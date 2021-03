Dni sovy budú dnes aj v sobotu

• Prvé dielo Leonarda Sciasciu je úspešne sfilmovaný román Deň sovy, inšpirovaný mafiánskou vraždou odborára Accursia Miragliu. •

• Leonardo Sciascia (8. január 1921 Racalmuto, Taliansko ~ 20. november 1989, Palermo, Taliansko) bol človekom mnohých profesií. Bol spisovateľ, esejista, novinár, politik. Považovali ho za prvého autora, ktorý prostredníctvom literatúry otvorene kritizoval povestnú a nebezpečnú taliansku mafiu. Téma spravodlivosti sa vinie celým jeho dielom. Pri príležitosti stého výročia narodenia Leonarda Sciasciu pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave spomienku na tohto výrazného intelektuála XX. storočia, ktorý zostal celoživotne spätý so svojou rodnou zemou, so Sicíliou. Jeho detektívny román Súvislosti vydalo v roku 2007 vydavateľstvo Tatran v slovenskom preklade Stanislava Valla. •

• Leonardo Sciascia • (• Zdroj: www.raiplayradio.it •)

• Vo štvrtok 18. marca 2021 sa o 20:00 hodine uskutoční online prednáška Michala Denciho a v sobotu 20. marca 2021 na ňu o 20:20 hodine nadviaže projekcia filmu Deň sovy na platforme kino-doma.sk z bratislavského Kina Lumière. •

• Jedno z prvých talianskych vydan knihy Il giorno de la civetta z roku 1961. • (• Zdroj: www.libriantichionline.com •)

~•~ ~•~ ~•~

• Banner na podujate, venované storočnici Leonarda Sciascia. • (• Zdroj: www.iicbratislava.esteri.it •)

• „Leonardo Sciascia bol mlčanlivý spisovateľ, ktorého hlasom sa stali knihy. Písanie bolo preňho potešením, iných však svojimi textami často iritoval. Sciascia dokázal brilantným spôsobom dešifrovať mechanizmy, ktoré viedli ku konkrétnym udalostiam či javom. Jeho detektívky preto nie sú len 'druhom zábavnej literatúry,' ale sú predovšetkým dôkladnou analýzou ľudskej spoločnosti. Od jeho narodenia uplynulo sto rokov. Avšak Leonardo Sciascia nesmie upadnúť do zabudnutia. Inak by sa nám mohlo stať, že jedného dňa nebudeme viac schopní pochopiť fenomény, ktoré okolo seba budeme pozorovať,“ povedal Michal Denci, sústreďujúci sa na taliansku kultúru XX. storočia, ktorý povedie prednášku. •

• Leonardo Sciascia patrí medzi najväčších talianskych spisovateľov minulého storočia. Narodil sa 8. januára 1921 v dedinke Racalmuto, v pobrežnej časti Sicílie plnej salín - nádrží na odparovanie morskej vody - a sírnych baní. Ak by sa vybral po stopách svojho strýka, stal by sa krajčírom, ale osud mu predurčil iný životný príbeh. V Sciasciovom ponímaní bol spisovateľ človekom, ktorý pravdou žije, a vďaka ktorému pravda ožíva. •

• „Pri pohľade na jeho osobnosť z iného uhla si zároveň uvedomíme, že veľkú časť života strávil nad knihami iných autorov - bol totiž aj knižným editorom. Jeho vydavateľské dobrodružstvo sa začalo v roku 1945 v Caltanissette, kde jeho menovec Salvatore Sciascia založil vydavateľstvo a neskôr časopis Galleria. Zveril ich do spisovateľových rúk, a tak mal Leonardo Sciascia prvýkrát možnosť stretnúť sa s významnými literátmi, akými boli i ostávajú Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini či Paolo Roversi,“ dopĺňa Michal Denci. •

• Prvé dielo, ktorým sa Leonardo Sciascia zreteľne zapísal do povedomia, je román Deň sovy. Inšpiroval sa mafiánskou vraždou odborára Accursia Miragliu. Esej, spracovaná vo forme románu s názvom Smrť inkvizítora, je nekompromisným obvinením katolíckeho revizionizmu, v ktorom autor stavia na piedestál slobodu myslenia ako neochvejnú hodnotu. V diele Každému, čo mu patrí Sciascia demaskuje konformizmus a zločineckú solidaritu. Todo Modo je politicky nekorektnou a majstrovsky napísanou kriminálkou. Spomedzi vlastných textov mal samotný autor najradšej Zmiznutie Ettora Majoranu, filozofickú esej v štýle krimi. •

• Na štvrtkovú prednášku nadviaže projekcia filmu Deň sovy, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. marca 20:20 hodine vo virtuálnej kinosále kamenného bratislavského Kina Lumière kino-doma.sk. •

