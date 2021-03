Pondelok bude patriť nežnostiam

• Naši filmári a filmárky veľakrát vzdorovali - pred rokom 1990 ideológii režimu, v ostatných mesiacoch pandémii ochorenia Covid - 19. •

• Martin Šulík (1962) pred tridsiatimi rokmi debutoval filmom Neha z roku 1991). Snímka vznikala v prelomovom období po roku 1989 a patrila k posledným filmom, ktoré sa realizovali na Kolibe. Neha bol súčasne novátorský film, pretože rozprával jazykom, ktorý ho líšil od kinematografie predchádzajúcich desaťročí. •

• V pondelok 29. marca 2021 o 20:20 hodine digitálne reštaurovaný film Neha pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku uvedie projekt Kino Lumière doma - jeho online premiéra bude spojená s diskusiou s tvorcami diela. •

• Jeden z dvoch pôvodných plagátov na film Neha. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav •)

• Film Neha rozpráva komorný príbeh netradičného milostného trojuholníka. Jeho hlavným hrdinom je dvadsaťročný Šimon, ktorý odchádza z rodičovského domu, aby našiel sám seba. Spoznáva Viktora a Máriu, ktorí ho postupne vťahujú do svojho komplikovaného vzťahu, pohybujúceho sa na hranici nežnosti a krutosti. Šimon časom odhaľuje ich spoločnú minulosť a čoraz viac podlieha ich spôsobu existencie. Martin Šulík svoj debut nakrútil päť rokov po absolvovaní réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a spolupracoval na ňom s viacerými tvorcami, s ktorými sa neskôr stretol aj pri tvorbe svojich ďalších filmov. Pri Nehe prvýkrát nakrúcal s kameramanom Martinom Štrbom (1961) a pre architekta a výtvarníka Františka 'Fera' Liptáka (1962) to bolo vôbec prvé stretnutie s filmom. Autorom hudby k filmu je hudobný skladateľ Vladimír Godár (1956), s ktorým Martin Šulík spolupracoval na svojom absolventskom filme Staccato (1986) o hudbe, o rodine a o detstve chlapca. •

• „Neha bol pre mňa veľmi dôležitý film. Zadefinoval som si pri ňom kopu vecí o spôsobe roboty, o vzťahu k štábu, o vzťahu k realite. Ovplyvnilo to skoro všetky moje ďalšie filmy,“ spomína na nakrúcanie režisér Martin Šulík. Rovnako intenzívne vnímal tvorivý proces aj scenárista Ondrej Šulaj. So Šulíkom sa zhodujú v tom, že Neha zachytáva aj spoločenský pocit, ktorý zodpovedal dobe vzniku filmu krátko po Nežnej revolúcii: „Vtedy to bol zvláštny čas. Niečo sa skončilo, nejaké obdobie sa uzavrelo a Martin prišiel s myšlienkou, že by sme mohli zachytiť niečo typické pre zlom, ktorý nastal. Niečo, čo núti ľudí vracať sa do minulosti a prehodnocovať, a zároveň žiť v neistote z toho, čo ich čaká a čo bude.“ Podľa Šulíka v tvorivom dialógu so Šulajom z jeho pôvodného scenára zostal „len prvý obraz chlapca, ktorý sa zobudí a nepamätá si, čo sa predtým stalo. Zdalo sa nám, že to je situácia, ktorá metaforicky zachytáva spoločenský stav, v ktorom sme sa ocitli“. •

• Záber z filmu Neha. •

• Dramaturgička filmu Zuzana Gindl - Tatárová (1956) - filmová dramaturgička, scenáristka, publicistka a pedagogička - prirovnáva postavenie Šulíkovej Nehy v kontexte slovenskej kinematografie k prelomovému dielu Štefana Uhra: „Martin prišiel s nesmierne prevratnou dramaturgiou z hľadiska desiatok filmových rokov predtým na Kolibe, tak ako kedysi prišiel režisér Štefan Uher s filmom Slnko v sieti. To mu umožňovalo sústrediť sa len na hlavného hrdinu, na jeho samotu, aby nepôsobila ako niečo výstredné, niečo umelohmotné.“ Tvorcom filmu sa to podarilo vďaka novému spôsobu rozprávania. „Najprekvapivejšia pre nás bola miera slobody, ktorú sme mali pri písaní, pretože dovtedy sme boli nútení zašifrovávať svoje predstavy alebo názory do skrytých metafor. Tak sa robili filmy v sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch,“ opisuje tvorivý proces Ondrej Šulaj, vysvetľujúc: „Pri Nehe sme mali pred sebou voľný priestor, do ktorého sme mohli vložiť všetko priamo. A to bol zvláštny pocit, pretože takto sme neboli zvyknutí pracovať.“ Martin Šulík je vo svojom vyjadrení ešte konkrétnejší: „Ten film vznikol do veľkej miery ako vzdor proti tomu, čo sa dovtedy robilo. Dovtedy bolo v kinematografii dôležité sociálne pozadie postáv. Každá postava musela byť niekde zamestnaná, musela mať konflikt v práci. My sme si povedali, že na to nebudeme tlačiť, že pre nás je zaujímavejší vnútorný svet hrdinov a ich vnútorné konflikty.“ •



