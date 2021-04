Žralok - živý Boh Zeme, Morí aj Vôd

• Čo má spoločné Hudba, Umenie komornej tvorby, určenej pre rozjímavé počúvanie v tichu, so žralokmi, svetmi pod hladinou vôd? •



Spojenie, ktoré načrtávam v perexe článku, sa volá konvergencie - presne

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie

ktorý sa uskutoční netradične už v nedeľu 18. apríla 2021 o 20:30 hodine v prepojení so slovenskou online premiérou filmu The Years of the Shark (Roky žraloka) argentínskeho režiséra Daniela Rosenfelda. Online koncert a film uvedie Kino Lumière - kino Slovenského filmového ústavu. Vstupenky sú už v predpredaji aj cez internet.

Banner a pozvanie na online projekciu filmu The Years of the Shark (Roky žraloka). (Zdroj: © SFÚ - Kino Lumière: www.sfu.sk)

Trailer - upútavka na film Astor Piazzolla: The Years of the Shark (01:40 minúty):

video //www.youtube.com/embed/0Hu6c90CrUA

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie je tohto roku - vďaka Slovenskému filmovému ústavu, Kinu Lumière a projektu Kino Lumière doma, ale aj vďaka partnerom a mecenášom hudobného a filmového, dokumentárneho umenia, spojeného s poslaním i posolstvami - venovaný veľkému jubileu: V roku 2021 si celý hudobný svet pripomína 100 rokov od narodenia génia argentínskeho tanga, hráča na bandoneóne a skladateľa

Ástora Piazzollu

(11. III. 1921, Mar del Plata, Argentina ~ 4. VII. 1992, Buenos Aires, Argentína)

Ástor Piazzolla vo svojom autorskom "vynáleze" Tango Nuevo (Nové tango) dokázal spojiť temperament juhoamerickej hudby, sofistikovanosť európskych klasických kompozícií a spontánnosť jazzu. Po Šostakovičovi, Bartókovi, Beethovenovi, Stravinskom a Bachovi sa Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie rozhodol venovať viacero podujatí práve Ástorovi Piazzollovi, ktorého tvorba je postavená na zbližovaní rôznych hudobných tradícií a hľadaní nových ciest v umení a ktorého hudbu rovnako obdivovali klasickí (napríkladd Yo-Yo Ma, Gidon Kremer, Kronos Quartet), jazzoví (napríklad Gerry Mulligan, Gary Burton, Al Di Meola) i rockoví (nielen Sting) hudobníci, hráči, skladatelia a inšpirovala aj scénu elektronickej tanečnej tvorby - spomeňme z tohto žánru aspoň zoskupenie Gotan Project.

Gotan Project - Vuelvo al Sur (Live, premiéra 12. III. 2021, 06:03 minúty).

video //www.youtube.com/embed/HEqf2fJPUYg

„Piazzollova hudba ma fascinuje spojením tradičného a nového, ktoré pôsobí úplne prirodzene. Dokáže byť bezprostredná i rafinovaná, je to hudba, ktorá je klasická i avantgardná, nestratila temperament tanga, z ktorého vychádza, no súčasne núti k sústredenému počúvaniu. Aj po sto rokoch, ktoré uplynuli od skladateľovho narodenia, stále oslovuje nové generácie umelcov i publika. Je to hudba, ktorej kvality sú Konvergenciám veľmi blízke. Som rád, že sa do Piazzollovej hudby môžeme tento rok ponoriť hlbšie," povedal umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták.

Ástor Piazolla: Libertango (1977, 05:44 minúty).

video //www.youtube.com/embed/MepPfI7ebMY



Ástor Piazolla & Žralok Shark

„Mali by ste poznať celú pravdu. Môžem vám porozprávať anjelskú verziu, ale tá nie je pravdivá. Môj príbeh v sebe mieša diabla aj anjelov so štipkou krutosti. Ak to chcete v živote niekam dotiahnuť, musíte mať z každého trochu." (Ástor Piazzolla).

