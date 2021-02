Slad[K]osti z Italy v Ul[d]iciach Slowakia

• Taliansko –>Krajina ->Flm ->Fotografia ~ taký je názov podujatia Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave v platforme Kino-doma.sk. •

~•> >~~• Taliansko – krajina, film, fotografia •<~~ taký je názov podujatia Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave v platforme Kino-doma.sk. 'Kedysi' sa talianske filmy nakrúcali výlučne v ateliéroch. Filmárov, filmárky do ulíc miest i obcí, na návsi, na námestíčka, na euronámestia, na námestia, Place Charles~de~... na náměstí, na Václaváku, na Краснoя площадiь – Krasnoj ploščadi, na Postdamer Platz~ na Hősök tere – Námestí hrdinov, na Rynek Wrocław, na Starówku – Staré Miasto, na Liptovskosvätomikulášske Námeste Slobody Osloboditeľov, na Starówku pri Lodenici V. I. Lenina – Solidarność, na Petrohradskú Zimnú Leninovu Palácovú Ploščaď Sainkt~Peterburg, na Námestie Nezávislosti – Майдан Незалежності – Majdan Nezaležnosti, na Place de Stalingrad Pari et Volgograd i na Санкт-Петербург – Sankt-Peterburg, na Námestie Františka Wisnera u nás, na Námestie Košických svätých mučeníkov Nad jazerom, na všetky Mámestia mieru v meste Preshow, na Námestia Katov bez Katov iba s Klietkami nielen Hanby Slepých, na Trafalgar Square London, na Times Square iApple New York, na Manfred Gottschalk Sydney, na San Francisco Bay Bridge Way, na Canadian Montreaux Toronto Nathan Phillips Square, na Mogadišo pri Keni za Antananarivom, na La Revolucion na Kube, na Všetky Námestia Všetkých Revolúcií Sveta ~ na Všetky Námestia Všetkých Povstaní I Hrdinov A Hrdiniek Sveta... ...na Námestia Povstaní Národních Tried Aj Bulvárov, na Námestia Rovnosti ~ Rovností Vĺn à La Antón, Placido et Henri de Toulouse-Lautrec On An Croatia и y Perón Србија Belograd... ...všde nájdete nejaké námestie. Námestie majú ~ dokonca ~ ak v našom Námestove na Orave. Námestie má aj Obecné Kráľovské Mesto Hybe ~ Námestie má i Nemecká Partizánska Ľupča pod Železným pri Liptovskej Osade. Aj Ružomberok neďaleko Likavky ná námestie i Mauzóleum Andreja Hlinku na skok od Fullovej Galérie... ...a z Ružomberka je to na tri skoky do Martina, odtiaľ na poldruha kroka do Žiliny cez Vrútky. Ze Žiliny idú Vlaky aj na Ostravsko i na Sliezsko ~ alebo cez Tren~Čin smerom Tŕňavá sme šup~šup v dnešnej Bratislave Pressburgskej. Z Blavy hoc i SuperŽltoČiernou Taxůvkou do Wien na Schnitzel a či až do Hainburgu kde je an der Donau Zámok Schloss Hoff Ako Wawel i Marlbork. A ak vaša Limuzína Vlak či Vélocipéd ba i Letúň z Vídně stratia vašu kontrolu nad ich ovládaním ~ tak potom festung hamujte, lebo narazíte až na ploty dopravný i iných značiek a značení vôkol Bonnu, Kolýna nad Rýnom, Aachen... ...a ~ ach! veď ste vo France! ÓóóLaLááá ~ už aj poďte domov - tak, kde ho máte ~ v tomto prípade 'tu' v Hybiach pred Važcom a Východnou pred Popradsom smerom na Tatranský Spiš i Spišský Šariš nad Zemplínom. Neveríte? Verte ~ veď to vie i malé decko ~ ba i malá Lívia z Bretónska i z Provensálska, z Talianska i zo Španielska, z Normandie i z Británie Tak Veľkej Indicko Africko Americkej i Kanadskej aj Za Trest Austrálskej... <~~•

