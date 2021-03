V Múzeu SNP sa život nezastavuje

• Oslavy 77. výročia SNP v B. Bystrici budú, i keď Múzeum SNP na ne tohto roku nedostalo žiadny príspevok z ministerstva kultúry. •

• Bola streda - 3. marec 2012, keď som skoro ráno vycestoval do Banskej Bystrice. Išli sme "na otočku," automobilom, aby sme sa vyhli náhlemu "čiernemu kovidovému okresu Ružomberok." Najskôr sme sa zastavili, ani nie na hodinku, pri Múzeu Slovenského národného povstania v centre metropoly pod Urpínom. Múzeum SNP je totiž už šiesty mesiac "z technických príčin" pre verejnosť zatvorené. To znamená, že do jeho expozícií, dokonca ani k súsošiu Obete varujú od Jozefa Jankoviča, sa nedostane ani noha návštevníčky či návštevníka. Zatiaľ čo v centre Liptovskej kotliny v ten deň dosahovala poludňajšia teplota až +7 °C, v Banskej Bystrici bolo v tom istom čase o najmenej 3 °C teplejšie. My - dvaja Liptáci, odchovaní "na zime," pekne sme sa v južných slnečných lúčoch povyhrievali. V areáli okolo Múzea SNP to skutočne čulo žilo, už vládla jarná nálada. •

• Pod slovenskou zástavou: Rekreačný bežec a pani Katka so synčekom. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Do Múzea SNP sa už šiesty mesiac návštevníci a návštevníčky nedostanú. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Svižný chodec v poludňajšom protisvetle v areáli Múzea SNP. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Areál Múzea SNP je otvorený a verejnosťou využívaný. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Súsošie Obete varujú v páse zo svetla okien Múzea SNP. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Poludňajšia káva na jarnom Slnku v parčíku pred Múzeom SNP. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Pozvánka do virtuálnej expozície - prehliadky Oslobodenie Slovenska. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• V strede svetlej plochy vzlieta holub, vpravo ktosi kráča popri areáli Múzea SNP. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Terasa pri reštaurácii pod Baštou je prázdna. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Psíček - odvážne zvedavý, na vychádzke so svojou pani. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Vstup do areálu Múzea SNP z východnej strany - od Hotela Kyjev. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Celý areál Múzea SNP slúži verejnosti, je priechodný zo všetkých strán. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Cestou do centra Banskej Bystrice. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Rozhovor so Stanislavom Mičevom, riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania. •

Pán riaditeľ, odkedy je Múzeum SNP "z technických príčin" zatvorené? Prečo?

"V prvom polroku 2020 bolo potrebné reagovať na situáciu s pandémiou ochorenia COVID-19. Na základe príkazu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli od 10. marca do 7. mája 2020 stále expozície Múzea SNP pre verejnosť zatvorené, čo predstavovalo spolu 59 dní. Zatvorenie expozícií Múzea SNP v prvej vlne pandémie nám spôsobilo pokles tržieb za vstupné vo výške 2 681,40 €. V druhom polroku 2020 z toho istého dôvodu boli expozície Múzea SNP zatvorené od 25. októbra do 17. novembra 2020 - teda 24 dní. Oproti prvej vlne sa zatvorenie expozícií Múzea SNP v druhom polroku až tak na poklese tržieb neodzrkadlilo - bolo to len o 66,5 € menej ako v roku 2019, avšak návštevnosť Múzea SNP každým rokom rastie, pričom v roku 2020 bolo Múzeum SNP z dôvodu pandémie zatvorené až 83 dní. Aj napriek neprajným okolnostiam bola návštevnosť na podujatiach vysoká."

Čo znamená výpadok príjmov zo vstupného pre ekonomiku Múzea SNP?

"Dopad pandémie spôsobil aj pokles nájomného o 8 490 €, a to predovšetkým zo zrušenia plánovaných nájmov nádvoria a ostatných priestorov Múzea SNP na podujatia ako Kvetena, na rôzne súťaže, výstavy, aj na tradičný, veľmi navštevovaný, populárny jarmok mesta Banská Bystrica. Aj vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré boli plánované na rok 2020, boli presunuté do roku 2021. V porovnaní s rokom 2019 bolo v dôsledku protipandemických nariadení a opatrení zrušených 105 našich vzdelávacích podujatí. Zamestnanci Vzdelávacieho centra Múzea SNP sa prispôsobili situácií a začali vzdelávať online formou."

