Krajina temna v tieni Berlína

• Už v pondelok 1. marca 2021 padne i na Slovensko ťažký tieň krajiny, vnorenej do zbesilého, šialeného víru skutočných dôb temna. •

• Tohtoročný 71. medzinárodný filmový festival v Berlíne sa v súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia Covid-19 uskutoční v neštandardnom režime. Festival je rozdelený na dve časti. Marcové online podujatie je určené pre filmových profesionálov, v júni 2021 budú vybrané festivalové filmy premietnuté v open-air kinách už aj pre širokú divácku verejnosť. Už v pondelok 1. marca 2021 sa súbežne s festivalom začne aj online Európsky filmový trh (European Film Market). Predstavia sa na ňom aj naši, slovenskí filmoví tvorcovia - a to s novými projektmi. Pripravený je tiež virtuálny pavilón o slovenskej národnej kinematografii. Podujatie potrvá do piatka 5. marca 2021. •

• Logotyp 71. medzinárodného filmového festivalu Berlinale. • (• Zdroj: www.berlinale.de/en/press/press-service. •)

• Aj keď v oficiálnom programe festivalu slovenská kinematografia tento rok nemá zastúpenie, na trhovej projekcii bude premietnutá aj nová koprodukčná česko-slovenská snímka Krajina ve stínu (réžia Bohdan Sláma, 2020). Vznik už teraz vysoko oceňovaného filmu podporil český Státní fond kinematografie a slovenský Audiovizuálny fond. Dráma, nakrútená podľa historických udalostí, zapísaných v kronikách i v matrikách a v iných oficiálnych úradných dokumentoch a listinách, diváckej obci prerozpráva príbeh obyvateľov zabudnutej dediny neďaleko česko-rakúskych hraníc v období 30. až 50. rokov XX. storočia, ktorých životy a vzájomné vzťahy významne ovplyvnili historické udalosti. Film na nedávnom udeľovaní Cien českej filmovej kritiky zvíťazil v kategóriách Najlepší film a Najlepšia herečka a s pätnástimi nomináciami je aj horúcim kandidátom na prestížne ocenenie Český lev - a to vo viacerých kategóriách. V jednej z hlavných úloh vo filme hrá aj Zuzana Kronerová. •

• Jeden z kolekcie plagátov na film Krajina ve stínu. • (• Zdroj: © Bontonfilm •)

• Záber z filmu Krajina ve stínu. • (• Zdroj: © Filmtopia • )

• Záber z filmu Krajina ve stínu. • (• Zdroj: © Filmtopia • )

• Záber z filmu Krajina ve stínu. • (• Zdroj: © Filmtopia • )

• Upútavka - Trailer 1 na film Krajina ve stínu (1:11 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/i1jpp0aj-k8

• Dejová upútavka na film Krajina ve stínu s recenziou (4:39 minúty) •

video //www.youtube.com/embed/rAKvEbKLeyU

• Berlinale Trailer 2017 - Official (0:47 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/r-KsdUxBICM

• Irradiated New Clip Official From Berlin Film Festival 2020 - 1/3 - 25. II. 2021 (2:08 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/A7NQfFQxS4k

• Bohaté zastúpenie bude mať slovenská kinematografia hlavne v sprievodnom programe berlínskeho festivalu a filmového trhu. Už piatykrát sa počas Berlinale uskutoční stretnutie účastníkov propagačného a vzdelávacieho projektu Emerging Producers pre talentovaných európskych producentov so zameraním na dokumentárne filmy. Slovenskou zástupkyňou v programe, za ktorým stojí Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava, bude producentka, dramaturgička, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel Zora Jaurová zo spoločnosti MPhilms. Z jej pripravovaných producentských projektov je najočakávanejšia dráma Moc - Power od režiséra aj producenta Mátyása Priklera. * •

• Zora Jaurová a Mátyás Prikler: Power At Pitch & Feedback (2017). • (• Zdroj: © KVIFF - www.cineuropa.org •)

• V tréningovom programe pre skúsených scenáristov zo strednej a východnej Európy ScripTeast bude Slovensko na Berlinale reprezentovať mladý scenárista a režisér Teodor Kuhn, ktorý má za sebou úspešný debutový film Ostrým nožom z roku 2019). Programu v metropole Nemecka sa zúčastní s pripravovaným projektom Zlatokopka; príbehu o mladom dievčati, vyrastajúcom v zložitom rodinnom prostredí, ktoré sa aj za cenu bolestnej skúsenosti a straty svojich snov rozhodne dať svojej rodine druhú šancu. ScripTeast sa zameriava na vývoj scenára i na celkovú prezentáciu filmového projektu a jeho autorov. V minulosti sa ho úspešne zúčastnilo viacero slovenských tvorcov - v prvom ročníku programu sa víťazným stal scenár k filmu Dom z roku 2011 od slovenskej scenáristky a režisérky Zuzany Liovej. •

