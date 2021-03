Nové Mŕtve Mesto nad Váhom (I.)

• COVID-19 - koronavírus, si na Slovensku ku včerajšku na životoch vyžiadal 7 665 obetí. Je to ako keby vymrelo jedno naše mest(ečk)o. •

• Budem konkrétny. Liptovský Hrádok a jeho mestská časť Dovalovo má (podľa demografických údajov k 31. decembru 2018 ) spolu 7 324 obyvateľov a obyvateliek - z toho samotná mestská časť Dovalovo 1 017 obyvateľov a obyvateliek. * Rozdiel 7 665 - 7 324 = 341, čo teda znamená, že si môžeme "pokojne predstaviť," že Liptovský Hrádok a Dovalovo sú mŕtve, bez jedinej živej duše ľudskej - a tých cca zatiaľ ani nie 345 či 350 obyvateľov a obyvateliek sú tí a tie, ktoré a ktorí prirodzene dochádzajú do Liptovského Hrádku z okolia: za prácou, do škôl, za službami, nákupmi, za najbližším príbuzenstvom... A tak ďalej. Etc... Napríklad z Hýb (1 055 obyvateľov a obyvateliek), z Liptovského Petra (1 375 obyvateľov a obyvateliek), z Liptovskej Porúbky (1 140 obyvateľov a obyvateliek), z Podturne (1 053 obyvateľov a obyvateliek), z Liptovského Ondreja (618 obyvateľov a obyvateliek), z Kráľovej Lehoty (600 obyvateľov a obyvateliek), z Uhorskej Vsi (476 obyvateľov a obyvateliek), z Malužinej (275 obyvateľov a obyvateliek), z Jakubovian (397 obyvateľov a obyvateliek)... To všetko sú obce, dedinky, vrátane dávneho kráľovského mesta Hybe, z ktorých sa do Liptovského Hrádku či už na aute alebo na bicykli pokojne aj pohodlne dostanete do necelej hodiny. Alebo do hodinky a štvrť. Ale to je v podstate jedno, pretože 'už zajtra, už popozajtra' na Slovensku pribudnú ďalšie desiatky mŕtvych ľudí, ktorí podľahnú ochoreniu COVID-19, ktorý je spôsobený nebezpečným, smrtiacim vírusom SARS-CoV-2. •

• Takže - predstavme si, že dajme tomu "do mesiaca" vymrie až polovica obyvateľstva z priemene veľkej obce v blízkosti Liptovského Hrádku. Alebo Liptovského Mikuláša, alebo Ružomberka či Martina, Brezna, Popradu i Banskej Bystrice. Do všetkých miest, ktoré som spomenul, sa z Liptovského Hrádku automobilom dostanete do dvoch hodín, v zime či v lete. V Poprade ste po diaľnici za polhodinku, v Banskej Bystrici cez Čertovicu za necelú poldruhahodinu, v Ružomberku za asi hodinu. Viem - je to "len" predstava, ale v desiacej skutočnosti je to holá pravda. Stačí, ak si uvedomíme, že tých doterajších obetí kovidu by poľahky zaplnilo celý veľký panelák vo väčšom slovenskom meste, o Bratislavskej Petržalke či Ružinove, o košických alebo prešovských či trenčianskych sídliskách nevraviac. Určite i v samotnom rodisku dočasného premiéra Slovenskej republiky, Igora Matoviča, je "aspoň zopár panelákov," ktoré dokopy obýva až 2 000 ľudí: starých, detičiek, slobodných i čerstvo zosobášených, s vnúčencami i bez nich, samotárov aj samotárok, celkom zdravých alebo aj takmer celkom nezdravých, napríklad ľudí invalidných. Alebo aj zdatných fitness mladíc a nabúchaných chalanov. Napokon - napíšte do statusu na Facebook a v nedeľu 5 minút po 12-tej verejnoprávne ozámte ľudu tejto krajiny, koľko ľudí žije v trnavskej ulici, kde je Matovičovie rodný či rodinný dom. V takom Pezinku ich žije asi už aj 23 000 a k 27. januáru 2021 ich tam bolo 206 kovidpozitívnych. Koľko ľudí v Pezinku v dôsledku kovidu už zomrelo - to nech v samostatnej kontrarelácii povie pani prezidentka Zuzana Čaputová: ona je tam doma, ja nie, ani vy, pán dočasný premiér. Potom sa môžete s pani prezidentkou hádať cez svoje facebookstatusy hoc aj rovno z Moskvy alebo z Budapešti, aj po francúzsky to napíšte z jarných záhrad vo Versailles, aj po ukrajinsky z Užhorodu. Vy najlepšie viete, čo nechcete robiť - a preto takmer hodinu za hodinou statusujete čo určite budete robiť a hlavne čo máme robiť my - my, ľud váš premiérsky, na slovo počúvajúci vaše budúce, zajtrajšie vízie snov. •

