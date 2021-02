Pravda vždy víťazí a zvíťazí (I. / III.)

• Pravda víťazí / Pravde čas nevadí / Ani lesk všemocných peňazí / Pravda víťazí / Ak ju sám nezradíš / Pravda vždy zvíťazí / Zvíťazí. •

• Doslova (sveto)známy hit slovenskej skupiny

Tublatanka - Pravda víťazí

(album Žeravé znamenie osudu - Hudobné vydavateľstvo Opus, 1988) otvorí

už v pondelok 1. marca 2021 o 20.20 hodine.

Online projekciu z kamenného Kina Lumière v centre Bratislavy - a to v rámci oživeného divácky veľmi obľúbeného cyklu Music & Film, ktorý tradične dramaturgicky pripravuje a lektorsky spolu s o vzácnymi hosťami uvádza Miro Ulman - dramaturg Kina Lumière - kina Slovenského filmového ústavu. Vo virtuálnej kinosále projektu Kino doma budú v marci tohto roka uvedené tri filmy, ktoré priblížia hviezdy našej pop-music. Sú to filmy o našej neprekonateľnej speváčke Marike Gombitovej, o kapele Tublatanka (ten naživo z Kina Lumière formou Livestream uvedie hudobný publicista a dramaturg Juraj Čurný), divácka obec sa môžu tešiť aj na dokument Bratislava – Čertovo kolo z roku 1989 - o legendárnom jednodennom česko-slovenskom hudobnom festivale z konca 80. rokov XX. storočia, v pozadí ktorého stál budúci trojnásobný minister kultúry Ladislav 'Agnes' Snopko (prvý raz bol ministrom kultúry vo vláde národného porozumenia Milana Čiča (29. marec 1990 - 26. jún 1990), kde nahradil vo funkcii Ladislava Chudíka.).

Všetky tri filmy budú uvedené v Online premiére. •

video //www.youtube.com/embed/kJucQNdBJo4

• „Videozáznam koncertu skupiny Tublatanka - Pravda víťazí, sa uskutočnil 16. septembra 1989 v amfiteátri na Búdkovej v Bratislave,“ vraví o filme Miro Ulman, stojaci za výberom unikátnych filmov v retroverzii cyklu dodávajúc: „Film vyšiel na azete formátu VHS pred Vianocami 1989 a bol beznádejne vypredaný. Potom bol dvadsať rokov považovaný 'za stratený.' Našiel sa - spolu s filmom Štefana Semjana Bratislava – Čertovo kolo medzi materiálmi prevezenými z Koliby do Slovenského filmového ústavu.“ Medzi dvanástimi piesňami Tublatanky vo filme zaznejú i hity Žeravé znamenie osudu, Dnes, Láska, drž ma nad hladinou či legendárne kultová Pravda víťazí. •

• Upútavka na film Tublatanka - Žeravé znamenie osudu, 1989 Bratislava (5:00 minút). •

video //www.youtube.com/embed/4L0gr4Y48eM

• „Keď som sa pustil do príprav filmu s Tublatankou, vôbec som netušil, že počas zostrihu sa udejú epochálne historické zmeny,“ spomína si na vznik filmu jeho režisér Ladislav Kaboš: „Keď sme mali za sebou pár sto strihov, išli sme na Václavák - na demonštráciu. Spolu s tisíckami ľudí sme štrngali kľúčmi a počúvali prejavy z balkóna Melantrichu. Práve sme strihali ústrednú skladbu Pravda víťazí. Vložili sme do nej silné zábery študentskej demonštrácie na Národnej triede. Ulice zaplnili davy, demonštrácie boli čoraz mohutnejšie, už nič nemohlo zastaviť šialenú energiu ľudí, ktorí túžili po slobode. Bolo to fascinujúce.“ Film je nielen záznamom magickej atmosféry živého koncertu Tublatanky, autenticky zobrazuje aj revolučnú náladu novembrových dní roku 1989. •