• Videoprofil režiséra Teodora Kuhna z roku 2018 (2:50 minúty). •

• Teodor 'Teo' Kuhn (1988, Bratislava, ČSSR) študoval filmovú réžiu na Slovensku a v Belgicku. Viaceré jeho krátke filmy získali ocenenia na zahraničných festivaloch. Ako režisér debutoval celovečerným filmom Ostrým nožom (2019), ktorý bol inšpirovaný vraždou študenta Daniela Tupého. Teodor Kuhn sa venuje aj aktivizmu v oblasti športu - ako podpredseda Slovenskej Asociácie Skateboardingu. Ako redaktor pôsobí v online magazíne Vlcata.sk, zameranom na počítačovú gramotnosť rodičov malých detí. Teodor Kuhn vyučoval na viacerých vysokých školách, okrem iného na Vysokej škole múzických umení a na Univerzite Komenského v Bratislave, ale aj ako lektor Olympiády ľudských práv na slovenských stredných školách, a to pod záštitou Rady Európy. Jeho študentskou krátkometrážnou drámou je film Momo (2012, 30 minút) - o tom, aké dôležité je mať otca keď má clapec problémy s agresivitou a so sebeovládaním. Hľadanie príčin agresivity a spôsobov jej riešení se môže zdať príliš komplikované - pritom v skutočnosti za všetno môže pocit osamelosti mladého človeka. Za film Momo získal Teo Kuhn v roku 2014 slovenskú národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Krátkometrážny film. Film Momo bol natočený v Hlohovci, na betónovom ihrisku medzi Michalskou ulicou a Ulicou Podzámska, na Ulici Hollého a pri Váhu. •

video //www.youtube.com/embed/urOR7jmHc4w

• Počas Berlinale sa uskutoční aj networkingová platforma Berlinale Talents pre mladých filmárov z celého sveta, ktorej cieľom je rozšírenie vedomostí účastníkov a nadviazanie medzinárodných kontaktov. Ponúka sériu prednášok, panelových diskusií, workshopov a prípadových štúdií na rôzne témy, týkajúce sa tvorby filmového diela. Tento rok sa jej zúčastnia dvaja slovenskí zástupcovia: Dokumentaristka Barbora Berezňáková, ktorá debutovala celovečerným dokumentom Skutol sa stal z roku 2019 a stojí aj za dokumentárnym a transmediálnym projektom Spýtaj sa Vašich 68/89 z roku 2019. Druhým zástupcom je režisér a producent Matúš Krajňák, ktorý 'v týchto dňoch' momentálne produkuje romantickú web sériu o queer randení v Londýne a vyvíja scenár k dlhometrážnemu filmu s podobne zameranou témou. •

• Upútavka na film Skutok sa stal (1:00 minúta). •

video //www.youtube.com/embed/ihVS4tcuB50

• Pravidelnou súčasťou Berlinale je prezentačný stánok slovenskej kinematografie Central European Cinema, ktorý každoročne zabezpečuje Slovenský filmový ústav spolu s Českou republikou a Slovinskom. Tento rok sa stánok presunie do online priestoru a Slovenský filmový ústav v ňom predstaví nový koncept katalógov slovenských filmov Slovak Films 2020 a New & Upcoming Slovak Films 2021, ktoré inštitúcia vydáva ako základných sprievodcov slovenskou kinematografiou pre slovenských i pre zahraničných filmových profesionálov a zanietených fanúšikov kinematografie z celého sveta. K dispozícii bude aj elektronické špeciálne anglické vydanie časopisu Film.sk a ďalšie informačné materiály o slovenskej kinematografii. Vo virtuálnom pavilóne bude už tretíkrát na Berlinale zastúpená aj Slovenská filmová agentúra. •

• Organizátormi online prezentácie slovenskej kinematografie na European Film Market v Berlíne sú Slovenský filmový ústav (SFÚ) s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, organizačná zložka slovenského Audiovizuálneho fondu (AF) a Slovenská filmová agentúra (SFA). Partnerom podujatia a našich národných projektov v oblasti kinematografie je Slovenský inštitút v Berlíne. •



• 71. Internationale Filmfestspiele Berlin --- link. •



• Slovenská kinematografia na 71. Berlinale (AIC.sk) --- link. •

• What' s Slovak In Berlin (Filmcommission.sk) --- link. •



* Slovakian political thriller Power to start shooting imminently - cineuropa.org --- link.