• Dobový plagát na film Deň sovy. • (• Zdroj:: American International Pictures •)

• Leonardo Sciacia mal k filmu veľmi blízko. Podľa jeho kníh bolo nakrútených deväť filmov a pod všetkými sú podpísaní režiséri zvučných mien - napríklad Damiano Damiani, Elio Petri, Francesco Rosi, Gianni Amelio, Emidio Greco. Kľúčovým bodom jeho diela je videnie Sicílie ako “metafory sveta.” Tento prvok možno nájsť vo väčšine jeho kníh a filmov nakrútených podľa jeho diel. Dej policajných a detektívnych príbehov sa často odvíja od reálnych faktov, ktoré pritom tvoria iba východiskový bod pre analýzu a spoločensko-politickú reflexiu. Mafiánske zločiny, zákon mlčanlivosti, tajné dohody s mocnými, zatajovanie pravdy, krívajúca spravodlivosť - to všetko sú témy, ktoré sa rozvíjajú a navzájom prelínajú vo filmoch inšpirovaných Sciasciovými románmi. Vo filme režiséra Damiana Damianiho Deň sovy (Il giorno de la civetta / La mafia fait la loi, réžia Damiano Damiani, 1968, koprodukcia Italy / France, 109 minút) účinkujú vynikajúci herci: Claudia Cardinale, Franco Nero, Lee J. Cobb, Serge Reggiani, Ugo D’Alessio, Ennio Balbo. Príbeh sa odohráva v malej dedinke na Sicílii, kde kapitán Bellodi (Franco Nero) vyšetruje vraždu miestneho podnikateľa. Jeden z jeho informátorov ho nasmeruje na správnu cestu, ale pri vyšetrovaní sa stretáva s mlčaním a okolkami. Zločin, okolo ktorého sa krúti dej, sa stal v blízkosti domu, kde žije Rosa Nicolosi, ktorú stvárnila pôvabná a ikonicky príťažlivá talianska herečka Claudia Cardinale. •

• Claudia Cardinale vo filme Deň sovy. • (• © Foto: American International Pictures •)

• Záber z filmu Deň sovy. • (• © Foto: American International Pictures •)

• Záber z filmu Deň sovy. Vpravo Giuseppe Lauricella. • (• © Foto: American International Pictures •)

• Záber z filmu Deň sovy. • (• © Foto: American International Pictures •)

• Claudia Cardinale vo filme Deň sovy. • (• © Foto: American International Pictures •)

• Claudia Cardinale vo filme Deň sovy. • (• © Foto: American International Pictures •)

• Franco Nero vo filme Deň sovy. • (• © Foto: American International Pictures •)

• Upútavka na film Deň sovy (2:43 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/kzGSci0ObRU

• Film Deň sovy získal Striebornú stuhu za najlepšiu produkciu a štyroch Donatellových Davidov: najlepší film, najlepší herec v hlavnej úlohe (Franco Nero), najlepšia herečka v hlavnej úlohe (Claudia Cardinale) a Cenu poroty pre režiséra Damiana Damianiho. Názov filmu odkazuje na repliku vojvodu zo Somersetu v Shakespearovej dráme Henrich VI. a vyzýva k občianskej angažovanosti:

“Kto nechce bojovať v mene nádeje, nech ide domov a ľahne si do postele. Ak vstane a vyjde von, stane sa objektom posmechu a ohromenia, tak ako sova, ktorá sa objaví počas dňa.” •

• Michal Denci • (• Zdroj: www.kulturologia.sk •)

• Michal Denci (Bratislava) študoval hudobnú, divadelnú a filmovú produkciu na Florentskej univerzite. Počas svojich štúdií v Taliansku krátko spolupracoval s univerzitným divadelným súborom. Za svoju diplomovú prácu o umeleckých a produkčných aspektoch v slovenskej divadelnej tvorbe XX. storočia získal Premio Bardazzi - cenu pre najlepšie záverečné práce roka. Po návrate na Slovensko pracoval v Divadle Aréna ako produkčný a asistent réžie. S Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave spolupracoval niekoľko rokov pri organizácii kultúrnych podujatí a s jeho prispením bol realizovaný večer venovaný Luigimu Pirandellovi v Slovenskom národnom divadle. Na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave získal doktorát s prácou o talianskom divadle XX. storočia. V rámci výskumu preložil niekoľko teoretických textov vybraných talianskych dramatikov. Od roku 2019 pracuje ako projektový manažér v Divadle Ludus v Bratislave a prednáša na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. •

• Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave --- link. •

• Virtuálna kinosála -Kino Lumière ~ Kino doma --- link. •



• Zdroje článku: •

• Tlačová správa PR agentúry bARSdobrýchýr a archívy autora --- link. •