Spojenie obrazov a hudby je úžasné

• Spájanie, prepájanie vizuálneho umenia s umením hudobným, hľadanie inšpirácií v dielach umelcov, umelýň nie je v histórii novinka. •

• Najskôr zopár viet o akademickom maliarovi Edmmundovi Gwerkovi (15. II. 1895, Banská Štiavnica, Rakúsko-Uhorsko ~ 4. XII. 1956, Československo), nášho vari najvýznamnejšieho predstaviteľa expresionistickej moderny, krajinára, teoretika výtvarného umenia, ale aj reštaurátora obrazov. Jeho obrazy, krajinomaľby i portréty, skice, náčrty či štúdie môžeme vidieť nielen vo zbierkach súkromných zberateľov a zberateliek umenia s verejne sprístupnenými galériami (spomeniem aspoň Galériu Nedbalka v Bratislave, špecializujúcu sa na slovenské moderné umenie), ale aj v Slovenskej národnej galérii a online i na webe Web umenia. Jeho obrazy sú v ponukách mnohých aukčných siení - u nás nielen v Aukčnej spoločnosti Soga. "Z duše nenávidel gýč a diletantizmus v umení. A za svoj názor na to, ako má vyzerať umenie, bol ochotný sa i pohádať. Edmund Gwerk bol nielen významný umelec, ale i nekompromisný kritik. Temperamentný maliar náruživo bojoval za autentickú tvorbu, obhajoval tvorivú silu a individualitu. Tvrdil, že maliar musí byť intelektuál." * "Gwerk sa narodil do malomeštiackej rodiny nemeckého pôvodu, do Banskej Štiavnice sa za baníctvom prisťahovali jeho prarodičia. Otec bol vážený krajčírsky majster, matka Slovenka, robotníčka v tabakovej továrni, umrela veľmi skoro, keď mal Gwerk štyri roky." ** Svoj text ilustrujem detailom z diela Edmunda Gwerka Autoportrét (1922). Gwerkove (resp. Gverkove) autoportréty majú jednu charakteristickú zvláštnu črtu: Na obrazoch má prelepené ľavé oko, na fotografiách pravé. Pri maľovaní autoportértov sa totiž umelec a mysliaci človek pozeral do zrkadla. Je veľmi pravdepodobné, že aj Jan Žiška z Trocnova sa sám na seba pozeral prostredníctvom "nejakého" zrkadla. O istej bájnej, mýtickej postave menom Narcis, nevraviac. To len tak, na okraj poznámok, ako sa vraví. Podstatné je (nielen pre mňa), iné, čo tvrdil umelec Gwerk. Autenticita umenia a tvorivosť individuálnej sily v ňom a v neposlednom rade inšpirácia. Príroda a prostredia, v ktorých žijeme "teraz a tu," sú inšpirujúce a diela, ktoré z nich vznikajú, sa nám mnohým páčia až tak, že po nich ztúžime. Lenže - na originály umeleckých výtvorov málokto z nás má také množstvá peňazí, aby ich kúpil, vydražil. •

video //www.youtube.com/embed/ByxX33oJu88

• Martin Záležák je jedným z tvorivých, citlivo svet vnímajúcich ľudí, narodených po roku 1960. Pracuje ako "ítéčkár" v nemocnici, hrával na basgitaru v rockovej kapele amatérov takých, ako on: so záujmom o "poctivý, poriadny rock & hardrock." Zhodou náhod môj menovec výtvarne tvorí. Aj na streche paneláku, na terase či balkóne, v záhradách a sadoch - i v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Vnímať sa dá všade. Spracovať vnemy je možné aj doma. •

• Z tvorby Martina Záležáka. Kombinovaná technika / kresba a maľba. • (• © Martin Žáležák, 2021. •)

• Z tvorby Martina Záležáka. Kombinovaná technika / kresba a foto-koláž. • (• © Martin Žáležák, 2004. •)

• Z tvorby Martina Záležáka. Na streche. Kresba - pastel, voskovky. • (• © Martin Žáležák, 2007. •)

• Z zvorby Martina Záležáka. Kombinovaná technika / maľba (akvarel a tuš), nedatované. • (• © Martin Žáležák. •)

