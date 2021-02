Úspech našej spoločnosti Filmtopia

• Združenie českých filmových kritikov v sobotu 6. februára 2021 večer v Prahe odovzdalo výročné ceny za rok 2020. •

• Odborné a prestížne Sdružení českých filmových kritiků v sobotu 6. februára 2021 večer v pražskom Divadle Archa v priamom prenose Českou televzí predalo svoje výročné ceny za filmy a počiny vo filme a v kinematografii v roku 2020. •

• Najlepším filmom sa stal film Krajina ve stínu - novinka z roku 2019 od úspešného a oceňovaného režiséra Bohdana Slámu (29. máj 1967, Opava, Československo) - kritici a kritičky v tejto dráme, nakrútenej podľa skutočných udalostí, ocenili aj najlepší ženský herecký výkon v podaní Magdalény Borovej (14. apríl 1981, Frýdlant, Československo). Slovenská divácka verejnosť bude mať možnosť dlho očakávaný a výnimočný čiernobiely film Krajina ve stínu uvidieť v premiére v 'kamenných' kinách ihneď len čo sa po pandémii Covid-19 otvoria kinosály. Filmy z portfólia slovenskej distribučnej spoločnosti Filmtopia - medzi ktoré patrí i snímka Krajina ve stínu - obsadili aj ďalšie dôležité, významné i potešiteľné kategórie: Najlepším dokumentárnym filmom sa stal film V síti z roku 2020 od režisérskej dvojice Barbora Chalupová (30. marec 1993, Praha, Česká republika) a Vít Klusák (24. marec 1980, Praha, Československo). Dokumentárny film Nová šichta z roku 2020 od talentovaného a nádejného režiséra Jindřicha Andrša (1994) sa stal objavom roka 2020. •

• Krajina ve stínu ~ filmový plagát. • (• Zdroj: © Filmtopia. •)

• V síti / V sieti ~ filmový plagát. • (• Zdroj: © Filmtopia. •)

• Nová šichta ~ filmový plagát. • (• Zdroj: © Česká televize. •)



• Slávnostný večer Cien českej filmovej kritiky sa uskutočnil bez publika. Takto takmer o mesiac - 6. marca 2021 - sa budú odovzdávať prestížne ceny Český lev. Favorizovaná snímka Krajina ve stínu má najvyšší počet nominácií na Českého leva - až pätnásť. Tento úspešný koprodukčný česko-slovenský film mal už dva termíny slovenskej kinopremiéry, ako to neraz potvrdili slovenskí koproducenti filmu Krajina ve stínu: zo slovenskej spoločnosti Filmpark Production, s. r. o., Bratislava (Peter Neveďal) aj riaditeľka distribučnej spoločnosti Filmtopia Silvia Učňová Kapustová, ten tretí, vari už skutočne posledný, príde 's dobou otvorených kín.' Bohdana Slámu novinka mala slovenskú predpremiéru v Bratislave na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik 2020. •

• Krajina ve stínu je prvý historický film Bohdana Slámu. Čiernobiela snímka, nakrútená na klasický filmový pás, zaznamenáva skutočný príbeh; je kronikou toho, ako sa pokojné medziľudské vzťahy v malej obci v pohraničí premenia v okamihoch, keď okolo prejde veľká história. Ide o dôležitú kapitolu zo spoločných československých dejín z obdobia 30. až 50. rokov XX. storočia. Režisér Bohdan Slámaa scenárista filmuIvan Arsenjev zobrazili tému veľmi originálne, pričom sa opierali o doposiaľ nezaznamenané historické, skutočné udalosti. Výpravná dráma poukazuje na to, čo dokáže páchať človek na človeku a človeku, čo je aktuálne aj v súčasnosti - doslova vari na celom svete. Vo filmeKrajina ve stínu hrajú: Magdaléna Borová, Csongor Kassai, Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Agi Gubíková, Petra Špalková a ďalší nám dobre známi herci a herečky. Poďakovanie, veľmi úzko súisiace s úspechom filmu Krajina ve stínu patrí slovenskému Audiovizuálnemu fondu, ktorý podporil realizáciu aj distribúciu tohto výpovednou i historickofaktografickou aj umeleckou hodnotou dôležitého filmu - a to nielen v kontextoch československých a stredoeurópskych. •

• Novinkou pre slovenské kiná a našu divácku verejnosť určite bude aj zaujímavý režijný debut Jindřicha Andrša - dokument o baníkovi, ktorý po zavretí bane hľadá nové životné uplatnenie - film Nová šichta. V novembri 2020 táto snímka získala na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava Cenu za Najlepší český dokumentárny film a tiež zaslúženú Cenu divákov. •

• Všetky tri spomínané filmy prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Filmtopia. •



