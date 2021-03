Muž so zajačími ušami bude v Sydney

• Nové filmy, ktoré do našich kín ešte len prídu, ale aj klasické snímky uvedie Český a slovenský filmový festival v Austrálii 2021. •

• Nový film Martina Šulíka Muž so zajačími ušami z roku 2020 aj snímka Krajina ve stínu z roku 2020 režiséra Bohdana Slámu, ktoré ešte na Slovensku len čakajú na svoje kinopremiéry, uvidí na plátnach kín divácka verejnosť v Sydney. Uvedie ich

Český a slovenský filmový festival v Austrálii 2021

(CaSFFA) s ďalšími slovenskými dielami. Od stredy 24. marca do nedele 28. marca 2021 sa na tomto podujatí predstaví celkovo sedem slovenských a slovenských koprodukčných dlhometrážnych a päť krátkometrážnych súčasných filmov. Našu klasickú kinematografiu bude zastupovať snímka Martina Hollého Noční jazdci z roku 1981. •

• Otváracím filmom festivalu je tragikomédia Muž so zajačími ušami režiséra Martina Šulíka. Jej hlavným hrdinom je spisovateľ, ktorý jedného dňa nadobudne mimoriadny sluch, pričom mu vyrastú zajačie uši. Ten mu umožní výborne počuť nielen hlasy iných, ale predovšetkým ich myšlienky. Nová situácia mu otvorí oči a on dostane poslednú šancu usporiadať si doterajšı́ život a narovnať rodinné vzťahy. Film mal svetovú premiéru na 36. medzinárodnom filmovom festivale vo Varšave v októbri minulého roka, kde získal Cenu za najlepšiu réžiu i Cenu ekumenickej poroty. Na Slovensku na svoju distribučnú premiéru ešte len čaká. •

• Upútavka na film Muž so zajačími ušami (1:49 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/KOclAioORwI

• V Sydney bude premietnutá aj dráma Bohdana Slámu Krajina ve stínu, ktorá na nedávnom udeľovaní filmových cien Český lev získala šesť sošiek a stala sa tak najoceňovanejším titulom. Film je kronikou jednej malej obce a ukazuje, ako pokojné medziľudské vzťahy dokáže zmeniť spoločenská a politická situácia. Naši diváci a naše diváčky si na kinopremiéru dramatického príbehu,nakrúteného podľa skutočných udalostí, musia - podobne ako na film Martina Šulíka - počkať do otvorenia kín a do zlepšenia pandemickej situácie. •

• Slovenskú kinematografiu bude na festivale v Sydney zastupovať aj film Mariany Čengel Solčanskej a Rudolfa Biermanna Sviňa z roku 2020, nakrútený na základe rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa Arpáda Soltésza. Film vstúpil do slovenských kín tesne pred ich núteným zatvorením na jar minulého roka a len za mesiac od svojho uvedenia sa stal druhým divácky najúspešnejším domácim filmom v ére samostatnosti Slovenska. V Sydney bude premietnutá i životopisná dráma uznávanej poľskej režisérky Agnieszky Holland Šarlatán z roku 2020, inšpirovaná skutočným príbehom výnimočného muža obdareného liečiteľskými schopnosťami, ocenená Českým levom v piatich kategóriách vrátane ceny za najlepší film. Diváci a diváčky v Sydney uvidia aj romantickú komédiu Marty Ferencovej Príliš osobná známosť z roku 2020 a nový film Petra Zelenku Modelár, tiež z roku 2020. Na špeciálnej projekcii bude uvedený celovečerný dokument Králi videa z roku 2020 režiséra Lukáša Bulavu, ktorý mapuje scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom Československu. Program doplní pätica animovaných krátkych filmov Lunate z roku 2020 Kláry Fedory Homzovej, On the Hill z roku 2020 Lukáša Ďuricu a Juraja Mäsiara, Gaštanko z roku 2019 od Agáty Bolaňosovej, Jama z roku 2019 Markéty Smolíkovej Kubátovej a Ver mi z roku 2019 režisérky Zlaty Golecovej. •

• Upútavka na film Králi videa (2:00 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/kk10JlouDK8

• Čestné miesto má v programe Českého a slovenského filmového festivalu v Austrálii pravidelne aj klasická kinematografia. Tento rok sa do programu dostala dobrodružná dráma o pašovaní koní na slovensko-poľskom pohraničí Noční jazdci v réžii Martina Hollého, odohrávajúca sa krátko po I. svetovej vojne. Jej hlavnými hrdinami sú vodca pašerákov koní Orban v podaní Michala Dočolomanského a veliteľ pohraničnej stráže Halva, ktorého stvárňuje Radoslav Brzobohatý. Každý z nich háji vlastné záujmy a ich vzájomné stretnutie sa končí zbytočnou smrťou piatich ľudí. Film bol digitálne reštaurovaný v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu a svetovú premiéru v tejto podobe mal na prestížnom festivale klasického filmu Lumière v Lyone vlani v októbri. •

• Z filmu Noční jazdci (4:16 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/VrRzXYI7llo

• Český a slovenský filmový festival v Austrálii vznikol v roku 2014 zo zámerom prezentovať českú a slovenskú kinematografiu čo najširšej diváckej verejnosti nielen v Sydney. Každoročne uvádza nové filmy i snímky staršieho dáta. Podujatie organizuje ARINA s austrálskou spoločnosťou IKSIMA Films, slovenským partnerom je Slovenský filmový ústav, Vysoká škola múzických umení Bratislava a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Podujatie finančne podporil slovenský Audiovizuálny fond. Filmy budú uvedené v kinách Dendy Cinemas Newton v Sydney. •



