci divácky stále obľúbenejšieho projektu Kino Lumière doma už v piatok 23. apríla 2021 o 20:20 hodine. Projekcia bude tradične spojená s online diskusiou diváckej verejnosti. •

Banner na online celoslovenskú premiéru filmu Služobníci z Kina Lumière.

• O tom, ako súvisí čiernobiely film Služobníci s himalájskou osemtisícovkou Mount Everest (8 848,86 metrov nad morom) - s najvyšším štítom na Zemi, ale aj o iných súvislostiach hovorí najaktuálnejšia tlačová správa Slovenského filmového ústavu. •

• V rámci projektu Kino Lumière doma od januára 2021 do polovice apríla 2021 bolo vydaných na projekcie vo virtuálnej kinosále zatiaľ 6 071 vstupov. Celkovo projekt uviedol až 157 predstavení. Najväčší záujem vzbudili slovenské a koprodukčné filmy uvádzané v online premiére, spojené s diskusiami s tvorcami. Prvé tri miesta rebríčka TOP 10 obsadili snímky Everest - najťažšia cesta od režiséra Pavla Barabáša, ďalej životopisná dráma Šarlatán z roku 2020 režisérky Agnieszky Holland a dráma Krajina ve stínu z roku 2020 režiséra Bohdana Slámu. Päticu v rebríčku dopĺňa poľský nominant na cenu Oscar v kategórii Najlepší medzinárodný film - dráma Corpus Christi z roku 2019 od režiséra Jana Komasu a taliansky film Vitajte na juhu z roku 2010 v réžii Luca Miniera, ktorý bol premietnutý ako súčasť tematickej prehliadky Taliansko: Krajina. Film. Fotografia v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave. Najväčšie zastúpenie v programe online projekcií z Kina Lumière mala európska kinematografia, pričom slovenské filmy tvorili až 25 percent zo všetkých predstavení. •

• V exkluzívnej online premiére uvedie projekt Kino Lumière - Kino doma oceňovanú snímku Služobníci - celovečerný režijný filmový debut Ivana Ostrochovského. Táto dráma mala premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale 2020, ktorý sa ako posledný z prestížnych festivalov konal s účasťou tvorcov diel a diváckej komunity skôr než na hromadné kultúrne aj spoločenské podujatia doľahla celosvetová pandémia Covid-19 a s ňou spojené protipandemické opatrenia a nariadenia. Čierno-biely film sa v dejovej a príbehovej línii odohráva v totalitnom Československu v roku 1980 na bohosloveckej fakulte a mal sa do slovenských kín dostať už pred rokom. Jeho pôvodne plánovanú premiéru zastavila prvá vlna pandémie a náhradný novembrový termín sa neuskutočnil z dôvodu lockdownu krajiny. Napriek tomu film už videli diváci v Kanade, v Austrálii, v Belgicku, v Luxembursku, v Turecku, v Rumunsku, v Srbsku aj v Maďarsku. Projekcia vo virtuálnej kinosále Kino Lumière - Kino doma je teraz unikátnou príležitosťou pre slovenských divákov aj naše diváčky. Film má domácu online premiéru

už zajtra - v piatok 23. apríla 2021 so začiatkom o 20:20 hodine a bude spojený s diskusiou s režisérom Ivanom Ostrochovským, ktorú bude moderovať filmová teoretička