Z pohľadu plôch jednotlivých expozícií Múzea SNP, ale aj kinosály v múzeu, átria so súsoším Obete varujú a podobne by nebolo možné, aby návštevnícka verejnosť mala prístup do Múzea SNP? Samozrejme - pri dodržaní protipandemických nariadení, napríklad šachovnicového sedenia kine, viac než predpísaných rozostupov v expozíciách... Koľko ľudí by takto mohlo Múzeum SNP navštíviť?

"Nepredpokladám, že by bolo reálne možné využitie kinosály. Predsa len - ide o klimatizovaný a uzavretý priestor. Myslím si však, že v hlavnej expozícii, ktorá má plochu bezmála 700 štvrocových mestrov, by nebol problém s prítomnosťou trebárs až dvadsiatich návštevníkov súčasne - samozrejme pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení."

Straty zo vstupného bude Múzeu SNP do určitej výšky kompenzovať štát - zriaďovateľom Múzea SNP je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V takom prípade je zatvorenie Múzea SNP pre verejnosť "z technických príčin" až kontraproduktívne, veď štát bude zo štátnej pokladnice, teda aj z daní obyvateľstva, uhrádzať straty, vzniknuté na základe rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.

"Ako som povedal v odpovedi na predchádzajúcu otázku - situácia je taká, aká je, musíme sa jej prispôsobovať - tak ako všetky nielen kultúrne a spoločenské inštitúcie u nás."

Od pondelka 8. marca 2021 sme povinní vo verejne prístupných interiéroch nosiť ochranné respirátory. Predstavme si, že by ste dostali súhlas a mohli by ste expozície a interiér Múzea SNP otvoriť. Ako by bolo zo strany inštitúcie zabezpečené dodržiavanie prísnych protipandemických nariadení i opatrení?

"S tým nemáme žiadny problém. Pravidelne pri podujatiach komunikujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica a dodržiavame všetky jeho pokyny."

Pracovníci, pracovníčky, zamestnanci i zamestnankyne Múzea SNP naďalej pracujú - či už formou home office alebo priamo v múzeu. Na čom?

"Múzeu SNP sa v roku 2020 podarilo sprístupniť dve virtuálne výstavy, ktoré napomohli k návštevnosti v období pandémie. Výstavy sú s tematikou Slovenského národného povstania a oslobodenia Slovenska. Virtuálna výstava 75 rokov Slovenského národného povstania je sprístupnená na samostatnej internetovej adrese už od 6. marca 2020 - v roku 2020 mala viac než 10 000 zhliadnutí. Druhá virtuálna výstava - Oslobodenie Slovenska - je na webovej stránke www.oslobodenieslovenska.sk - sprístupnená je od 22. júna 2020, za rok 2020 mala vyše 5 000 počet zhliadnutí. Návštevnosť oboch virtuálnych výstav rastie. Okrem toho pravidelne - opäť cez internet - vzdelávame a organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity."

Ako pokračuje digitalizovanie zbierok nielen Múzea SNP v jeho stredisku digitalizácie?

"Napriek nepríjemnej situácii pokračujeme v digitalizácii podľa plánu, aj keď prítomnosť pracovníkov v stredisku je limitovaná tak, aby neboli nijako ohrození na zdraví.

O ani nie šesť mesiacov bude 77. výročie Slovenského národného povstania. Aké budú oslavy Povstania v Múzeu SNP a v jeho exteriéroch?

"Oslavy Povstania aj tohto roku budú. Prispôsobíme sa, samozrejme, konkrétnej situácii. V každom prípade počítame s kladením vencov a v tej najkritickejšej situácii jednoznačne počítame so streamovaním osláv. Sme však toho názoru, že bude možné ich organizovať minimálne vo vlaňajšom móde. Oslavy určite zabezpečíme - napriek tomu, že tohto roku sme na ne nedostali žiadny finančný príspevok z ministerstva kultúry. Zatiaľ..."

(Poznámka: Rozhovor sme viedli formou e-mailovej korešpondencie.)