• "Minulý týždeň sa v Trnave otestovalo 18,989 ľudí s mierou pozitivity 0,59 percenta. Týždeň predtým to bolo pri vyššej účasti 0,72 percenta," píše server Topky.sk v správe, vydanej kedysi 27. februára 2021 o 09:11 hodine. ** Lenže - ktože by už len veril nejakým Topkám, však. My musíme veriť vám, pán dočasný premiér. A veríme vám, pretože niet toho ancijáša na Slovensku i vôkol Slovenska, ktorý by vám neveril keď ho vo vašej dobrej viere poveríte vierou vo vás. Vy ste stelesnený Duch Autority, pán dočasný premiér Igor Matovič, pred vami sa ešte aj najhlavnejší odborník až na ďaleké, subsaharské vírusy a bacily len skrčí a krčí sa že až! Takže - vy nie ste ničí, pán Igor Matovič - obyčajný dočasný premiér slobodný i solidárny s nami, s ľudom. Vy ste náš - hoc sa ľud z vás smeje, že vraj ani neviete, čí ste. •

•! Držte sa, pán dočasný premiér slovenský, držte sa pevne toho kormidla na našej lodi toho periskopu na vašej ponorke, aby ste vo dne i v noci videli, akým ste nám všetkým na pomoci. A Vánky Sväté nech vám vjú do plachát silami silnejšími než sily myšlienok. •!

video //www.youtube.com/embed/s4PvE52daPE

• Gari Grèu - Luttes d'artiste (Clip officiel) ~ 26. II. 2012 ~ Lutte d'artiste, 4ème extrait de Barka le dernier album solo de Gari Grèu, co-écrit avec le poète Tartar(e), résonne particulièrement aujourd'hui. (Kto nenvie po francúzsky, nech sa spýta na úrade vlády Slovenskej république, tam po francúzsky melú raz - dva - tri, dočasný pán premiér to milerád potvrdí. Alebo sa dištančne vzdelávajte aj v jazykoch, nielen v rozkvitajúcom jazyku z kešení neprieberných hejtov na pána dočasného oného premiéra.) •

• Ponúkam vám fotopríbeh, ktorý som nasnímal v samotnom osamelom Liptovskom Hrádku. Fotografie vznikli 11. a 13. februára 2021. Fotografoval som zrkadlovkou Canon a starším modelom iPhone. Nie je to nič extra, žiadna výstavná fotoreportáž hodná Press Photo Awards News. Je to skutočne len záznam z jednej z mojich prechádzok mestečkom ako po vymretí. Ešteže bola riadna liptovská kosa: až -13 °Celzia, žiadna Trnavská jar kovidobrody. •

(• © Foto: Martin Droppa •)

~• n a b u d ú c e d ô j d e m e e š t e ď a l e j •~

(• © Foto: Martin Droppa •)

* Liptovský Hrádok - geografické a demografické údaje o meste --- link.

** KORONAVÍRUS V Trnavskom kraji plošne testujú v piatich okresných mestách link.