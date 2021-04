Tri dni a dve noci v Bitvě u Slavkova

• Ďalší s mojich už dávno obľúbených VIP blogerov - pan Jaromír Šiša - má môj obdiv ako motocyklista aj ako "Napoleón u Píva." •

• Pán Jaromír je ako Jeho Excelencia Kníže Václav Antonín z Kounic: "Je velice vzdělaný, sečtělý a zcestovalý muž, absolvent dvou univerzit, dotáhnul to až na kancléře hned čtyř habsburských panovníků, včetně Marie Terezie." Pán Jaromír - prisahám! - o ničom nevie ani netuší, pretože som pre neho a pre skutočné priateľky a skutočných priateľov silných a pokojných motocyklov (ale i jazdeckýc Koní a rytierskych Psíkov) a histórie nielen dávnej Rakúsko-Uhorskej Monarchie a "bezhraničnej Európy," ale aj životnéo štýlu z tých dôb pripravil prekvapenie. Ak má byť niečo prekvapením, takom sa to vopred neprezrádza. •

• O dva dni tomu budú tri mesiace, keď pán Jaromír zverejnil na webe SME blog článok s fotografiami a fotoreportážou Slavkov 2020, jen trošku jinak, nejen po napoleonsky (z ktorého som si bez láskavého zvolenia a súhlasu autora len požičal ilustračnú fotku k nadpisu môjho darčekového prekvapenia). Dúfam, že za svätokrádež českého pivného kráľovského poladu nebudem uvrhnutý do temnej hladomorny kdesi ďaleko na západ alebo na východ od domova. Cesty pravých motorkárov a slobodných jazdcov sú síce prašné a nevyspytateľné - a to pán Jaromír dobre vie, pretože svojho času navštívil aj náš, dávny Liptovský Šiklův mlýn a priľahlú Tatralandiu: Desátý sraz slovenských a českých motorkářů v Šiklově mlýně. Ako obľúbeného blogera som pána Jaromíra pozval k nám - aj na naše pivo, aj k nášmu rovinnému radu s kaštieľom. (Pane Jaromíre, to pozvanie stále platí!) •

video //www.youtube.com/embed/Eo6rgwt5uPI

• Moje prekvapenie má podobu dokumentárnej filmovej reportáže, vďaka moderným satelitným technológiám už v roku 2006 prenášanej priamo z rekonštrukcie Bitvy u Slavkova do celého sveta. Postaral sa o to AmaFilm Nicolaus a stačilo mu na to len 05:16 minúty. Pán Šiša (ale aj pán Jiří Ščobák a pán David Vlk - tiež moji obľúbení miestni blogeri, o Janovi Pražákovi nevraviac a priateľoch esperanta aj Poľska i Francúzska a Rakúska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny...) bolo tak, ako je to vo filme a v komentári? Boli ste tam? Ja vtedy nie. •

• Vojakom armád troch cisárov (Army Soldiers Of The Three Emperors). •

video //www.youtube.com/embed/iqKEbSmbftc

• Rikatádo ako pištoľnícky prepad tradícií, trendov i módy vo výtvarnom, knižnom aj umeleckom a fotografickom procese plynúcej doby (03:12 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/hUT_PFym8Kc

• Pán Jaromír, veríme, aj my - Liptáci a Liptáčky - že si rád spomeniete i na naše do dreva vypaľované ľudovky, aj na našich insitných, amatérskych rezbárov, rezbárky. Opäť náš spoločný, obľúbený Waldo Matuška: Ej, hory čierne (4:47 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/HG_e61xWwKY

• Pred poslednou darčekovou dvojkou pesničiek do darčekového koša prikladám dve fotografie od nás z malého mesta medzi Tatrami a želám Vám, pán Jaromír, šťastné, pohodové jazdy po lokálnych cestách aj cestičkách, po prašných cestách, ktoré sa nikde nekončia, pretože stále ich niekde nájdeme. Keď chceme. •

• Waldemar Matuška: Líbám Tě Dnes Naposledy (3:11 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/FQmoesHj6T8

video //www.youtube.com/embed/Hdc4XlLvB9U



• Odporúčaný pestrofarebný darčekový blogový celofán: •

