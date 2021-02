Dôležité: M. Uhríkovi & M. Mazurekovi!

• Včera som z poštovej schránky vybral Môj Obľúbený Printový Týždeník, reklamný Magazín Chrámu Konzumu a Dôležitý List. •

• Dôležitý je ten Dôležitý List - ale aj Ing. Milan Uhrík, PhD. (21. december 1984, Nové Zámky, Československá socialistická republika) - slovenský politik, poslanec Európskeho parlamentu zvolený za Ľudovú stranu Naše Slovensko, a Milan Mazurek (24. január 1994, Spišská Belá, Slovenská republika) - slovenský politik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, člen Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a člen Stálej delegácie NR SR v Stredoeurópskej iniciatíve a jej parlamentnej dimenzii. A napokon - v podstate celý tento Krátky Príbeh je (vari) Dôležitý, pretože nejde len o to, že ide o Príbeh môj - mňa, dnes občana Slovenskej republiky. •



• Najskôr dajme obrázkové písmo Cynickej oblude •

Fašistické železné drievko

Mazurek s Uhríkom oznámili, že idú zakladať stranu pre "národne a kresťansky orientovaných slušných ľudí". Keby to nebola nadľudská úloha, niekto by sa mohol pokúsiť na príklade spojenia "slušný nácek" tým trotlom vysvetliť, čo je to oxymoron.

• Fašistické železné drievko • (• Zdroj: Cynická obluda ~ www.cynickaobluda.sme.sk •)

Ešte jeden vtip o delení Kotlebovcov som dnes spravil. Je primerane urážlivý a ja nechcem náckovské tlupy vo svojom mailboxe, takže ho nedám verejne. Tešiť sa z neho budú len predplatitelia mojej mobilnej appky. Ak chcete medzi nich patriť, tu si appku stiahnite:

• Aká je pravda o tom, že Milan Mazurek & Milan Uhrík zakladajú novú politickú stranu? •

MAZUREK A SPOL ZAKLADAJÚ POLITICKÚ STRANU

Podľa Milana Mazureka ostalo v strane ĽS Naše Slovensko veľa primitívov. Zrejme narážal aj na oblastného predsedu strany z Bánoviec nad Bebravou, podľa ktorého sú Uhrík a Mazurekom "potkani zaplatení židmi."

Odídenci zo strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) pripravujú vlastnú stranu. V relácii portálu Kulturblog to povedal poslanec Národnej rady SR Milan Mazurek. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk. Ako ďalej uviedli, nová strana by sa podľa Mazureka mala dostať z politickej izolácie.

„Pracujeme na tom, aby sme mohli priniesť alternatívu, aby tu bola národná, kresťanská a sociálne orientovaná strana, ktorá bude odborná, slušná a razantná,“ opísal svoje budúce politické kroky. Bližšie detaily o členoch či názve strany však nie sú známe.

Po odchode z Kotlebovej ĽSNS schytali Mazurek aj Uhrík hromadu kritiky a nadávok od jej členov. Predseda strany ĽSNS v Bánovciach nad Bebravou Anton Grňo dokonca napísal, že Mazurek s Uhríkom sú „potkani zaplatení židmi“. Na tieto útoky Mazurek reagoval tak, že v ĽSNS zostalo pôsobiť množstvo primitívov správajúcich sa ako primáti, čo bolo jedným z dôvodov, prečo radšej zvolili odchod.

Zdroj: TEXT EXTRA PLUS, 07.022102 *



Mazurek potvrdil, že zakladajú stranu. Hovorí o primitívoch v ĽSNS

V ĽSNS sú podľa Mazureka ľudia, s ktorými sa inteligentná politika robiť nedá.

Zdroj: >aktuality.sk, 7.2.2021 11:25 I akt. 07.02.2021 19:42 **



Mazurek hovorí o novej strane, s odídencami od Kotlebu sa chcú dostať z politickej izolácie

Rozkol v Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) má ďalšie pokračovanie. Milan Mazurek, ktorý spolu s Milanom Uhríkom a ďalšími ĽSNS opustili, vyhlásil, že založia novú stranu. Hoci hovoria o slušnej a razantnej národnej, kresťanskej a sociálnej alternatíve, odborníci tvrdia, že svojej nálepky sa tak ľahko nezbavia. Konkrétne v prípade Mazureka poukazujú na fakt, že bol odsúdený za rasizmus.

Mazurek tvrdí, že strana, na ktorej pracuje s Uhríkom, by nemala trpieť nedostatkami ĽSNS. Expert GLOBSEC-u na extrémizmus Daniel Milo si nemyslí, že by sa im to malo podariť, argumentuje menami, ktoré sa o to chcú pokúsiť. „Konanie, vystupovanie a prejavy Mazureka alebo minulosť Ondreja Ďuricu nijako nenasvedčujú tomu, že by sa jednalo o novú kapitolu, skôr by som očakával, že to bude nový spôsob politickej rétoriky a nejakej novej pozície, ktorú budú chcieť zaujať,“ uviedol pre Rádiožurnál na Rádiu Slovensko Milo.