• Druhý z plagátov na fim Neha s fotografiou od Martina Štrbu. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav •)

• Film Neha vyvolal v čase svojho vzniku rôznorodé názory, ale v roku 1999 - počas Prehliadky slovenskej hranej filmovej tvorby 90. rokov - bol v ankete členov Slovenskej filmovej a televíznej akadémie zaradený medzi desať najhodnotnejších slovenských filmov 90. rokov minulého storočia. Po svojom debute Martin Šulík v tomto období nakrútil s rovnakým tvorivým tímom postupne ďalšie filmy (Všetko čo mám rád (1992), Záhrada (1995), Orbis Pictus (1997), ktoré získali množstvo domácich i zahraničných ocenení, a stal sa najplodnejším slovenským tvorcom desaťročia. Z obdobia krátko pred vznikom filmu Neha treba pripomenúť aj niekoľko dokumentárnych, krátkometrážnych i televíznych filmov, ktoré Martin Šulík nakrútil a ktoré veľmi úzko súvisia s filmom Neha, pretože dokumentujú dobu, v ktorej generácia dnešných takmer šesťdesiatročných ľudí žila pred Novembrom 1989. Spomeniem aspoň filmy Dosky, ktoré znamenajú svet (1987) o scénografii, Ticho (1988) o nepočujúcom tridsiatnikovi, Hurá (1989) o budovateľských 50. rokoch v konfrontácii spomienok dôchodcu - kedysi baníckeho učňa i Etika a politika (1990, réžia spoločne s Dežom Ursinym). •

• Film Neha uvedie Kino Lumière vo virtuálnej kinosále projektu Kino doma, po uvedení filmu sa uskutoční diskusia s režisérom Martinom Šulíkom a so scenáristom Ondrejom Šulajom. Moderovať ju bude filmový teoretik a dramaturg Filmotéky Kina Lumière Michal Michalovič, režisér dokumentárneho filmu O nehe z roku 2020, ktorý vznikol v produkcii Slovenského filmového ústavu ako bonus pre Blu-ray nosič s filmom Neha, vydaný vlani v prestížnom britskom vydavateľstve Second Run pre medzinárodný trh. Vydanie Blu-ray nosiča i samotný film sa v zahraničí stretli s mimoriadne priaznivým ohlasom. Slovenský filmový ústav v roku 2013 vydal DVD Neha, ktoré obsahuje aj Šulíkove študentské filmy, konkrétne absolventský stredometrážny film Staccato a krátke filmy Hurá, Ticho, Etika a politika. •

• Obal Blu-ray s filmami Neha a Hurá od Martina Šulíka z vydavateľstva Second Run. • (• Zdroj: www.secondrundvd.com •)

• Vstupenky za symbolickú cenu 2,- eurá sú v predaji na webstránke Kina Lumière i partnerských kín projektu Kino doma: Kino Akademik v Bansej Štiavnici. Kino Tatran v Poprade, Kino Fontána v Piešťanoch, Kino Úsmev v Košiciach a Kino Iskra v Kežmarku. •

• Neha - informácie o filme a o jeho online projekcii z Kina Lumière --- link. •



• O projekteKino Lumière doma + Online Kino doma - ako na to? --- link. •

• V pondelok 29. marca 2021 - sa mal začať Medzinárodný filmový festival Febiofest, ktorý sa z dôvodu pandémie ani tento rok neuskutoční v štandardnom režime. V jeho pôvodnom termíne sa ale bude konať už šiesty ročník festivalového podujatia pre filmových profesionálov a odbornú verejnosť Industry Days. Súčasťou tohto programu bude aj reprezentatívna online prezentácia pripravovaných slovenských projektov Works In Progress. V pondelok 29. marca a v utorok 30. marca 2021 sa počas nej domáci i zahraniční účastníci zoznámia s jedenástimi ambicióznymi projektmi slovenského filmu. •

• Banner na podujatie Febiofest - Industry Days 2021. • (• Zdroj: www.febiofest.sk •)