Katarína Mišíková. •

• Upútavka na film Služobníci (01:55 minúty, YouTube). •

video //www.youtube.com/embed/xdaizHDaadE

• V online projekte Kino Lumière doma naďalej pokračuje obľúbený cyklus Príbehy umenia, ktorý pokračuje predstavením nekonvenčného španielskeho surrealistu Salvadora Dalího, ale aj nadčasovej zberateľky moderného umenia Peggy Guggenheim. Pokračovať bude i vzdelávací cyklus Filmový kabinet špeciál: Zločin podľa Langa s prednáškami estetika a filmového teoretika Juraja Oniščenka. Na blížiaci sa máj Kino doma pripravuje cyklus filmov Charlieho Chaplina pri príležitosti 100. výročia vzniku jeho filmu Kid (1921), o ktorom budú s divákmi hovoriť filmový kritik Peter Konečný a teoretik popkultúry Juraj Malíček. Program Kina doma vychádza z dramaturgie Kina Lumière, tradične od vzniku tejto kultúrnej i spoločenskej inštitúcie postavenej na rozmanitosti s dôrazom na súčasnú slovenskú a európsku kinematografiu a na diela zo Zlatého fondu slovenskej a svetovej kinematografie. Od začiatku tohto roka program Kino doma uviedol aj filmy v divácky obľúbenom cykle Music & Film, ďalej cyklus dokumentárnych filmov 5 x Pavol Barabáš, detské predstavenia aj Filmový kabinet deťom s lektorkami animovaného filmu, filmové prehliadky (napríklad MittelCinemaFest, Lux Film Days, Minifestival európskych filmov), ozveny z festivalov (Medzinárodný filmový festival Febiofest, Art Film Fest i Filmového festivalu inakosti). Dramaturgia Kina Lumière sa vyznačuje aj rozširujúcou sa spoluprácou s kultúrnymi inštitútmi na Slovensku: s Talianskym kultúrnym inštitútom, s Poľským kultúrnym inštitútom i s ďalšími organizátormi celoštátnych podujatí, čo demonštrujú napríklad projekcie Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení alebo zatiaľ ostatná projekcia filmu Ástor Piazzolla: Roky žraloka z roku 2019 od režiséra Daniela Rosenfelda. Projekt Kino Lumière - Kino doma tento filmový dokument uviedol v celoslovenskej premiére v spolupráci s Medzinárodným festivalom komornej hudby Konvergencie 2021. Kino doma premieta aj digitálne reštaurované historicky aj výpovedne a odkazmi budúcim generáciám cenné filmy zo zbierok Slovenského filmového ústavu, a to v cykle Reštaurovaná klasika. •

• Projekt Kino Lumière - Kino doma - ilustračné upútavky na to, čo bude a čo bolo...

...pre milovníkov a milovníčky Umenia nielen surrealistického: •

video //www.youtube.com/embed/SuSki31tsrw

video //www.youtube.com/embed/cdcTY5GhHuk

...pre milovníkov a milovníčky klasickej grotesky: •

video //www.youtube.com/embed/UBX2Yy2dqg4

video //www.youtube.com/embed/v_ibx52DgoA

...pre detičky aj ich rodičov a priateľov animovanej tvorby: •

video //www.youtube.com/embed/jh3Z8ULJ4Sk

video //www.youtube.com/embed/wwzYaHnDQ00

...pre priateľky a priateľov Umenia nielen hudobného: •

video //www.youtube.com/embed/el1ONtueqRI

video //www.youtube.com/embed/iLdTZaKMQ9c

...pre priaznivcov a priaznivkyne klasického dokumentu: •

video //www.youtube.com/embed/1PbH_WEeIEY

video //www.youtube.com/embed/Uc9-wjWn2Pc

• Pred dvoma rokmi bola návštevnosť Kina Lumière rekordná, do kina prišlo viac ako 120 000 divákov. „Tesne pred pandémiou v roku 2019 patrilo bratislavské Kino Lumière medzi najnavštevovanejšie kiná na Slovensku, jeho celková návštevnosť sa vyšplhala na 120 066 divákov. Prvé dva mesiace roka 2020 naznačovali, že kino bude mať opäť mimoriadne úspešný rok. S príchodom pandémie sme však začiatkom marca zostali zatvorení a v plnohodnotnej prevádzke sme už nepremietali do konca roka. V apríli sme preto spustili virtuálnu kinosálu Kino doma v záujme zostať v kontakte s divákmi a podporiť vypnutý reťazec: distribútor - kino - diváci,“ hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu. Celková návštevnosť v Kine Lumière a v Kine doma v roku 2020 dosiahla 65 871 divákov, virtuálna kinosála premietala počas roka 107 dní. Celkovo bolo vlani Kino Lumière otvorené len 243 dní, z toho väčšiu časť roka v obmedzenom režime. Jeho prevádzka bola pozastavená až na 123 dní. V roku 2021 je Kino Lumière zatvorené už 108 dní, spolu to predstavuje 231 dní od začiatku pandémie. „Aj keď v roku 2020 bol v dôsledku pandémie zaznamenaný celosvetový pokles návštevnosti kín, tak v prípade Kina Lumière bol - i vďaka verným divákom a diváčkam a projektu Kino doma - medziročný pokles návštevnosti oveľa nižší, len o 45,14 percenta než v rámci celého Slovenska, ktoré zaznamenalo prepad o 63,78 percenta, a Európskej únie s prepadom o 69,8 percenta,“ dopĺňa Miro Ulman, odborný referent Audiovizuálneho informačného centra Slovenského filmového ústavu, ktorý vyhodnocuje štatistické údaje za Slovenskú republiku pre databázy Európskej únie. K platforme Kina doma sa postupne pridali aj Kino Úsmev Košice, Kino Iskra Kežmarok, Kino Akademik Banská Štiavnica, Kino Fontána Piešťany, Kino Tatran Poprad a Kino Film Europe Bratislava. Unikátom projektu je, že predstavenia sa realizujú ako live stream v presne stanovenom čase a ich súčasťou je aj čet - chat s divákmi. •

