Naše cesty sú súčasne našimi cieľmi

• Ak je cesta cieľom - potom je cestovanie za cieľom prirodzeným hľadaním cieľa. Rozhovor o tom, aj o hudbe, o fotení, o zážitkoch. •

• Peter Gregor je cestovateľ, občas aj bloger a publicista, priateľ hudby, ktorá sa páči jemu a ktorá sa páči iným, rád diskutuje o svojich zážitkoch a o poznaniach z ďalekých ciest za spoznávaním aj za objavovaním pre nás nového - toho, čo je pre iných tradíciou, rituálom. Osobne sme sa stretli pred niekoľkými rokmi na jeho cestovateľskej prednáške a diskusii - spojené boli s premietaním záberov z jeho ciest. Po besede mi s radosťou odovzdal album - LP The Dark Side Of The Moon od skupiny Pink Floyd. Klasický vinyl z roku 1973, ktorý vyšiel v licencii vo Vydavateľstve Supraphon. Do zbierky mojich srdcoviek môjmu srdcu blízkych. Rozprávame sa a komunikujeme dištančne - e-mailami. Už niekoľko rokov.rokov, •

• Peter Gregor (v strede, v červenom tričku) s priateľmi. • (• Zdroj: © Foto-archív Petra Gregora. •)

• Ste známy ako takzvaný nezávislý cestovateľ, aj ako propagátor individuálneho cestovania a navštevovania ďalekých, aj exotických a navonok neznámych krajín. Najčastejšie cestujete sám alebo s malou skupinkou svojich priateľov, známych - s ľuďmi, ktorých poznáte. Prečo ste si zvolili tento štýl cestovania? •

"Áno, prevažná väčšina mojich ciest je individuálna, hoci si spomínam na minimálne tri cesty, kedy som išiel s niekým. Je to však trochu komplikované, pretože ja rád cestujem mimo akýchkoľvek turistických zón a intenzívne komunikujem s miestnymi. Tento typ cestovania vyhovuje málokomu, veľa cestovateľov sa totiž škatuľkuje a hovorí o sebe, že cestujú na málo známe miesta, avšak to nie je pravda. Ja hovorím o miestach, kde sa turista vyskytol možno naposledy pred niekoľkými rokmi, nie že na konkrétne miesto príde dajme tomu až päťdesiat, do sto ľudí za mesiac. Chce to byť naozaj k ľuďom úprimný, lebo na tom niekedy doslova závisí ľudský život. Čiže: Ak je niekto introvert a dostane sa do krajiny, kde ešte nevyhral cestovateľský a turistický individualizmus, môže to spôsobiť veľké problémy."

• Peter Gregor ako prednášajúci študentkám a študentom o zážitkovom, individuálnom aj poznávacom a spoznávacom cestovaní. • (• Zdroj: © Foto-archív Petra Gregora. •)

• Členovia skupiny Pink Floyd (zľava Rick Wright, David Gilmour, Nick Mason) na terase "nemenovaného hotela" počas "spoznávacieho svetového koncertného turné" The Division Bells v Prahe na Strahově (7. IX. 1994). • (• Zdroj: © Facebook (archív autora rozhovoru). •)

• Vo svojich článkoch v blogoch, aj v rámci prednášok na cestovateľské, objavovacie cesty, často podrobne hovoríte o živote a o zvykoch, o tradíciách, o rituáloch aj o poverách, spojených so zvyklosťami ľudí, národov a národností v krajinách, ktoré ste navštívili a navštevujete. Sám upozorňujete na to, že ľudia na cestách majú byť voči miestnemu, domorodému obyvateľstvu tolerantní, podobne aj k životnému prostrediu a k prírode, všeobecne, v ktorých sa ocitnú. Je Vám tento životný štýl blízky, priniesli ste si ho z ciest aj domov a na celé Slovensko? •