• Industry Days už šesť rokov počas Febiofestu vytvára platformu pre spájanie odborníkov a záujemcov z rôznych oblastí, ktorí sa zaujímajú o špecifické témy spojené s produkciou audiovizuálnych diel. Najdôležitejšou časťou Industry Days je verejná prezentácia pripravovaných slovenských filmov Works In Progress, ktorá tento rok predstaví jedenásť nových filmových projektov. Prvýkrát sa presunuie z Kina Lumière do online priestoru. •

• „Účasť na podujatí prisľúbilo vyše päťdesiat zástupcov a zástupkýň industry platforiem, sales agentov, rôznych relevantných filmových inštitúcií a predovšetkým prestížnych medzinárodných festivalov z Toronta, Sundance, Benátok, Locarna, Edinburghu, Karlových Varov či z festivalov dokumentárneho filmu IDFA alebo Dok Leipzig a ďalších podujatí,“ hovorí Tomáš Hudák zo Slovenského filmového ústavu, koordinátor Industry Days. „Prvýkrát sa vybrané projekty zároveň budú uchádzať o cenu Best Febio Pitch Award, ktorá je dotovaná sumou 3 000 eur.“ O držiteľovi ceny rozhodne trojčlenná medzinárodná porota v zložení Bernd Buder - programový riaditeľ Filmového festivalu Cottbus, Hugo Rosák - riaditeľ Industry Days pri Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary a Renata Santoro - programová riditeľka festivalu nezávislých filmov Giornate degli Autori, ktorý sa koná súbežne s Medzinárodným filmovým festivalom Benátky. •

• Z jedenástich vybraných slovenských projektov vo Works In Progress je šesť hraných a päť dokumentárnych, za mnohými stoja filmári a filmárka zvučných mien. Z hraných filmov sa bude prezentovať politický triler Moc režiséra Matyása Priklera, zaoberajúci sa témou politiky a moci v súčasnej demokracii, ďalej dráma režiséra Juraja Lehotského Potlesk o nachádzaní životného šťastia na príbehu dvoch odlišných bratov, horor Matka noci režiséra Petra Czikraia, tematizujúci fenomény čarodejníctva a bosoráctva v slovenskom folklórnom dedičstve, tiež dramatický príbeh Potopa režiséra Martina Gondu o mladej žene, ktorá túži odísť z rodnej dediny na východe Slovenska, hraný debut dokumentaristky Zuzany Piussi Zošalieť o matke samoživiteľke a krátky film z Vysokej školy múzických umení v Bratislave Samorast od režiséra Petra Hofericu o rozpade jednej rodiny. •

• Dokumentárnu tvorbu budú reprezentovať filmy Architekt drsnej poetiky od Ladislava Kaboša o významnom brazílskom architektovi pôvodom zo Slovenska Hansovi Broosovi, Šťastný človek dokumentaristky Sone Gyárfáš Lutherovej, prinášajúci komorný príbeh muža, ktorý prešiel tranzíciou, film One More Question režisérky Miry Erdevički o generácii rómskych detí, ktoré emigrovali do Spojeného kráľovstva v 90. rokoch XX. storočia a stali sa z nich vzdelaní a sebavedomí Európania, ale aj Interiéry - film o intimite, o úzkosti aj o zraniteľnosti človeka v súčasnom svete od režisérky Pauly Ďurinovej a krátky film Strigov od Barbory Berezňákovej o tradičnom rusínskom pohrebe. •

• Partnerským podujatím programu Industry Days bude aj online workshop MIDPOINT Intensive SK 2021, ktorý sa uskutoční od utorka 30. marca 2021 do piatka 2. apríla 2021. Počas online stretnutia sa budú analyzovať vybrané scenáre celovečerných hraných alebo animovaných filmov vo vývoji. Tentoraz sa do výberu dostali projekty Miškov svet režiséra Daniela Riháka, Potopa od Martina Gondu, Slušné dievčatá plačú potichu od Györgyho Kristófa a Spievajúci dom režiséra Andreja Kolenčíka. Hosťujúcimi projektmi sú Oči plné piesku od Juraja Janiša a Mŕtvy kôň od Barbory Berezňákovej. Lektorom workshopu je macedónsky režisér a scenárista Ivo Trajkov (1965), ktorý v rokoch 1986 až 1992 študoval réžiu na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. •

• 6. ročník Industry Days - platformu pre filmových profesionálov pri Medzinárodnom filmovom festivale Febiofest Bratislava organizujú Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav. •

• Medzinárodný filmový festival Febiofest Bratislava 2021 --- link •



• Febiofest - Works In Progress --- link. •



• MIDPOINT Intensive SK 2021 --- link. •

