Petrolejové Lampy svietia 14. II. '21 (I.)

StartUpLab, n. o. ~ nezisková organizácia, pripravuje Miroslav Tóth & Dystopic Requiem Quartet: BLACK ANGELS SONGS.

• Black Angels Songs je hudobné dielo so silným príbehom od slovenského skladateľa Miroslava Tótha.V interpretácii Dystopic Requiem Quartet vyjde na vinyle vo vydavateľstve Tothem records. Skladba je venovaná Vojtechovi a Barbore Gálovcom, rodičom Fedora a Egona Gála. Premiéra druhej časti BOOK II zaznie 14. marca v T3 – kultúrnom prostriedku ako pripomienka tragických dôsledkov fašizmu. •

• Celý Projekt Miroslav Tóth & Dystopic Requiem Quartet: BLACK ANGELS SONGS môže podporiť ktokoľvek kto chce ~ a to finančným príspevkom ~ darom. Rozhodol som sa, že celý projekt podporím ~ a ešte dnes sa tak aj stalo. •

• Prečo som podporil

Čiernobiely Projekt Miroslav Tóth & Dystopic Requiem Quartet: BLACK ANGELS SONGS? •

• Odpoveď na túto otázku je pre mňa jednoduchá a jednoznačná ~ mám rád Dúhu a dúhové farby. Je dúha farebná ~ dokonca pestrofarebná? Áno, je. Je možné Dúhu odfotografovať, namaľovať, nafilmovať? Áno. Môže byť Dúha namaľovaná výhradne čiernou a bielou farbou (napríklad kostnou čerňou a bielym vápnom? Samozrejme, že áno. Môže byť Dúha nafilmovaná na čiernobiely filmový pás? Jasné, že áno. •

video //www.youtube.com/embed/iyjxDp_o-Ys

~• Geniálny Pink Floyd & Geniálne Farby Dúhy Geniality •~

video //www.youtube.com/embed/__vds6iE8qU

video //www.youtube.com/embed/ImlFp6QOZRU

•~ ? Ako Súvisia Dúha & Petrolej ? ~•

• Je to také jednoduché ~ Petrolej, podobne ako Benzín či Nafta, sú vysokohorľavé, dokonca až výbušné chemické zlúčeniny. Dokážu nielenže poháňať všetky druhy spaľovacích Motorov, ony dokážu aj vybuchovať, horieť, dymiť, čmudiť... ...ale aj zabíjať. Peinášajú Smrť. Pritom aj na okrajoch mláčok i mlák ~ teda Vody vytvátajú Dúhy. Pri procese horenia vzniká Dym ~ a Dym môže byť až Na Kosť Čierny ~ napríklad ako Dym z Krematória, ale môže byť aj Biely ako Vybielená Kosť ~ Lebka ~ Lebka Smrtihlav ~ Znak Waffen SS. •

• Omega ~ Petróleumlámpa •

video //www.youtube.com/embed/QpULgWbfrUk

video //www.youtube.com/embed/AH-xw8Scvbo

• Omega ~ Gyöngyhajú lány (HD) •

video //www.youtube.com/embed/YPLHkhZ3Tq0

video //www.youtube.com/embed/SzDXlsbzs-c

video //www.youtube.com/embed/SNLsmh_otYs

• Balet & George Harrison & The Traveling Wilburys ~ What Is Life & The Traveling Wilburys ~ Handle With Care & Rainbow •

video //www.youtube.com/embed/fiH9edd25Bc

• Rainbow ~ Rainbow ~ Long Live Rock 'n' Roll •

video //www.youtube.com/embed/HDT_uqM1iqI

• Pink Floyd ~ Any Colour You Like ~ The Dark Side Of The Moon [ 1973 ] •

video //www.youtube.com/embed/y-mGcfWXe0Y

• George Harrison ~ Here Comes the Moon ~ Live At Madison Square )1973( •

video //www.youtube.com/embed/xkl_GQwELBM

• Dystopic Requiem Quartet ~•~ Black Angels Songs •

• Banner: Dystopic Requiem Quartet ~ Black Angels Songs • (• Zdroj: www.startlab.sk •)

video //www.youtube.com/embed/OnlhLqtkQ0E



• StartLab •

" Máme vieru v ľudskosť. Silu čerpáme z pamiatky na obete zhovadilých ideológií a z umenia, ktoré presahuje balast doby. Black Angels Songs sú výkrikom.

Vznikli na popole našich mŕtvych,

v konfliktoch s našimi nepriateľmi a v našich vlastných vášnivých sporoch o zmysel života a pamäti. "

• www.startlab.sk ~ link •

• Plagát ~ Post Bellum SK • (• Zdroj: archív autora •)