•~~> Celý náš svet, celá táto Zemeguľa v podstate nie je ničím iným než Cestami, Chodníkmi, Viami, Alejami Stromoradí v Pozoroch aj v Pohovoch nás chrániacimi Vetrolamami, Roadmi, Highwaykami až Diaľnicami a Vzdušnými Čiarami Ľadovými Oceľou Kolies Vlakov. Všety cesty vraj ~ tak sa zvykne vravieť, písať, fotiť i nahrávať a filmovať ~ vedú do Ríma pod Vlčicou. Áno ~ je to pravda. Pravdou je i to, že všetky Cesty sú Cieľmi. Cieľmi našich Ciest veľmi často býva Náš Domov. A keď sme 'už konečne doma,' tak sme doma. A sme Doma. Ja som 'teraz' dajme tomu ~ v Benátkach. <•~~

~~~• Pink Floyd Live In Venice •~ 15. VII. 1989 •~ San Marco •~ Venezia ~• Benátky •~ Italy •~ Europe •~ World •~~~ •~ Mliečna Galaxia •~~~~~~ (~~• zdroj •~ you tube •~~)

video //www.youtube.com/embed/rNfw8KrH73E

• Takže filmárov i filmárky, ale aj iných umelcov aj umelkyne do Ulíc Sveta i na Námestia Zeme a napokon aj do Kozmu, do Vesmíru po II. svetovej vojne doslova „vyhnal“ neorealizmus a talianska kinematografia ~ a ruka v nohe s ňou aj kinematograia celosvetová tak vstúpili do Novej éry filmu. Presne na tento historický míľnik nadväzuje výstava •~>Taliansko –>Krajina ->Film ->Fotografia. Dôkaz vyše sedemdesiatročného príbehu talianskeho filmu smeruje do Bratislavy. Presne päťdesiat fotografií zo spomínanej výstavy sa zmení na citylighty na zastávkach mestskej ~ verejnej hromadnej dopravy v našom hlavnom meste ~ presnejšie: v jeho centre. Vďaka unikátnym filmovým záberom budú môcť Bratislavčanky, Bratislavčania aj návštevnícka obec Bratislavy zo Slovenska i z celého sveta už od 23. februára 2021 „stretnúť“ svoje obľúbené herecké hviezdy: Claudiu Cardinale, Giuliettu Masinu, Vittoria de Sicu, Micheleho Placida, či Pierfrancesca Favina a na chvíľku sa preniesť nielen sveta filmu, herectva, hereckých aj oscarových výkonov ~ ale aj do rôznych kútov, zákutí, regiónov, oblastí Talianska a 'kúsok za jeho hranice' dnes už za hranice Európskej únie. Tak ~ a zas sme doma. •

• Banner podujatia ~> výstavy Taliansko –>Krajina ->Film ->Fotografia.• (~• zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •~ Bratislava •~)

~•> Organizátorom podujatia ~ výstavy je Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave ~ ktorý v nadväznosti na výstavu v CityLights prinesie i tri talianske filmové snímky •~>len od 4. III. 2021 do 9. III. 2021<~• a to prostredníctvom platformy Kino-doma.sk. <•~

video //www.youtube.com/embed/Kda_OwFqiDw

video //www.youtube.com/embed/4CGFxtS304c

~~~•> S ~>Témou ~>Súvisiaci ~>Liptovský ~>Videopríbeh >~~~•

video //www.youtube.com/embed/OS-TMrCWFtU

• InfoBrožúra ~ A5 / 16 str. ~ Hotel & AutoCemp Borová Sihoť ~ Podtúreň - Roveň. • (<~• © ReproFoto: M. Droppa •~>)

~• Vitajte ->Na ->Juhu •~ (~• zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •~ Bratislava •~)

•~ Vitajte ->Aj ->U ->Nás ->Na ->Severe ->Liptova •~ (<~• © Foto: Martin Droppa •~>)

~• ->Prchavé ->Okamihy ->Šťastia •~ (~• zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •~ Bratislava •~)

(<~• © Foto: Martin Droppa •~>)

•~ <-Súkromná-<Záležitosť-< ~• (~• zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •~ Bratislava •~)