• "Moja práca v nemocnici na IT ma nedefinuje ako človeka. Hrával som na basgitare v rockovej kapele, pisal som poviedky, básne, celý život kreslím, maľujem, tvorím," napísal mi menovec Martin a k svojim prácam dopisuje: "Sú to síce staršie práce, ale sú farebné :-) Ostatných päť rokov totiž robím výlučne čierno-biele veci, ale už som sa vyčerpal. Vraciam sa k farbe." Pán Záležák ma upozornil aj na svoje hudobné, inšpiračné zdroje. Medzi ne patrí aj moderný jazz a soul a z jeho výberu ponúkam tematckú jazzovú, saxofónovú ani nie deväťminútovú inštrumentálku z albumu Jazz Side Of The Moon (2008). Sam Yahel (1970, Shreveport, štát Louisiana, U. S. A.) je jazzový klavirista a hráč na Hammondov organ. V roku 1990 sa odsťahoval do New Yorku, kde koncertuje, nahráva, spolupracuje s hudobnými osobnosťami predovšetkým v oblasti moderného jazzu, soulu a im blízkych žánrov. •

video //www.youtube.com/embed/1YPvSC-7Wgo

• K Martinovi Záležákovi sa pripájam oficiálnym videoklipom ku skladbe Au Clair de la Pleine Lune (V žiari splnu Luny). Dadizmo & Sista Chance je ponáška na slová dadaizmus a premena sestry, Sista Chance je umelecké meno francúzskej speváčky Marie-Paul Riou. Marie Riou (21. VIII. 1981, Landerneau, France) je jachtárka a námorníčka, ktorá na Letných olympijských hrách 2012 súťažila na plachetnici v triede Elliott 6 metrov a zvíťazila. Nápadité video o nekonečne sa nekončiacom súťažení napríklad v tom, kto bol prvý na Mesiaci a ako sa tam dostal, je poctou svetovej kinematografii aj vede. Sputnik 5 alebo Baron Prášil? Kto bol a kto bude prvý? Existuje odvrátená, temná strana Mesiaca, keď ju nevidíme? A čo na to vesmirne teleskopy a astronomické observatóriá? A zrkadlá? •

video //www.youtube.com/embed/jOpshuDSTCM

~• ~•~ •~

• Aby si kadekto nenamýšľal, že keď je tu priama aj nepriama reč o veľmi geniálnom albume The Dark Side Of The Moon od Géniov Geniality - skupiny Pink Floyd - a že náhodný menovec, ktorého som jakživ nevidel ani nepočul hrať či výtvarne tvoriť naživo, som ja, tak sa vrátim k Edmundovi Gwerkovi, prostredníctvom bratislavskej súkromnej Gallery Gwerk, kde sa aj v týchto časoch protipandemických nariadení a opatrení uskutočňujú virtuálne, online streamované podujatia. Gallery Gwerk je aj miestom, kde sa predávajú a kupujú obrazy, obrázky, grafiky i diela súvisiace s tvorbou manželov Gwerkovcov. Napokon - pani Melita Gwerková patrí medzi etablované obľubené VIP blogerky na webe SME blog. •

• Melita Gwerková: Magická hlbočina (olej / kombinovaná technika na plátne, 2021). • (• Zdroj: www.gallerygwerk.sk •)

• Melita Gwerková: Pocity sú krajina, ktorú nosíš v sebe. (olej / kombinovaná technika na plátne, 2021). • (• Zdroj: www.gallerygwerk.sk •)

• Marian Vida: Eleuzína. (olej na plátne, 2021). • (• Zdroj: www.gallerygwerk.sk •)

• Marian Vida: Joga. (olej na plátne, 2020). • (• Zdroj: www.gallerygwerk.sk •)

• Jakub Kľúčik: Vzdušná panna a Orol. (1/8 E.A., lept. Signované, voľný grafický list). • (• Zdroj: www.gallerygwerk.sk •)

• K záveru textu mi ostáva zdôvodniť vari už len prítomnosť oficiálneho videoklipu Adama Mišíka v článku. Adam Mišík, podobne ako Jakub Kľúčik, je synom umelca - hudobníka Vladimíra Mišíka. Peter Kľúčik je náš veľmi známy grafik a ilustrátor, náš Láďa Mišík a jeho interpretácie nevlastných aj vlastných textov sú známe - podobne ako diela Petra Kľúčika - aj za morom, za oceánom. Voda a korene nás všetkých spájajú, podobne ako vzduch z atosféry, ktorý dýchame. Niet rozdielov v našich potrebách a túžbach - problémy sú len v ich interpretáciách - problémy sú v dezinetrpretáciách. Ale to sem, domnievam sa, nepatrí. •

video //www.youtube.com/embed/P7YMI39sObY