"Viete, mňa cestovanie naučilo jednej obrovskej veci - a to, nemať predsudky a nehodnotiť. Ja neprichádzam do krajín niečo meniť, ani prinášať nové idey, či niekoho presviedčať o svojom názore či svojej pravde. Som pozorovateľ a keď niekam idem, som naplno prítomný, hlavne v rozhovoroch s ľuďmi. Mnoho európskych či amerických turistov má tendenciu povyšovať sa nad druhými národmi, ale častokrát tak konajú nevedome. Domáci vycítia, či máte o nich záujem alebo nie, či je to skutočný záujem a či druhých rešpektujete. Možno by som pre mnohých pôsobil naivne, ale ja sa ľudí naozaj nebojím, pretože strach spôsobuje všeobecnú nevraživosť. Mnoho mojich najlepších priateľov pochádza priamo z oblasti Blízkeho Východu, pretože títo ľudia stále vedia čo je to úcta a rešpekt k človeku a: Neovládol ich strach. Spoločnosť na Slovensku, hlavne za posledný rok, prešla intenzívnou zmenou. Bohužiaľ - k horšiemu. Ľudia sú tu veľmi ľahko ovplyvniteľní a ak aj nejaký charakter majú, boja sa ho prejaviť. Stále sa však stretávam s ľuďmi, tu doma, ktorí nepodliehajú tlaku masmédií, neboja sa a sú schopní si vytvoriť vlastný názor. S takými ľuďmi sa mimoriadne rád stretávam a toto, takzvané korona-obdobie, mi pomohlo krásne vyselektovať ľudí, respektíve oni sa vyselektovali sami. Stretávam sa s ľuďmi, ktorých mám naozaj rád a aj oni mňa. Nebojíme si to vzájomne povedať, prejaviť. Také veci ako rúška, či rozostupy sú nám cudzie a nebojíme sa to priznať. Takže sa nazdávam, že je to i o vzájomnej úcte. Tu však skôr vyhráva strach - strach v našej súčasnej spoločnosti. Pred dvoma týždňami som sa vrátil z irackého Kurdistanu, kde ľudia žili bez dodržiavania nezmyselných reštrikcií, a konečne som sa po dlhej dobe cítil ako človek. Prejavujem sa tak aj tu, na Slovensku, riskujem akurát tak pokutu, či možno aj basu. Jediné o čo mi ide, je tolerancia voči inému názoru, pohľadu, vedomostiam a skúsenostiam druhého. Akonáhle však idete proti všeobecnej mienke, ktorú vytvárajú mienkotvorné médiá, ľudia tu začínajú byť agresívni. Mňa však nezmení ani nepretvorí žiadny politický režim alebo systém. Stále verím vo víťazstvo zdravého rozumu. A tu keď mi poviete, že som naivný, tak asi budete mať aj pravdu."

• Peter Gregor (v strede - najvyšší - ako basketbalista vysoký) na cestách. • (• Zdroj: © Foto-archív Petra Gregora. •)

• Rozhovor dopĺňam výberom z mojich aj všeobecne obľúbených filmov a albumov s témou vojen, zápasov, bitiek - nielen šľahačkových a gombičkových a vankúšových... ...ktorých sme sa všetci tak radi zúčastňovali ;-) •

video //www.youtube.com/embed/jOTeqjbWoC0

video //www.youtube.com/embed/N8RvaWblqic

• Cestovanie, objavovanie hľadania a hľadanie objavov ľudí spája 'odkedy je svet svetom,' ako sa vraví. Stačí si pripomenúť objavné cesty Kolumbusa, pred ním Marca Pola, ešte pred nimi plavby Wikingov a ich a hľadania nových miest pre život, o starovekých Grékoch a Rimanoch nevraviac. Tradičné kočovné kmene v Afrike, v Ázii, v Indii sú známe všetkým, aj tradície Eskimákov a Indiánov. Umelecké, výtvarné, hudobné prejavy ľudí patria ku kultúre. Ku kultúre cestovania tiež. Súhlasíte? •

"Bohužiaľ, na toto neviem úplne odpovedať. Veľa týchto 'objavných' ciest spôsobilo akurát tak útlak domorodým obyvateľom a začiatok kolonizácií. Aj preto v určitých krajinách cudzincov nenávidia. Chápem, že kultúry sa navzájom ovplyvňovali a ovplyvňujú, ale - a to je dôležité nielen pre mňa - pokiaľ je to súčasťou mierovej cesty, je to, podľa môjho názoru, v poriadku."

• © Peter Gregor: Test tanku. (Ako Vrchný veliteľ mierového obrnenca bez štyroch tankistov a Psa). • (• © Zdroj: www.cestovatelskeprednasky.sk •)

video //www.youtube.com/embed/l0PLlvmH86U

• Dlhé roky úspešne prevádzkujete internetový bazár s hudobnými nosičmi. Ľudia radi 'škatuľkujú,' rozdeľujú, triedia... Akú hudbu, hudobný štýl, hudobné skupiny alebo hudobné obdobia obľubujete, rád počúvate doma a na cestách? •

"Napriek tomu, že predávam skupiny a interpretov aj interpretky zo všetkých žánrov, môj hudobný profil je veľmi špecifický. Vyrastal som na metalovej hudbe, najviac ma oslovil žáner gothic metal a doom metal. Nepohrdnem ani atmosferickými blackmetalovými odnožami. Pričuchol som takisto k žánru zvanému dungeon synth, čo sa dá preložiť ako ambient so stredovekými motívmi. Nemyslím si, že by nikto tieto štýly ich interpretov u nás nepoznal a neuznával, ako sa vraví ;-) "