• Plagát skupiny Tublatanka z prelomu 80-tych a 90-rokov. • (• Zdroj: archív autora - www.music.cliggo.com •)



Příběh československého hitu: Tublatanka - Pravda víťazí

• Píseň Pravda víťazí kapely Tublatanka se stala nepsanou hymnou sametové revoluce nejen na Slovensku. Heslo, které nás provází od období husitů, se už v roce 1920 poprvé objevilo také na vlajce prezidenta republiky, a o několik desítek let se jej svou skladbou rozhodla oživit právě slovenská rocková formace. Jak si známé motto našlo cestu k písni, která se stala jakýmsi vyjádřením toho, co lidé v roce 1989 prožívali? A má svůj potenciál i dnes?

Píseň Pravda víťazí se objevila v roce 1988 na třetím albu tehdy už velmi populární kapely Tublatanka. Tu v roce 1982 založili Maťo Ďurinda a Juraj Černý, kteří se při tvorbě názvu kapely inspirovali knihou Edgara Rice Borroughse, Tarzan. V ní se nevlastní otec Tarzana jmenoval Tublat. Jeho jméno členy formace (vznikajúcej skupiny - poznámka autora) zaujalo natolik, že se rozhodli jej převzít. Z recese k ní pak přidali příponu "-anka", která měla asociovat jakousi lidovost. A ta už v názvu zůstala.

A co teprve příběh skladby, která kapelu tak proslavila? "Tento hit vznikl skoro dva roky před revolucí. Celý ho otextoval Martin Sarvaš. Stále jsem měl pocit, že má být refrén silný, a tohle spojení to absolutně vystihovalo - Pravda víťazí. Postupně se píseň dostala do povědomí všech obyvatel Československa,“ uvedl Martin Ďurinda pro server hlavne.sk. V době sametové revoluce se kapela angažovala nejen touto písní, ale i například tím, že poskytla svou aparaturu k ozvučení náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě. "S textařem Martinem Sarvašem jsme seděli v kavárně hotelu Carlton. Přes okno jsme viděli, jak Milan Kňažko na Hviezdoslavovom námestí něco vypráví hrstce lidí, a tak jsme se přidali. Na konci Kňažko všechny vyzval, že jestli někdo může, ať pomůže s nazvučením náměstí SNP. A protože jsem chtěl revoluci pomoct, na druhý den jsem přinesl aparaturu, kterou jsem si koupil v Anglii a za pomoci techniků Tublatanky jsme náměstí ozvučili. Dodnes mám odložený mikrofon, do kterého řečinili všichni počínaje Kňažkem, Budajem, Dubčekem, Havlem, Krylem," řekl Ďurinda pro server cas.sk. Skladbu dokonce tehdy zpívali z auta Martina Sarvaše. "Byli jsme tehdy z revoluce tak nadšení, že jsme Martinovu červenou sportovní Škodu 110 R přikryli od zadního nárazníku až po přední sklo československou zástavou. Jezdili jsme tak po Bratislavě a po fabrikách, kde lidé stávkovali, a my jsme je povzbuzovali a křičeli: ‚Revoluce, Pravda vítězí!‘."

Nedílnou součástí písně je bezesporu i původní videoklip, který má velmi zajímavou vizuální podobu. Je jakýmsi dokumentem o událostech sametové revoluce a je celý zahalen do černobíla. Maťo Ďurinda se v něm objevuje jakoby na pozadí dějin. Dnes - s odstupem času - je tak nějak jasné, že tento videoklip nemá hodnotu jen pro minulou generaci, ale stále připomíná to, co nezevšednělo, ale co stále rezonuje současností. •

(Alena Kaňová - iReport.CZ - MUSIC AND STYLE MAGAZINE - 19. XI. 2020) *

video //www.youtube.com/embed/LRNwOdhQrng

• Režisér Ladislav Kaboš stojí aj za filmom Marika Gombitová – Ateliér duše (1987). Ide o nekonvenčný portrét i hudobné vyznanie Mariky Gombitovej, ktorý vyšiel na historicky prvej stereofónnej videokazete s videoklipmi v Československu. •