Úvodné podujatie festivalu dedikovaného Ástorovi Piazzollovi pripravili Konvergencie v spolupráci s klasickým, kamenným Kinom Lumière. Nezabudnime, že už túto nedeľu, 18. IV. o 20:20 hodine, si bude možné v celoslovenskej online premiére pozrieť oceňovaný dokument The Years of the Shark (Roky žraloka) režiséra Daniela Rosenfelda, ktorý použil archívne záznamy, snímky zo súkromného rodinného archívu i rozhovory s Piazzollovými deťmi, aby tak vykreslil živý portrét vášnivého a originálneho umelca, ktorý sa vzoprel tradíciám aby tak navždy zmenil svet hudby. Online premietanie filmu so slovenskými titulkami sa uskutoční v rámci cyklu PRÍBEHY UMENIA na portáli www.kino-doma.sk. Film je možné sledovať len na území Slovenskej republiky, čo je opäť výborný dôvod, pre ktorý sa oplatí "virtuálne utekať do Kina Lumière.

Adriena Bartošová: Smútok (03:37 minúty).

video //www.youtube.com/embed/NW1UvrBAyZw

Hommage à Piazzolla

Medzi ďalšie podujatia festivalu Konvergencie, venované životu a dielu Astora Piazzollu, budú v máji a júni 2021 patriť: čítanie Roberta Rotha zo skladateľových memoárov - Piazzollovými kompozíciami a improvizáciami na bandoneóne čítanie dotvorí Boris Lenko (6. V. 2021). Piazzollovou hudbou v aranžmánoch svetoznámeho brazílskeho gitaristu, skladateľa a aranžéra Sérgia Assada rozoznie záhrada Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici v programe Milonga per tre. Účinkovať budú slovenskí gitaristi Martin Krajčo a Ondrej Veselý a ich hostia (30. V. 2021). Na festivale, venovanom Piazzollovi, nemôže chýbať súbor Alea (Stanislav Palúch, Boris Lenko, Ján Krigovský a Daniel Buranovský), patriaci k priekopníkom uvádzania hudby tohto skaldateľa na Slovensku. V programe, v ktorom sa k súboru Alea pripoja viacerí hostia (Adriena Bartošová - spev, Martin Železňák - gitara, Martin Chovanec - bandoneón) zaznie aj slávna skladba Cuatro Estaciones Porteñas (Štyri ročné obdobia v Buenos Aires) v originálnej verzii pre kvinteto, a tiež tvorba slovenských skladateľov (Peter Zagar, Stanislav Palúch). Konvergencie na jún 2021 pripravujú ďalšie podujatia, ktorých detaily budú upresnené v nadväznosti na aktuálnu pandemickú situáciu a opatrenia proti nej. Medzi zahraničnými umelcami, ktorých si bude možné na festivale Konverge vypočuť, zaznie Kvinteto Marcela Nisinmana, ktorý sa ako mladý hráč na bandoneóne vďaka talentu dostal koncom 80. rokov do okruhu blízkych známych Maestra Nového tanga Ástora Piazzollu.

Z festivalu Konvergencie 2021 - Concert Memento (21. II. 2021).

video //www.youtube.com/embed/iajThsCxdO0



O Medzinárodnom festivale komornej hudby Konvergencie 2021:

Festival Konvergencie 2021 je zorganizovaný v spolupráci s Kinom Lumière - kinom Slovenského filmového ústavu. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnermi festivalu sú: Magistrát mesta Bratislavy, Nadácia SLSP a ZSE. Organizátori, účinkujúci aj účinkujúce na Medzinárodnom festivale komornej hudby Konvergencie 2021 ďakujú aj ďalším partnerom a mediálnym parnerom, medzi ktorých patria aj redakcie SME a Hudobný život i Hudobné centrum - Music Centre Slovakia.

• Hlavné zdroje textu: •

• Tlačová správa festivalu Konvergencie --- link. •

• Tlačová správa Slovenského filmového ústavu --- link •

• Program a informácie - Kino Lumière / Kino Lumière doma --- link. •

• Hudobné, obrazové, fotografické archívy autora (ak nie je uvedený iný zdroj) --- link. •

Na ilustračnej fotografii k nadpisu textu je záber na skamenelinu, ktorú som jedného dávneho leta našiel v piesku malej pláže na brehu Liptovskej Mary - nášho 'Liptovského mora pod Havránkom - kultovým aj kultúrnym archeologickým a umeleckým centrom.'