• Peter Gregor pri komponovaní (16. IV. 2021). • (• Zdroj: © Foto-archív Petra Gregora. •)

• Stretávate sa s hudbou, so zvukmi, denne - ako my všetci, ale i my a Vy na cestách. Obľúbili ste si niektorých interpretov alebo hudobné žánre, ktoré Vás stretli 'mimo civilizácie,' ak áno, môžete niekoľko z nich spomenúť? •

"Áno, určite. Z gotiky ma v poslednej doby oslovili Angličania Fields Of The Nephilim, ktorý vedia geniálne narábať s atmosférou, to naozaj môžem. Milujem nádherné ambientné plochy od nórskeho umelca zvaného Mortiis, nepohrdnem takisto niektorými jeho modernejšími skladbami miestami pripomínajúc Marilyna Mansona. Zvlášť by som vyzvihol neoklasikou „šmrncnutú“ švédsku Arcanu, ktorých "sladkobôl" je schopný vo mne spôsobiť zimomriavky. Je toho samozrejme viac, napríklad slovenskí Orkrist, ktorí vo mne zažali túžbu po vlastnej hudobnej tvorbe, anglických Paradise Lost, ktorí na každom albume predviedli úplne niečo iné a nikdy to nebolo zlé, či Black Sabbath s Ronnie James Diom - pre mňa absolútny vrchol tejto veleznámej skupiny je album Heaven and Hell."

video //www.youtube.com/embed/q0MEU5PGg28

• Pred niekoľkými rokmi, v časoch pred pandémiou ochorenia Covid-19 a vírusu SARS-Cov-2, som si u Vás objednal LP albumu The Dark Side Of The Moon, vyšiel aj v licencii Nakladatelství Supraphon. Neposielali ste mi ho pošoou - doniesli ste mi ho do Liptovského Mikuláša. Na to si obaja radi spomíname. Musím sa spýtať - ako veľký aj vysoký ;-) fanúšik Pink Floyd: Počúvate aj Pink Floyd? Aj Vy obľubujete konceptuálny album The Dark Side Of The a iné hudobné a tematické konceptuálne Diela Pink Floyd a grafického, dizajnového a fotografického štúdia - agentúry Hipgnosis dvojice Storma Thorgerson & Aubrey Powell? Ja, nie nasilu, ale prirodzene, a pravdivo - áno. •

"Pink Floyd, priznám sa, ide úplne mimo mňa. Mňa musí v hudbe osloviť emócia a v hudbe Pink Floyd som nenašiel niečo, čo by mi bolo srdcu blízke. Viete, kopec ľudí i klientov mi posielajú všeličo na vypočutie, ale mňa si hudba musí nájsť sama, nie tak, že mi ju niekto odporučí. Pre mňa je hudba jednou z najintímnejších záležitostí a rozprávam sa o nej s málokým. Ja ju skôr radšej prežívam. Obal, či grafika nie sú pre mňa vôbec podstatné – aj tak si za hudbou ľudia vytvárajú vlastné príbehy."

• Peter Gregor ako predavač starého aj cenného hudobného porcelánu, ale aj pekných bižutérií a plagátov na okrasu, na skrášlenie stien. • (• Zdroj: © Foto-archív Petra Gregora. •)

• Ďakujem Vám, pán Gregor, za odpvede aj za autorizáciu rozhovoru. Prajem Vám veľa inšpirujúcich zážitkov nielen z cestovania a hľadania, objavovania. Ako "kalný," priam "kamenný" fanúšik Pink Floyd verím, že "jedného dňa alebo noci" objavíte aj čaro, pôvab, inšpirácie v tvorbe všetkých členov skupiny Pink Floyd, ktorá vôbec nie je čiernobiela, ako by sa na pohľad mohlo zdať. •

video //www.youtube.com/embed/pb1GCISLdiw

video //www.youtube.com/embed/7i5kiFDunk8

video //www.youtube.com/embed/a2GWEWS-fFg

video //www.youtube.com/embed/XnwcHXUuokw

video //www.youtube.com/embed/PHATws5IKXY

• Peter Gregor a o Petrovi Gregorovi: •

• Peter Gregor: Cestovateľské prednášky --- link. •

• Peter Gregor: TravelCourage --- link. •

• Peter Gregor: Project Gregus --- link. •

• Peter Gregor: Bazár hudoných CD a LP I cd-lp.eu --- link. •



• S témou rozhovoru súvisiaci článok, film aj hudba: •

• Žralok - živý Boh Zeme, Morí aj Vôd (SMEblog) --- link. •

video //www.youtube.com/embed/0Hu6c90CrUA

video //www.youtube.com/embed/HEqf2fJPUYg

video //www.youtube.com/embed/ObKeHFOdQa4