Zvieracia matka talianskej dvojice

• Je matka k svojmu potomstvu výhradne dobrá? Alebo je pre svoje dieťa desivou nočnou morou aj keď ono dorastie, je dospelé? •

• V Kunsthalle LAB na Námestí Slovenského národného povstania 12 v centre Bratislavy vo štvrtok 11. marca 2021 otvorili oiginálnu výstavu - výstavný projekt

Grossi Maglioni ~ Zvieracia matka

Výstava potrvá do nedele 25. apríla 2021 a je možné zažiť i prežiť ju i "spoza výkladu" galérie Kunsthalle LAB Bratislava v našom hlavnom meste. •

• Výstavný projekt talianskeho dua Grossi Maglioni, vytvorený pre Kunsthalle LAB, sa zameriava na skúmanie materstva a jeho transformačného potenciálu. Stredobodom projektu je postava matky s inštinktívnymi divokými vlastnosťami, ktorá chráni svoje deti a počas tohto aktu sa stáva desivou postavou. Kurátorkou výstava je Lýdia Pribišová. •