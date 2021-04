Fotograf Wehrmachtu aj Waffen SS

• V mojom archíve záujemcu o históriu II. svetovej vojny a aj zberateľa príbehov z tejto vojny, sa nájde všeličo. Aj fotografie. •

• Pretože dnes o 20:20 hodine sa začne v Kine Lumière v Bratislave OnLine projekcia

Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie 2021

a v rúmci nej aj OnLine projekcia celoslovenskej premiéry filmu

The Years of the Shark / Roky žraloka

od argentínskeho režiséra Daniela Rosenfelda, spomenul som si na muža menom Žralok. Presnejšie - na fotografa, doslova Svedka Pekla nielen v Normandii v roku 1944, na muža menom Robert Capa (Robert Capa, vlastným menom Endre Friedmann (22. X. 1913, Budapest, Hungary, - Hungarian - Magyarország - Rakúsko-Uhorská Monarchia ~ 25. V. 1954, Thái Bình, Vietnam). Jeho životný, fotoreportážny, nielen vojnový príbeh detailne zmapoval a opísal môj dávny priateľ a kamarát, kolega Andrej Bán, s ktorým sme v roku 2019 boli v Normandii - na slávnosti, venovanej 75. výročiu vylodenia sa soojeneckých vojsk, ktoré tak definitívne Dňa D / Jour J / D Day otvorili Západný front. Ale o tom som už neraz písal. Andrejov Príbeh - Príbeh "kamaráta v zbrani," si môžete prečítať aj prezrieť, rozklikať tu:

Andrej Bán: Svedok pekla. V Normandii sa Robert Capa stal legendou vojnovej fotografie (6. VI. 2019). •

• Spor a spory o to, či tá alebo iná fotografoa Roberta Capu je alebo nie je skutočne dokumentárna, zachytávajúci de facto okamih smrti zasiahnutého vojaka, alebo vojaka, tesne, niekoľko sekúnd, zopár minút pred vylodením sa na pláži Pmaha Beach v Normandii, sú dostatočne známe a nie je potrebné opäť ich otvárať a rozoberať Čas na čas stlačenia spúšte - či už na fotoaparáte, alebo na puške, na automatickej puške, na revolveri alebo naľahkom či ťaťkom guľomete. Smrť je smrť - so smrťou si nijako neporadíme. Nemálo fotografov, ale aj fotografiek - Andrej Bán určite medzi prvými (dobre ho poznámm), poie, že okamih je náhoda a človek nikdy nevie, čo sa náhodou stane, čo náhoda v "stotinke Času" prinesie. Niekomu smrť, inému nesmrteľnosť, niekomu ďalší život - pokračovanie v živote a aj v práci. V našom prípade vo fotografovaní - v reportážnom fotografovaní. •

• Robert Capa a príbeh, svedectvo fotografa José Latova, ktorý v roku 1998 v tehlovej stene našiel, identifikoval stopy po šrapneloch z bomby, zhodenej v novembri 1936 - počas Občianskej vojny v Španielsku. Príbeh - video - má 05:07 minúty a začína sa kratuškým "fotovylodením sa" v Normandii. •

video //www.youtube.com/embed/-P5HpWHZfZg

video //www.youtube.com/embed/MYe4ynXnqug

video //www.youtube.com/embed/wISNDLNiNrg

• Ľudský život je veľmi krehký porcelán, tenký vlások. Poznám človeka, ktorý je veľmi alrbický na mak. Nesmie, nemôže zjesť ani zrnko maku, ani kúsok makovej lúpačky. Makové zrnko by v jeho organizme, v dôsledku alergire, vyvolalo záchvat, zástavu horných dýchacích ciest. Človek, ktorého poznám, by sa do niekoľkých minút zadusil. Smrť je vždy a všade - je blízko, nablízku. Ide. •