•~ <-Súkromná-<Záležitosť-<•>->U->Nás<-SevreroLiptákov<-•->~•

~•> „Pred rokom sme v uliciach Bratislavy a Košíc zorganizovali úspešnú výstavu fotografií Paula Ronalda s názvom Osem a pol Federica Felliniho. Vzhľadom na zložitú a pretrvávajúcu epidemickú situáciu prinášame v tomto období ďalšiu výstavu, ktorá sa zrodila z obojstranne plodnej spolupráce s Centro Cinema v Cesene a s jeho riaditeľom Antoniom Maraldim. Mimoriadna výstava v uliciach nášho mesta podáva svedectvo o kvalite talianskej kinematografie, o jedinečnosti talianskeho prostredia aj o talentoch filmových fotografov,“ vraví Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. Zároveň pripomína, že niektoré zábery zachytávajú scény z filmov, ktoré boli v minulosti súčasťou filmových prehliadok MittelCinemaFest alebo Cinevitaj, zameraných na prezentáciu súčasnej i klasickej talianskej kinematografie, ktorá prirodzene, nenásilne a inšpirujúco ovplyvnila aj kinematografiu celosvetovú. Totiž po II. svetovej vojne, na podnet neorealizmu, taliansky film vyšiel 'do ulíc a na námestia celého Apeninského polostrova.' Nová filmárov aj filmárok sa čoskoro rozšírila medzi režisérmi komédií, drám, ľudových aj autorských filmov a tak ovplyvnila nielen taliansky film na celé desaťročia. Výstava v Bratislave podáva aj svedectvo o novom spôsobe filmovej produkcie. Zameriava sa na jednej strane na dokumentáciu rôznych lokalít, ktoré si vybrali filmové štáby pre svoje snímky - na druhej strane poukazuje na vynikajúcu prácu niekoľkých generácií filmových fotografov. Výstava predstaví až päťdesiat fotografií z obdobia rokov 1943 (Luchino Visconti (2. novembra 1906, Milano, Italy ~ 17. III. 1976,Roma, Italy) ~ Posadnutosť) až 2019 (Marco Bellocchio (9. XI.1939 Piacenza, Emilia-Romagna, Italy) ~ Prvý zradca) a fotograficky pokrýva takmer celé územie Talianska ~ od Valle d´Aosta až po Sicíliu. •<~

~>• Pôvodná výstava Filmové štáby na cestách po Taliansku, 1943 – 2019 sa už v rôznych podobách objavila v U. S. A., v Číne, v Taliansku, vo Francúzsku, v Albánsku aj v Maďarsku. Riaditeľ Centro Cinema di Cesena, Antonio Maraldi, zdôrazňuje, že výstava má byť svedectvom o novej forme filmovej produkcie: „Má dokumentovať rôzne oblasti a regióny Talianska, ktoré boli pre filmové štáby atraktívne a zároveň vyzdvihnúť prácu niekoľkých generácií filmových fotografov, ktorí sa striedali 'na pľacoch' v rozmedzí takmer osemdesiatich rokov. Výstava mapuje územie Apeninského polostrova, výber tvorí fascinujúci album snímok od maličkých dediniek až po veľké mestá, rôznych talianskych lokalít, známych aj neznámych tvárí úžasného sveta filmu.“ •<~

~>• Centro Cinema(Filmové centrum) v meste Cesena je inštitúcia, zriadená je Obecným úradom Cesena, a zaoberá sa spravovaním fotografického archívu, ktorý vznikol na začiatku 90. rokov, keď režisér Antonio Pietrangeli zanechal obci svoju rozsiahlu fotografickú zbierku. Od tej doby sa fotografický archív rozšíril a dnes ho tvorí viac než 600 000 negatívov a fotografií. Každý rok pribúdajú nové snímky - a to hlavne vďaka Národnej súťaži filmových fotografov CliCiak scatti di cinema, ktorá vznikla v roku 1998 ako unikátna iniciatíva, jediná svojho druhu v Taliansku. Vďaka nej dnes fotoarchív súčasného filmu obsahuje vyše 25 000 fotografií, z ktorých Centro Cinema di Cesena organizuje rôzne výstavy na základe požiadaviek všakovakých festivalov, národných aj medzinárodných nielen kultúrnych a spoločenských inštitúcií. •<~

~•> Program OnLine Projekcií rostredníctvom platformy Kino-doma.sk. <•~



~•> štvrtok ~ 4. marec 2021 o 20:20 hodine ~ Prchavé okamihy šťastia ~ [réžia Daniele Luchetti, 2019] <•~

~•> 6. marec 2021 o 20:20 hodine ~ Súkromná záležitosť ~ [réžia Paolo & Vittorio Tavianovci, 2017]<•~

~•> 9. marec 2021 o 20:20 hodine ~ Vitajte na juhu ~ [réžia Luca Miniero, 2010] <•~

video //www.youtube.com/embed/dcmueTy2FoM

video //www.youtube.com/embed/mMb-RrhTxIE

video //www.youtube.com/embed/3JtQfHPPGS8



•~< Slovenská Poetka Anna 'Marína' Ondrejková z Bobrovca prednáša svoju Tvorbu v Synagóge v Liptovskom Mikuláši >~• (<~• © Foto: Martin Droppa •~>)

