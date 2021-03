Nový ročník literárnej súťaže je tu!

• Literárna súťaž KongenScript vstupuje do nového - už siedmeho ročníka. Súťaž je otvorená pre všetkých s tvorivým nadšením. •

• Po predchádzajúcich úspešných šiestich ročníkoch nadregionálna

Literárna súťaž KongenScript

vstupuje do ročníka siedmeho. Propozície súťaže sú pripravené - stačí si ich pozorne preštudovať - a hor sa do autorskej literárnej tvorby. Súťaž je určená pre všetky neprofesionálne autorky a neprofesionálnych autorov poézie, prózy a prozaických žánrov. Spodná veková hranica účastníčok a účastníkov je 14 rokov, horná veková hranica nie je obmedzená. Súťaž tradične vyhlasuje KongenKult, n. o., Liptovský Mikuláš - Iľanovo a hlavní spoluorganizátori a partneri: Mesto Liptovský Hrádok, profesné skupiny Mesto Liptovský Mikuláš, Hrádocká kultúra a ArtŠtúdio Liptovský Hrádok, Mesto pre všetkých Liptovský Mikuláš, Komunitná nadácia Liptov a skupina Liptovský Mikuláš Mesto pre všetkých v sieti Facebook. Okrem nich má súťaž viac než päť starších i celkom nových partnerov. •

• Banner 7. ročníka Literárnej súťaže KongenScript (2021). • (• Zdroj: archív autora - www.kongenkult.sk •)

• Oproti predchádzajúcim ročníkom došlo v propozíciách súťaže k malej zmene. Súťaž už nie je určená len tým, ktorí žijú, pracujú alebo študujú v okrese Liptovský Mikuláš, ale aj pre tých autorov, tie autorky, ktoré sa v okrese Liptovský Mikuláš narodili, prípadne sa narodili v starších okresoch Liptovský Svätý Mikuláš a Liptovský Hrádok. Táto zmena v propozíciách len reflektuje skutočnosť, že sa do súťaže v predchádzajúcich ročníkoch zapojili (a úspešne!) aj autorky či autori dlhodobo nežijúci v okrese Liptovský Mikuláš, zato pracujúci či študujúci nielen inde na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďalšou novinkou je, že uzávierka súťaže je až v pondelok 3. januára 2022. K dvom štandardným kategóriám 'poézia' a 'próza' v tomto ročníku pribudli dve tematické - 'príroda' a 'umenie, ktoré sa mi páči.' Domnievame sa, že záber kategórií je tak široký, že umožňuje naplno prejaviť literárny talent každému autorovi, každej autorke, píšúcim pre radosť, pre potešenie aj s dôrazom na hľadanie, na objavovanie nového, vrátane inšpirácií rôznymi druhmi, formami umenia aj príbehmi ako takými. •

• Autorom logotypu súťaže (podobne aj logotypu neziskovej organizácie KongenKult či festivalu KongenFest) je renomovaný, úspešný slovenský dizajnér písma a grafik Ondrej Jób. Autorom hlavného vizuálu - bannera súťaže je Tomáš Agnet z Liptovského Mikuláša. Novinkou je, že už k začiatku apríla 2021 nezisková organizácia KongenKult vyhlási celkom novú súťaž - 1. ročník Fotografickej súťaže KongenFoto. •

• Ilustračný obrázok. • (• Zdroj: www.pikist.com •)

• Za šesť rokov sa do Literárnej súťaže KongenScript zapojilo bezmála sto účastníčok a účastníkov. Mnohé i mnohí z nich časom úspešne ukončili stredoškolské i vysokoškolské štúdiá, pracujú v rôznych mestách na Slovensku, pôsobia aj na univerzitách i v zahraničí - napríklad i na Karlovej univerzite v Prahe. Vlani, keď sa k partnerom súťaže pridalo Vydavateľstvo Petit Press, a. s., Bratislava - vydavateľ regionálnych novín MY - vyšlo najmenej sedem novinových strán s prozaickou tvorbou účastníčok a účastníkov Literárnej súťaže KongenScript v týždenníkoch MY Liptovské noviny a MY Orava. Vydavateľstvo Petit Press je prostredníctvom regionálnych novín MY partnerom súťaže aj v tomto roku. Tvorba účastníčok a účastníkov súťaže - aj poetická - bola publikovaná aj v mesačníkoch Mesta Liptovský Hrádok a v oficiálnych skupinách miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok v sieti Facebook a prostredníctvom internetu na rôznych webstránkach a v skupinách v sieti Facebook. Aj tieto skutočnosti môžu motivovať k písaniu, k literárnej a umeleckej tvorbe. •

• Do uzávierky 7. ročníka Literárnej súťaže KongenScript a do vyhlásenia jej výsledkov je ešte veľmi ďaleko - v podstate dvanásť mesiacov. Dnes nikto nevie predpovedať aká bude situácia v súvislosti s protipandemickými opatreniami proti ochoreniu Covid-19 na Slovensku o týždeň, o dva - kdeže o rok. Aké nariadenia, opatrenia, limity, stavy Lockdown a podobne nás čakajú? Nevedno. Isté je len to, že sme Literárnu súťaž KongenScript vyhlásili a že ju aj vyhodnotíme a že zachováme tradície v odmeňovaní všetkých jej účastníčok a účastníkov. •

• Propozície 7. ročníkaLiterárnej súťaže KongenScript --- link. •