• Všedný, každodenný život v areáli Múzea SNP pulzoval ako zvyčajne. Kovidovú pandémiu pripomínali len svedomito nasadené rúška alebo predpísané respirátory takmer všetkých, s ktorými som sa v areáli múzea stretol a rozprával. Samozrejme - aj ja som dodržiaval protipandemické nariadenia. Všetci, s ktorými som sa dal neanonymne do reči, mi povedali, že je veľkou škodou, že nie je otvorený aspoň priechod Múzeom SNP - okolo súsošia Obete varujú. "Aspoň by sme si skrátili cestu," povedala jedna z dvojice študentiek. "Je to škoda - ani k večnému ohňu sa nedostanem," banoval starší muž z Horehronia, ktorý vôbec netušil, že je múzeum pre verejnosť uzvreté. "Uvažovali sme, že priechod pre verejnosť otvoríme," vysvetľuje Stanislav Mičev, zdôvodňujúc: "Lenže zatiaľ to nie je z bezpečnostných dôvodov možné. Priechod má totiž povrch z leštenej žuly a je ukrytý v hlbokom tieni. V prípade, že by sa niekto na ňom pošmykol a zranil, nastali by veľké problémy. Musíme počkať, dokým sa neoteplí tak, že chôdza okolo súsošia i večného ohňa bude pe všetkých bezpečná." •

• Za necelú hodinu som v areáli Múzea SNP napočítal takmer päťdesiat ľudí, prezerajúcich si vystavené tanky, samohybné delá, vozidlá... Ďalších zopár desiatok ľudí posedávalo na lavičkách: čítali, slnili sa, okolo pobehovali detičky, traja chlapci sa hrali na vojakov či partizánov, iné dieťa s výskotom plašilo holuby, prehrabávajúce jesenné lístie... 'Ak by boli expozície Múzea Povstania otvorené, tých symbolických štyridsať štyri návštevníkov by do nich mohlo vstúpiť - ostatní by zatiaľ čakali na vstup v areáli, pri bojovej technike,' uvažoval som. Prečo štyridať štyri návštevníkov? Predsa preto, lebo Slovenské národné povstanie vypuklo v roku 1944. Nuž - neostáva nám nič iné, len čakať nielen na oteplenie, ale aj na vývoj situácie v celej krajine; či budeme alebo nebudeme naďalej uzavretí v Lockdowne - to záleží len a iba od nás a od našej disciplinovanosti a pochopeniu prísnych protipandemických opatrení. Ale ako som na vlastné oči v Banskej Bystrici videl - ide to a ľudia sú naozaj disciplinovaní, uvedomelí, chránia zdravie i životy svoje aj iných. •

• Z jarnej prítomnosti roku 2021 sa vraciam do jesennej minulosti roku 2009 - k 65. výročiu osláv Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V piatok 28. augusta 2009 som fotografoval samotné oslavy Povstania, ale aj zákulisie ich príprav a neskoršie vyvrcholenie i atmosféru po oficiálnych ceremóniách. Ten deň sa pe mňa končil až po polnoci a jeho súčasťou bolo i zdokumentovanie osláv Povstania v reáli Čiernohorskej železnice - úzkokoľajnej lesnej železničky, kde bolo ťažisko osláv sústredené na vystúpenie opernej speváčky Sisy Lelkes Sklovskej, a tiež vo Zvolene - pri pamätníku holokaustu na Slovensku. Ten je umiestnený blízko starého židovského cintorína s masovým hrobom obetí rasovej a náboženskej neznášanlivosi počas II. svetovej vojny. Reportáže a fotografie z podujatí som publikoval v časopise .týždeň, pre ktorý som v tých rokoch pracoval ako reportér. •

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. • (• © Foto: Martin Droppa •)

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. •

• Z osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici - partizánsky či povstalecký guláš. •

• Finančný dopad protipandemických opatrení na ekonomiku Múzea SNP detailne ilustruje prehľadná tabuľka. Ako člen Klubu priateľov Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici som múzeum podporil finančne - darom vo výške podľa svojich finančných možností. Môže tak spraviť ktokoľvek, komu záleží na neutíchajúcej činnosti tejto našej jedinečnej štátnej inštitúcie s doslova celosvetovým významom. •

• Porovnanie a zhodnotenie dopadu pandémie Covid-19 na činnosť Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v roku 2020 oproti roku 2019. •

Zdroj tabuľky: Múzeum SNP v Banskej Bystrici - Stanislav Mičev.

