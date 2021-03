Ako sa slečny rútili závratne rýchlo

• Mali sme šťastie a dostali sme sa na obe kolá obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej 2021. •

• Mali sme to šťastie - vďaka pochopeniu a spolupráci s pani Michaelou Grendelovou (SPR media s. r. o. Slovenská republika), s ľuďmi z vedenia spoločnosti Tatry mountain resorts, a. s. (TMR) i s vedením a s členmi i členkami Horskej záchrannej služby Nízke Tatry - Jasná, vďaka dobrým priateľom aj asistentom. Keď sme sa všetci "dali dokopy," podarilo sa nám vytvoriť podľa mňa celkom zaujímavú a vari aj príťažlivú fotoreportáž s nedlhými videmi o tom, ako to v Jasnej vyzeralo v dňoch od nedele 21. februára 2021, keď sa ženský "svetový superobrák" začal pripravovať, až do nedele 7. marca 2021, keď sa skončil. •

• Najskôr ponúkame dve videá hlavných hviezd i súperivých, priateľských rivaliek: našej slečny Petry Vlhovej a slečny Mikaely Shiffrin z U. S. A. z ich fantastických, víťazných jázd v Jasnej. Dajme prednosť hosťujúcej slečne Mikaele zo zámoria a vzápätí sa ešte raz pokochajme úžasnou jazdou našej zlatej slečny Petry. •

• Mikaela Shiffrin | Gold | Women’s Alpine Combined | 2021 FIS World Alpine Ski Championships (YouTube) •

video //www.youtube.com/embed/QAUAXqoflVY

• Petra Vlhova | 1st place | Jasna | Women's Giant Slalom | FIS Alpine (YouTube) •

video //www.youtube.com/embed/eTAgj0qF5Yo

• Petra Vlhová - Alice Robinson - Mikaela Schiffrin --- Jasná 2021. • (• © Foto: Michal Svítok - TASR •)

• Slečna Mikaela Shiffrin sa v Jasnej rúti závratne rýchlo. • (• © Foto: Kongen •)

• Slečna Petra Vlhová sa v Jasnej rúti závratne rýchlo. • (• © Foto: Kongen •)

• Trať obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej 2021. • (• © Foto: Kongen •)

• Slečna Mikaela v závratnej rýchlosti na trati svetového superobráku v Jasnej, 7. III. 2021. • (• © Foto: Kongen •)

• Slečna Mikaela v detailnom zábere v závratnej rýchlosti na trati v Jasnej, 7. III. 2021. • (• © Foto: Kongen •)

• Slovakia's Petra Vlhova celebrates on the podium after winning an alpine ski, World Cup women's giant slalom in Jasna, Slovakia, Sunday, March 7, 2021. • (• © Gabriele Facciotti - AP Photo •)

• Mikaela Shiffrin denies Petra Vlhova, claims 45th World Cup slalom victory. • (• © Gabriele Facciotti - AP Photo •)

• Teraz sa vráťme o šestnásť dní dozadu. Je nedeľa, 21. február 2021, som - spolu s asistentom z Horskej záchrannej služby Nízke Tatry - Jasná, v areáli HZS Nízke Tatry - Jasná. Neveľká plocha, pri ktorej je pristavená pohodlná a konformne vybavená malá budova, v ktorej majú dobrovoľné horské záchranárky a dobrovoľní horskí záchranári, ale aj profesionálny tím HZS zázemie - je takmer zaprataná obrovskými balmi s farebnými slalomovými bránkami i s natesno naukladanými dielcami mobilných zábran a stavebných oplotení. Garáž - veľký "hangár" horskej služby je takmer prázdny, asistentov kolega z neho vychádza s terénnym autom. Všetci sme viac než predpisovo orúškovaní, navyše dobre zakuklení a omotaní šálmi pod páperovými vetrovkami, modernými termoanorakmi, fliskami, v teplých nohaviciach a v kvalitnej obuvi. Pod Chopkom je poriadna kosa a Slnko rýchlo padá za hrebeň, obloha tmavne a tiene zaplavujú celú oblasť i s Hotelom Grand, s Vrbickým plesom aj s rozostavaným komplexom Damian Jasná Hotel Resort & Residences. Ideálny čas na fotografovanie v protisvetle. Asistent z HZS mi ochotne ukazuje kde "v diaľke" nedávno spadla lavína, v ktorom žľabe je najlepšia ski-freeride alebo skialp... Veľmi dobre to tam poznám - Chopok som neraz zo severnej i z južnej strany zlyžoval, dokonca som pár desiatok povyše miesta, kde stojím 'teraz,' fotografoval aj Švéda Ingemara Stenmarka - víťaza obrovského slalomu na Majstrovstvách Európy juniorov. Ale to bolo tak dávno... •

video //www.youtube.com/embed/uaqvkoqkgTw

• Spravil som zopár desiatok fotiek, Slnko "definitívne zapadlo," bol čas pobrať sa domov, do Liptovskej kotliny, slnečnými lúčmi prežiarenej ešte dobré dve hodiny. Sadli sme do auta a ja som fotografoval cez predné sklo spoľahlivo zánovného Volva šnúru perál žiariacich reflektorov vozidiel všakovakých kubatúr i typov: všetci sa hrnuli Demänovskou dolinou pod Chopok - do hotelov, do penziónov, autobusy zabezpečovali štandardnú aj kyvadlovú dopravu zo stanice v Liptovskom Mikuláši do Jasnej. Z kolekcie som vybral jedenásť fotiek, ilustrujúcich aj náladu, ktorá pod Chopkom panovala v očakávaní pretekov. •