Zdroj: rtvs: SPRÁVY, Juraj Jedinák, 8. 2. 2021 12:55:54 ***

• Podstatná veta (možno nielen) pre mňa •

• Hoci hovoria o slušnej a razantnej národnej, kresťanskej a sociálnej alternatíve, odborníci tvrdia, že svojej nálepky sa tak ľahko nezbavia. •

• Takže nová strana M. Uhríka & M. Mazureka má byť a či vari aj bude slušná - razantne národná - kresťanská - sociálna. To je celkom fajn, vari nie? •

• Ako je to so mnou, aký som, kto som? •

• Som slušný človek. Nenadávam, nie som hulvát, chrapúň, ožran, udavač, špiceľ, násilník, vagabund, nemám finančné dlhy (s výnimkou takou, že splácam pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania a jednej Mikej Pani dlhujem asi 100,- eur. Môj výpis z Registra trestov je Čistý sťa Ľalia v Čerstvom Sniežiku, nasvietená Rozptýleným Svetlom Božieho Oka. •

• Som národný - možno nie razantne - ale som človek, ktorý národne cíti a pronárodne koná. Myslím si, že koám dobré činy v prospech ako národa slovenského, tak i národov iných. •

• Som kresťan. Bol som pokrstený, mám krstné meno - Martin - zvyknem prichádzať Na Bielom Koni - 11. 11. každého roku. Občas to nevyjde ako by malo - lenže ja, prosím pekne, nie som Martin svätý. Som len Martin. Obyčajný, Bežný Martin. •

• Som sociálny - sociálne cítiaci človek. Venoval som veľa zo svojho Času aj zo svojich Peˇnazí na rôzne, mnohé sociálne, charitatívne, Ľudu milé i Bohu milé aktivity. Jeden z mojich osobných účtov v bankovom ústave je vedený vo VÚB, a. s., Bratislava - mám platobnú kartu s logotypom DOBRÝ ANJEL. Z Každého Nákupu, ktorý zaplatím touto kartou, ide Peniaz na pomoc onkologicky chorým Detičkám. Rakovina nie je dobrá vec. Náš otec zomrel na rakovinu. Tohto roku tomu bude už 15 rokov, odkedy nás opustil. •

DOBRÝ ANJEL.sk

• Dôležitý List •

Tu je - odfotografoval som ho - prednú aj zadnú stranu. Vo vnútri je Dôležitá Informácia o tom, že máme štátnu hymnu - symbol našej hrdosti - a že tohto roku si pripomíname dvesté výročie narodenia Janka Matúku - autora textu našej, slovenskej štátnej hymny. Pri tejto príležitosti Národná Pokladnica vydala pamätnú medailu s portrétom Janka Matúšku. Núka sa možnosť mincu si za neveľký peniaz objednať.

Ako všetko - tak aj toto je na webe:

www.200vyrocie-matuska.sk.

Aj Janko Matúška je na webe:

Janko Matúška (Ťaháky-referáty.sk)

• Predná Strana Dôležitého Listu. • (• © Foto: Martin Droppa. •)

• Zadná Strana Dôležitého Listu. • (• © Foto: Martin Droppa. •)

• Teraz všetci povstaňme, prosím, a zaspievajme si našu štátnu hymnu •

video //www.youtube.com/embed/u_Cl5fRPIJc

• Naša štátna hymna, pri ktorej som vždy vzorne povstal až do Novembra 1989 •

video //www.youtube.com/embed/l7Mnl8K7shk

• Naša štátna hymna, pri ktorej sme povstali v Novembri 1989 •

video //www.youtube.com/embed/cC8uivO0f_0

• Napriek všetkému •

• Napriek všetkému, čo som doteraz napísal - a to nielen v tomto článku - nestanem sa sympatizantom, priaznivcom, kdeže členom novej strany M. Mazureka & M. Uhríka. Prečo? Pretože som kozmopolitný, liberálny, voľnomyšlienkársky človek. Som element, ktorý si ctí zákony a pravidlá aj nariadenia, aj ústavu. Dokonca som o čosi mladší ako samotná Matica slovenská - presne tak, ako je Janko Matúška o čosi starší než Matica slovenská. Samozrejme - od 'tohto okamihu' sa zúčastním všetkých volieb, referend, rôznych plebiscitov, ktoré v našej Slovenskej republike budú. Som totiž štátny občan Slovenskej republiky, ktorá je v Európskej únii. Koho, kde, kedy budem voliť, ako a za čo budem hlasovať v referendách - to teraz povedať ani napísať neviem - pretože počas najbližšieho piatku a soboty sa nateraz žiadne voľby ani referendá u nás nekonajú. A čo bude - to neviem(e). Logické? Logické. •

• Okrem toho - veľmi dobre si pamätám (a vari i vy si pamätáte), čo všeko stváral element Ing. Mgr. Marian Kotleba - slovenský nacionalistický až neonacistický politik, bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, popredný predstaviteľ Ľudovej strany Naše Slovensko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a bývalý pedagóg. Okrem iného ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja znevažoval Slovenské národné povstanie a zneucťoval jeho obete a aj statočných hrdinov a udatné hrdinky Povstania. Okrem iného stopol, zarazil "z minúty na minútu" všetky finančné príspevky a dotácie Divadlu Štúdio tanca v Banskej Bystrici, ktorého zriaďovateľom bol a stále je Banskobystrický samosprávny kraj. A mne osobne naozaj nikto nebude siahať ani na Povstanie a ani na Umenie a na Kultúru. Takže - soráč, Milanovia Uhrík & Mazurek. Pre mňa ste stále iba obyčajní, bežní kotlebovci. •

• Toto video zverejnil server YouTube 5. februára 2021 (5:02 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/4tecWCp3o2I

• Praha, Václavské náměstí, 17. XI. 2014 ~ 19:39 hodina. • (• © Foto: Martin Droppa. •)

• Praha, Václavské náměstí, 17. XI. 2014 ~ 17:58 hodina. • (• © Foto: Priateľ ~ Archív autora. •)

video //www.youtube.com/embed/npMZ7UxwVgU

• Venovanie •

Priateľovi f.

Priateľovi Speedymu

Priateľovi Vladkovi a jeho synovi Romanovi

Dobrému Mužovi a jeho Pánovi otcovi

Všetkým Mojim Skutočným Priateľkám A Priateľom