video //www.youtube.com/embed/VxZuPN28t30

• Kino Lumière - kino Slovenského filmového ústavu je prevádzkované Slovenským filmovým ústavom, ktorý je pamäťovou inštitúciou v oblasti kinematografie a audiovízie, zriadenou na základe Zákona o audiovízii č. 40 / 2015 Z. z. Slovenský filmový ústav prostredníctvom Kina Lumière i platformy Kino doma sprístupňuje jedinečné filmové zbierky, ktoré sú základom slovenského audiovizuálneho dedičstva, podobne ako sú zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave alebo Slovenského národného múzea v Bratislave a ich regionálnych galérií a múzeí, Múzea Sovenského národného povstania v Banskej Bystrici a ďalších kultúrnych ustanovizní základom nášho kultúrneho dedičstva. Kino Lumière je členom medzinárodnej siete kín Europa Cinemas a ako prvé kino na Slovensku získalo Cenu slovenských filmových novinárov za dramaturgiu (v roku 2013). Patrí mu aj Cena Europa Cinemas za najlepšiu dramaturgiu (z roku 2014). Slovenský filmový ústav aj napriek zníženému rozpočtu o 10 percent na rok 2021 pracuje s cieľom zachovať a rozvíjať aktivity pre divákov a milovníkov filmu na Slovensku aj v zahraničí (napríklad v úzkej spolupráci so zahraničnými vydavateľmi a distribútormi vybraných filmov zo svetových kinematografií. •

video //www.youtube.com/embed/fKz5Fpvs3hU

• Najsledovanejšie filmy projektu Kino Lumière doma (TOP - 10) v roku 2021 •

1. Everest - Najťažšia cesta, réžia Pavol Barabáš, Slovensko, 2020, distribútor: ASFK

2. Šarlatán, r. Agnieszka Holland, Česko, Írsko, Poľsko, Slovensko, 2020, distribútor: CinemArt

3. Krajina ve stínu, r. Bohdan Sláma, Česko, Slovensko, 2020, distribútor: Filmtopia

4. Corpus Christi, r. Jan Komasa, Poľsko, Francúzsko, 2019, distribútor: ASFK

5. Vitajte na juhu, r. Luca Miniero, Taliansko, 2010, v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave / Veľvyslanectvom Talianskej republiky na Slovnsku

6. Ástor Piazzolla: Roky žraloka, r. Daniel Rosenfeld, Argentína, 2019, v spolupráci s Medzinárodným festivalom komornej hudby Konvergencie 2021

7. Prchavé okamihy šťastia, r. Daniele Luchetti, Taliansko, 2019, v sp. s: Taliansky inštitút

8. Pre Samu, r. Waad Al-Kateab, Edward Watts, Veľká Británia, 2019, distribútor: ASFK

9. Maliarka a zlodej, r. Benjamin Ree, Nórsko, 2020, distribútor: ASFK

10. Oslnení slnkom, r. Luca Guadagnino, Taliansko, Francúzsko, 2015, distribútor: Magic Box

Poznámka: Štatistické údaje sú spracované ku dňu 18. apríl 2021.

