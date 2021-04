Amy nám dnes zaspieva online z kina

• Kto ešte nepozná britskú speváčku, textárku a skladateľku Amy Winehouse a jej tvorbu, má šancu napraviť to už dnes večer. •

• Úspešný cyklus Music & Film v kamennom bratislavskom Kine Lumière sa ujal aj ako projekt nline projekcií formou streamingu. Po tohtoročných marcových retro-návratoch do archívu Slovenského filmového ústavu sa dnes môžeme vydať do celého sveta. •

• Amy Jade Winehouse (14. IX. 1983, London, GB ~ 23. VII. 2011, London, GB). • (• © Foto: Rob Verhorst / Redferns, zdroj: Getty Images - www.gettyimages.com •)

• Miro Ulman, autor a dramaturg cyklu Music & Film v Kine Lumière, v pozvaní o filme hovorí: "Tony Bennett, s ktorým niekoľko mesiacov pred smrťou naspievala svoju poslednú pieseň, duet Body And Soul, o nej povedal: "Bola jednou z najlepších jazzových speváčok aké som poznal. Mali by sme ju brať rovnako ako Ellu Fitzgerald či Billie Holliday." •

video //www.youtube.com/embed/b-I2s5zRbHg

• "Amy, známa hlbokým, nezameniteľných hlasom, šarmom a veľmi osobnými textami, stihla nahrať síce len dva, zato výborné albumy, získať šesť cien Grammy a v lete tomu už bude desiať rokov, keď 23. júla 2011 vstúpila do Klubu 27," pokračuje Miro Ulman a pripomína, že dokumentárny hudobný film o Amy hovorí aj o jej rodine, vzoroch, o médiách a sláve, o závislosti i o túžbe po skutočnej láske. "Režisér Asif Kapadia vo filme použil doposiaľ nezverejnené archívne zábery, rozhovory, pohľad do nahrávacích štúdií i na pódium. Celoživotný príbeh Amy tvorcovia vyrozprávali aj na základe takmer stovky rozhovorov s jej priateľmi, so známymi, spolupracovníkmi, aj s lekármi. A tiež prostredníctvom jej textov, ktoré sa často objavujú na obrazovke, monitoroch digitálnaj kamery, počitačov..." •

video //www.youtube.com/embed/7LsKQ8RqG4Q

• Film Amy mal premiéru na festivale v Cannes a získal tie najvýznamnejšie ocenenia aké môže dokument získať: Cenu Európskej filmovej akadémie, Cenu Americkej filmovej akadémie - Oscara, aj Grammy za najlepší hudobný film. "Podľa mňa ich získal oprávnene," konštatuje Miro Ulman - a mne neostáva iné, než s ním súhlasiť, pretože film Amy je výborným filmom nielen pre skalných fanúšikov a fanúšičky umelkyne, ale i pre všetkých, ktorí Amy Winehouse a jej dielo, tvorbu, umenie aj interpretácie, jej hlas aj zljav a tetovačky dôverne nepoznajú. •

• Upútavka - Trailer na film Amy (02:15 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/_2yCIwmNuLE

• Film Amy v online projekcii z Kina Lumière + info, online vstupenky,

pondelok, 6. IV. 2021 o 20:20 hod. --- link. •



• Kino Lumière je v správe Slovenského filmového ústavu --- link. •

• Rob Verhorst - oficiálna webstránka fotografa --- link. •

• Zdroj článku: e-mailová komunikácia s Mirom Ulmanom & archívy autora. •