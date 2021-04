Pamäť nie je komunálny odpad

• Médiá a ich moc by nemali mať krátku pamäť. Pravda totiž nepatrí medzi tuhý komunálny pdpad, ktorý sme všetci povinní triediť. •

• Kto dnes nielen na Slovensku nepozná skládku tuhého komunálneho odpadu nad Liptovským Mikulášom a súčasne pod Veternou Porubou, nepozná Liptov a jeho doslova srdce - oblasť okolo Liptovskej Mary s povestným, legendami aj pravdami opradeným Havránkom, oblasť pod Poludnicou, z ktorej jú prekrásne výhľady na Kriváň, na Baranec nad Žiarskou chatou, na celé Západné Tatry. Z miest, ktoré spomínam, vynikajúco vidno Nízke Tatry s ikonickým Chopkom a Jasnou. Jasné je to všetkým, pretože aktuálne, ako sa mediálne vraví a píše, celý región Liptov v celom svete zviditeľnila a záslužne spropagovala slečna Petra Vlhová - tá Naša Peťa, ako ju teraz kadekto virtuálne oslovuje. •

• Petru Vlhovú určite pozná aj Mgr. Rudolf Pado - neúnavný a až do právnych detailov idúci dlhoročný občiansky aktivista, ekológ In Natura, bojovník za práva všetkého živého v Prírode čo do Prírody patrí. A naopak - Mgr. Rudolf Pado je nekompromisným bojovníkom proti všetkému, čo do Prírody nepatrí. V oboch prípadoch s ním súhlasím. •

• Magister Rudolf Pado - zakladateľ, štatutár a predseda občianskeho združenia TATRY (OZ TATRY) na webe SME blog zverejnil súhrnný, bilančný článok Skládka TKO Veterná Poruba traumatizuje a poškodzuje obyvateľov mesta, z ktorého som si dovolil prevziať výrez ako ilustračný obrázok k môjmu článku a tiež túto stať: "O skládke TKO Veterná Poruba – od roku 2011 – bolo popísané už veľa (1, 2, 3), stala sa predmetom rôznych analýz, mestskému zastupiteľstvu predkladaných správ, sankčných postihov, ktoré ochudobnili obyvateľov mesta a od roku 2018 aj vecou politického vydierania zo strany predstaviteľov Nového Mikuláša (SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, ŠANCA) a časti tzv. nezávislých poslancov." Som rád, pán Pado, že ste doslova v jednej vete s trojicou hyperlinkových odkazov presne trafili povestný klinec nie po hlavičke, ale priamo po hlave. •

• TKO Veterná Poruba - politický boj zastiera rozum a fakty. • (• © Foto: Rudolf Pado •)

• Čítajúc články obľúbeného VIP blogera Rudolfa Pada (z ktorých mnohé sa mi páčia, napríklad aj ten ostatný - Tričká, ktoré sadia stromy, ale i inšpirujúcu reportáž Čo nového u mladých reportérov? o analytickej úvahe s názvom Čo skrývajú pred verejnosťou ministri Budaj a Mikulec? nevraviac) aj diskusie pod nimi, uvedomujem si, že nie všetci žili na Liptove a dýchali svieži, čerstvý a vždy čistý liptovský vzduch už pred rokom 1990. Napokon - ani pán Pado nie je Lipták, na sídlisko Podbreziny, kde vytvoril Zelenú oázu pri Smrečianke, sa prisťahoval z východu krajiny. Preto čitateľskej verejnosti dávam do pozornosti publicistickú videoreportáž s názvom Dedičstvo z roku 1991. V ani nie 17-minútovom videu je použitá hudba francúzskeho inštrumentalistu známeho mena Jean-Michel Jarre. Narátorom k rodnému príbehu dnešnej TKO Veterná Poruba je skúsený reportér, novinár, rozhlasový i televízny hlásateľ a reportér z Liptovského Mikuláša, môj kolega Laco Hámor.Ostatné, čo je potrebné vedieť, je v titulkoch neprofesionálneho, amatérskeho filmu. •

• Dnes je veľká mediálna móda "objavovať" kadejaké schátrané, zubákmi Času doslova roztrhané, rozdriapané budovy s cennou, ale i bezvýznamnou historickou hodnotou. "Odvážne" vliezť na cudzie pozmky, do zrúcanín, ktoré sú už roky v súkromnom vlastníctve, nerešpektovať zákazy, varovania, upozornenia, ploty, brány, závory, mreže, rampy... ...fotografovať a filmovať a potom to využívať (ale aj zneužívať) - tak to všetko je dnes, teda aktuálne, moderné a módne. Pred Zákonom aj Ústavou republiky sme si (vraj) všetci i všetky rovní, rovné. Ďalej to už poznáte. Veď kto ešte nevidel dajme tomu vyvieračku známej minerálnej vody, ten ako keby ani nežil, nedýchal. •

• Kto ešte nebol v Jasnej a na Chopku? Ste vítaní aj v Demänovskej doline! • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Teraz už sľúbená publicistika v až umeleckej videoreportáži. Verím, že i napriek toľkým dymom a svinstvám nad našou Vlasťou, krajinou, uvidíte aj Pravdu a odhalíte Lži. •

video //www.youtube.com/embed/7ELYykk2r6w