• Tenzing Norgay a Edmund Hillary. • (• © Zdroj: Outlook India - www.outlookindia.com •)

• Autor textu odporúča knihu, film, pieseň, rozhovor: •

• Edmund Hillary: Od oceánu k oblakům, (Mladá fronta, 1982, séria Máj, zväzok 396) --- link. •

• Útěk ze Sibiře (2010) CZ trailer (The Way Back, 02:00 minúty) (YouTube) •

video //www.youtube.com/embed/3rMhn0AjxCg

• Instant Karma! / We All Shine On. (Ultimate Mix, 2020, 03:29 minúty - Lennon / Ono With The Plastic Ono Band) (YouTube). •

video //www.youtube.com/embed/xLy2SaSQAtA

• Andrej Bán - rozhovor s horolezcom Petrom Hámorom o Evereste (Denník N, 30. VII. 2018) --- link. •

• Peter Hámor v základnom tábore pod Everestom. • (• © Foto: archív Petra Hámora. © Zdroj: www.dennikn.sk •)

• Tenzing Norgay a Edmund Hillary v základnom tábore pod Everestom. • (• © Zdroj: Outlook India - www.outlookindia.com •)

• Čo má spoločné film Služobníci s Mount Everestom? •

• V prvom pláne je odpoveď jednoduchá: Film Everest - Najťažšia cesta dosiahol vlani vrchol v rebríčku online sledovanosti filmov v projekte Kino Lumière - Kino doma. Podobne ako Služobníci je aj film Pavla Barabáša drámou - s tým rozdielom, že obe sa odohrávajú v inom prostredí, súbežne v tej istej dobe a zároveň sú nakrútené na základe skutočných udalostí, precízne zdokumentovaných nielen v archívoch, v záznamoch, v pamätiach účastníkov a účastníčok tých udalostí - ale aj v pamäti Ústavu pamäti národa. Oba filmy nielen / alebo aj preto vzbudzujú kontroverzné reakcie až plamenné vášne a dohady o tom, "ako to naozaj bolo" a "tak to muselo byť, nie inak." Prvý - nápadný rozdiel v oboch drámach je ten, že zatiaľ čo film Služobníci je čiernobiely, film Everest - Najťažšia cesta je farebný. Oba v názve skrývajú dramatickú metaforu o rozhodovaní sa: Komu a za akú cenu slúžiť alebo neslúžiť versus ktorá cesta je najťažšia? Tá, ktorá vedie nahor, alebo tá, ktorá vedie nadol - a, navyše - aká ťažká je cesta vlastným životom, zaťažená nekonečnými, nezodpovedanými otázkami, pochybnosťami o svojich vlastných rozhodnutiach a následných činoch, skutkoch? Mal som veľa času a dlhé hodiny možností rozprávať sa o týchto ne-zodpovedaných otázkach priamo s Ivanom Gálfym (15. VII. 1933, Nemecká Ľupča ~ 19. VII. 2011), keď sme sa "riadením Osudu" ocitli na jednej nemocničnej izbe a spoznali sme sa len podľa hlasu - pretože pán Gálfy patril medzi našich, hlavne nášho otca priateľov. Jeho odpovede a úvahy mám uchované v pamäti (pre tento ani iný text nie sú podstatné, dôležité). Dôležitá je "metafora farby" - čiernobiely versus farebný film, čierna a biela verzus farebné spektrum, čierna Tma verzus bezfarebné Videnie, Videnie a Cítenie ľudskými zmyslami verzus Ne-videnie farebnosti a pestrosti tými istými ľudskými zmyslami. Záver toho všetkého dal by sa nazvať možno Osud, možno Karma, možno Božie mlyny, možno len púho: Svedomie. Svedomie, ktoré nehryzie alebo hryzie, páli - nepáli... •

• V súvislosti s Ohňom poznáme aj také známe, okrídlené: "Nehas čo ťa nepáli." Hm... 'Hasiť a či nehasiť?' To je otázka, ktorá pretrvá-va večne, odkedy je i bude ľudstvo ľudstvom. •

• Záber z filmu Everest - Najťažšia cesta. • (• © Zdroj: Asociácia slovenských filmových klubov - www.asfk.sk •)

video //www.youtube.com/embed/BT1NI1JTZ08



• Ilustračný obrázok k nadpisu článku: •

Sir Edmund Hillary a Tenzing Norgay na Mount Evereste, 29. máj 1953.

• © Zdroj: Fashion Telegraph.co.uk - www.telegraph.co.uk. --- link. •