•Hudobný dramaturg a publicista Juraj Čurný, známy divákom aj ako spolumoderátor mnohých televíznych relácií, aktuálne populárnej Chart Show, hovorí: „Marika aj Tublatanka boli v druhej polovici osemdesiatych rokov, spolu s ďalšími ´federálnymi´ interpretmi, ako Elán, Miro Žbirka, Peter Nagy, Robo Grigorov, Richard Müller, Modus, Vašo Patejdl, Beata Dubasová či Team, symbolmi veľkej éry slovenskej populárnej hudby, ktorá sa dominantne presadila v rámci Československa. Marika sa navyše stala prvou speváčkou z najvyššej ligy, ktorá sa presadila aj vlastnými autorskými pesničkami.“ Juraj Čurný filmy o Tublatanke a o Marike Gombitovej vo virtuálnej kinosále Kina Lumière doma naživo uvedie. „Film Marika Gombitová – Ateliér duše je pre mňa výnimočný aj tým, že vďaka nemu vzniklo šesť regulárnych videoklipov k Marikinmu rovnomennému albumu. Legendárny koncert Tublatanky zo septembra 1989 z dnes už neexistujúceho bratislavského amfiteátra skvelým spôsobom zachytáva rockovú kapelu v tom najzákladnejšom obsadení a v životnej forme. Zachytáva aj neuveriteľnú výmenu energií medzi javiskom a publikom a v prestrihoch doň sa nájde veľa dnešných päťdesiatnikov v čase, keď Tublatanka bola pre nich nespochybniteľným hudobným idolom." •

• Cyklus Music & Film s výberom filmov z archívu vyvrcholí dokumentom Bratislava – Čertovo kolo, ktorý nakrútil Štefan Semjan, režisér filmu Na krásnom modrom Dunaji z roku 1994. Film zachytáva jednodenný česko-slovenský hudobný festival, ktorého druhý ročník sa uskutočnil v hale na bratislavských Pasienkoch v októbri 1988. Na festivale Čertovo kolo v roku 1988 vystúpili skupiny E, Garáž, Už jsme doma, Bez ladu a skladu, Laura a její tygři, Půlnoc i Marián Varga a ďalšie ikonické kapely našej hudby. Režisér Štefan Semian ich vystúpenia do filmu doplnil čiernobielymi zábermi vtedajšej Bratislavy. V Kine Lumière doma naživo bude uvedený v online premiére, podobne ako filmy Tublatanka – Pravda víťazí a Marika Gombitová – Ateliér duše. Vstupenky za symbolickú cenu 2,- eurá sú v predaji na webstránke Kina Lumière ako i partnerských kín projektu Kino doma: Kino Tatran Poprad, Kino Fontána Piešťany, Kino Úsmev Košice a Kino Iskra Kežmarok. •

• Program cyklu Music & Film z archívu •

• Pondelok - 1. 3. 2021 o 20:20 hodine – Tublatanka – Pravda víťazí (réžia Ladislav Kaboš, SR, 1989, 60 minút) •

• Pondelok - 8. 3. 2021 o 20:20 hodine – Marika Gombitová – Ateliér duše + Adresa ja, adresa ty (réžia Ladislav Kaboš, SR, 1987, 59 minút) •

• Pondelok - 15. 3. 2021 o 20:20 hodine – Bratislava – Čertovo kolo (réžia Štefan Semjan, SR, 1989, 60 minút) •

video //www.youtube.com/embed/Lqj3wVrn81U

video //www.youtube.com/embed/m60HDFBim8I

• ...pokračovanie čoskoro... •

video //www.youtube.com/embed/xzgYDfatB1Y

• Kino Lumière - Music & Film - Online Kino Lumière doma --- link. •



• Online Kino Lumière doma - Ako na to? --- link. •

