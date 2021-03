Už dosť mrchavých, nanič správ

• Dosť bolo správ o smrti a o úmrtiach, výkričníkových nadpisov spravodajstva, komentárov, analýz, dosť už kovidpesimizmu a nihilizmu. •

• Kedy inokedy, ak nie v tejto mizernej, nie básnicky prekliatej, ale skutočne prekliatej dobe korony a šialenstva z ošialenia nariadeniami, príkazmi, obmedzeniami, zákazmi, v dobe paník z robenia si zásob konzerv, cukru aj soli a tabaku, v dobe bláznenia nad kontrolami, testovaniami, neustálym dezinfikovaním si končatín, v dobe Lockdownov a návalov Home Office, v dobe policajných kontrol aj v dobe zháňania antigénových testov a radenia sa do poradia na opakované testovania, v dobe udávania a žalovania, sliedenia a striehnutia na to, kto - kedy - ako má či nemá nasadené protipandemické rúško, v dobe nákupných horúčok respirátorových online internetových nocí... ...kedy inokedy ak ne aj práve teraz a aj dnes a aj inokedy sa treba hlavne tešiť, radovať sa, poveseliť sa a byť hlavne spokojne pokojným, ak nie priam aspoň chvíľku šťastným človekom? Alebo sa máme všetci "na povel" zblázniť, hnaní bičmi nariaden, výnimiek a pravidiel z výnimiekpodľa zákonov a zo zákonov? Nie - túto hru ja osobne odmietam hrať, pretože je tu Jar, je tu Slnko, je tu Príroda... ...a je tu toľko času, koľko sme vari jakživ nemali. Nášho Času, ktorý si nesmieme dať ukradnúť. Môj Čas nie je zhubným karcinogénnym nádorom v mojom Tele, v mojej Duši - môj Čas mi nikto zo žiadnej byrokratickej a úradnckej dočasnej moci nemá právo otravovať ani amputovať, vyrezať a spáliť v plazmovej spaľovni vysokonebezpečného odpadu. •

• Dôvodov na skutočnú, nefalšovanú každodennú chvíľku radosti, potešechy, spokojnosti i dobrého pocitu nájde sa na každý deň aspň zopár. Niekto z priateľov či z piateliek, z blízkych i zo vzdialenejších má sviatok, je niekoho a niečoho deň, výročie, je prvý / posledný deň Jari Zimy, Jesene, Leta, je (už bude) spln mesačný, zatmene slnečné (už bude), v jasnej Noci ľadovej Zimy Žiaria Hviezdy a Veľký Voz je ako La FerrariSilver Star pred garážou na dosah, Koče Našich Sĺnc Leta sú plné Nášho Detstva, Smiech Zvoní Karafami Spomienok, aj torta aj bábovka k nedeľnému obedu sa dajú doma, v Lockdowne upiecť, polevy namiešať, sviečky k bylinnému Thé večer zapáliť a spomínať sa dá aj do diaľky cez Skype. Svet nie je malý - svet je taký veľký, akým veľkým si ho sami sebe sprvíme a spraviť chceme. Alebo nechceme. To všetko záleží len a iba od nás samých. ...a Psíčkovia i Psíky i Psy sa radujú vždy keď sa chcú po-tešiť. Vtátvo nebeské vyspevuje a vyťahuje hlasom spod Snehov Snežienky ruka v ruke s Podbeľmi. Slnko vstáva skôr a líha si neskôr, dnes je Jar a popozajtra bude Leto. Stavme sa, že to tak bude. Povedzte úprimne - nie je to všetko a kadečo iné dostatočným dôvodom na radosť našu každodennú? Podľa mňa veruže je. A keby len to... •

• Dnešok je aj pre mňa dneškom radostným,pretože dnes je Veľký Deň Radostnej Slávnosti Všehomíra. Dnes má narodeniny Génius Geniality David Jon Gilmour CBE Geniálny z Géniov Pink Flyd Geniálnyc. Preto dnes milióny ľudí na celom svete v podstate bez prestávky pinkfloydujú a žiaria Pokojným Šťastím. Kto chce - nech sa pridá. Kto nechce - nech sa nepridáva. Kto che - nech si zažiari. Kto necce - nech sa zamračí ešte viac. Ozaj - viete, koľko rokov má dnes Génius David Gilmour Geniálny? Presne 75. Genialita je 75 rokov mladá, ale Genialita je Večná. Ponúkam vám pekný výberový Album Génia Davida - Akustický Diamant David Gilmour - A Selection Of 14 Songs [Unreleased Album By R&UT] (1:03:11 hodiny). •

• Shine On... •

video //www.youtube.com/embed/s-f7u8fEL-8

• Nezabudnite - dnes sa udeľujú výročné ceny Český lev. Slávnostný ceremoniál bude v priamom prenose vysielať České televize na programe ČT1, o 20:10 hodine. • Kto už nevie čo s nezbedne od nudy otravnými detvákmi / vnúčencami, môže sa pustiť do budovania sojho raného detstva. * • Kto už nevie čo sám so sebou v smútku z osamelosti, môže sa vrátiť do detstva ako naozajstného. ** • A ja? Čo ja? Prikladám do kachľového kozubu, dopoludnia som vysával a večer si pri pinkfloydovaní poprišívam gombičky na starej flanelke do Záhrad... Samozrejme, ako dnes, tak i zajtra nezabúdam ani na Koníkov, ani na Psíkov, ani na aspoň zopár listov z Knižky, na varenie a na umývanie riadu, na písanie, na triedenie fotiek, na poriadky v knižniciach... Nuž, roboty ako na artikulárnom Chráme Matky Božej nad Seinou. A v pondelok šup - šup na nákup, do servisu, do lekárne, tam sa zastaviť, hentam odskočiť, to objednať, hento dokúpiť... Ešteže nemusím prať v rukách! • Našťastie po nociach býva dobre pod nulou, takže hrable na líste ešte driemu, zato sekerky na triesky nespia. •

• Ilustračná fotografia pri nadpise textu - © Foto: Martin Droppa. •