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

(© Foto: Martin Droppa)

• V pláne bolo, že o týždeň pôjdem fotografovať vytyčovanie trate obrovského slalomu a, hlavne, prípravu priestorov, pre stupeň víťaziek a pre novinársku obec z našich i zo zahraničných, svetových médií. Mal som možnosť ísť fotografovať aj samotné ceremoniály - slávnosti odovzdávania medailí najrýchlejším slečnám pod Chopkom i na Svete Snehu. Všetky povolenia, vrátane inštrukcií pre novinárov, reportérov, fotografov, kameramanov, ale i pre divácku verejnosť, som dostal od najkompetentnejších. Ale nešiel som nikam, pretože v noci z piatka na sobotu, keď sa mala vytyčovať trať, zmenilo sa na Chopku i v Jasnej počasie. Prietel ľadový víchor, na Chopku dosahoval nárazovú rýchlosť až 140 kilometrov za sekundu. Chopok zľadovateľ, lyžiarske svahy v Demänovskej doline tiež. Z jarného firnu sa stala ľadovica tvrdšia než sklo. Prudko sa ochladilo aj dolu, v Liptovskej kotline. Do toho rýchlosťou tej víchrice vleteli nové protipandemické opatrenia. V ich duchu sa do Demänovskej doliny v nedostal v podstate nikto, kto tam skutočne nemal čo robiť. Rozhodol som sa, že nebudem riskovať - napríklad nekonečné vysvetľovanie policajným hliadkam a dobrovoľníkom z Horskej služby - kto som, prečo do Jasnej idem atď., a otal som doma, v teple a v suchu. Celkom náhodou - aj našťastie, bol v Demänovskej doline Kongen a, dodržiavajúc protipandemické nariadenia, spravil zopár fotiek z oboch kôl obrovského slalomu. To ostatné už poznáte. •

• Médiami rýchlosťou bleskov preletela správa, že slečna Mikaela Shiffrin sa v Jasnej sťažovala na organizačný tím pretekov, obviňujúc ho, že vraj vďaka nemu sa nemohla na jazdu sústrediť, skoncentrovať - a vraj preto bola slečna Petra Vlhová rýchlejšia a tým pádom v prvom kole "obráku" zvíťazila. „Myslela som si, že oprava bránky trvá tak pätnásť sekúnd… Namiesto toho som čakala na štarte päť a možno aj viac minút. Môžem si o tom myslieť čo len chcem, hádam na budúce už budú organizátori rýchlejší,“ povedala rozladená Američanka na tlačovej konferencii. po pretekoch v prvom kole. * Organizátori sa, pochopiteľne, bránili a aj sa statočne ubránili, pretože mali pravdu. Na prvý pohľad nepríjemnosť, rýchlo hlavne na Slovensku mediálne meniaca sa na nevídaný škandál, zarámovaný v akejsi 'typickej americkej povýšenej nadradenosti,' sa rýchlo vysvetlila. Lenže - kto už by sa "dodatočne" zaujímal o pravdu, o skutočnosť? Málokto. Nielen sociálnymi sieťami sa stále valia splašky z typických slovenských žúmp. Slečna Mikaela, nemajúc čas odpisovať na zvrchované slovenské hejty hlavne v sieti Facebook, zverejnila ešte v čase, keď bola pseudokauza u nás priam vriaca, v sieti Facebook status - viď nižšie. A v ňom píše niečo celkom iné než to, čo by sme mohli či mali považovať za "imperialistický útok na našu samosvojstojnosť slovensko-slovänskú. •

* Zdržovali Slováci opravu? Urobili to naschvál, hnevala sa Shiffrinová (Pravda) --- link.

• Status slečny Mikaely Shiffrin - zdroj: Facebook: •

• Príbeh našej kombinovanej fotoreportáže s videami z YouTube aj s videoexkurziou do histórie lyžiarskych pretekov a zimného turizmu v Jasnej sa končí. Dlhujem vysvetlenie - kto je to Kongen? Kongen je aj vynikajúci lyžiar, skialpinista, freerider, turista v každom ročnom období aj v období Lokdownov a karantén, obmedzení a regulácií. Kongen je môj výborný kamarát a priateľ, autorsky stojaci za vznikom multižánrového festiavlu KongenFest. Kongena - pre jeho záľubu v Snehu i v Zime - už oddávna volám Mr. Blue Sky. "Ahoj, Kongen, keď budeš mať pauzu vo Home Office videokonferenciách, vypočuj si obľúbenú pieseň a pozri si video k nej. Stojí to za to. Iný honorár ti za fotečky v texte nemám aký dať." •

video //www.youtube.com/embed/Nubi_xJJ1Jg



• KongenKult, n. o., Liptovský Mikuláš - Iľanovo ~ KongenFest --- link. •

• Ilustračná fotografia k článku: © Foto: Martin Droppa. •