Celý život sa bál, že niečo vyhrá

• Jeho dielo: číre a čisté prejavy v podobe liniek i línií a plôch, kresieb, karikatúr, vtipov, animácií stále ovplyňuje generácie. •

Viktor Kubal

(20. marec 1923, Svätý Jur, ČSR ~ 24. apríl 1997. Bratislava, SR)

položil základy slovenského animovaného filmu. Ako prvý slovenský tvorca nakrútil dlhometrážny animovaný film, má početnú krátkometrážnu tvorbu a jeho hodnota ako umelca, ako animátora aj ako filmového tvorcu tkvie nielen v tvorivom, ale aj v osobnostnom prínose pre slovenskú, ale i československú, dokonca aj európsku kinematografiu. Obe jeho celovečerné diela Zbojník Jurko z roku 1976 a Krvavá pani z roku 1980 vo februári 2021 ponúkne online cyklus

Reštaurovaná klasika v Kine Lumière doma,

pričom divácka verejnosť bude mať výbornú možnosť uvidieť aj výber z krátkometrážnej tvorby Viktora Kubala - a to

už od pondelka 8. februára každý pondelok vždy o 20:20 hodine.



• Rudolf Urc: Viktor Kubal. Filmár, výtvarník, humorista. • (• © Zdroj: Slovenský filmový ústav - fotoarchív. •)

„Viktor Kubal sa zo zručného ilustrátora a karikaturistu postupne vypracoval medzi zakladateľské osobnosti nášho národného filmovníctva. Vytvoril prvé kreslené filmy a inšpiroval tak zrod tohto odvetia v domácom kinematografickom prostredí. Jeho rozsiahle dielo nesie v sebe prvky komiky aj tragiky, irónie a dobromyseľného úsmevu, rozšafnosť i rozprávkovosť,“ zhodnotil pre mesačník o filmovom dianí na Slovenku Film.sk dielo Viktora Kubala Rudolf Urc, filmový dramaturg a publicista, ktorý bol spolupracovníkom Viktora Kubala. Podľa Rudolfa Urca „hovoriť o Viktorovi Kubalovi znamená hovoriť o zmysluplnosti celého kinematografického snaženia, osobitne línie kreslenej - bábkovej - trikovej.“ Viktor Kubal ako prvý slovenský režisér nakrútil dlhometrážny animovaný film už v roku 1976. Jeho Zbojník Jurko s nadhľadom a s humorom rozpráva o dobrodružstvách slovenského zbojníka Jura Jánošíka - hrdinu, ktorý nenávidí krivdu a bojuje proti sociálnemu útlaku. O štyri roky neskôr sa námetom jeho druhého dlhometrážneho filmu Krvavá pani stala historická legenda o Čachtickej hradnej panej. Na pozadí romantického ľúbostného príbehu o zločine a o láske s prvkami komiky i tragiky Viktor Kubal zachytil večný boj dobra so zlom. Distribučná premiéra filmu sa uskutočnila 13. februára 1981, Projekt Kino Lumière doma tento film uvedie po štyridsiatich rokoch takmer na deň presne.

video //www.youtube.com/embed/PuyTQOQrssA

Podstatnú časť filmografie Viktora Kubala tvoria krátkometrážne diela pre detských i dospelých divákov i diváčky „Kľúčové podnety jeho diela nachádzame v intenzite reflektovania spoločenských napätí, vzostupov a pádov aj v celom konglomeráte individuálnych ľudských osudov, jedinečných a súčasne univerzálne platných,“ vysvetľuje Rudlof Urc. Kino Lumière doma okrem dlhometrážnych filmov Maestra Viktora Kubala uvedie aj desať krátkych snímok, ktoré reflektujú tridsaťročné obdobie z jeho tvorby. Ide zväčša o diela, v ktorých Viktor Kubal s humorným nadhľadom paroduje spoločenské udalosti či charakterové a morálne vlastnosti v podstate všetkých ľudí - ľudstva ako takého, vďaka čomu sú aktuálne aj dnes a majú čo riecť vari každému a vypovedajú vari o každom.

video //www.youtube.com/embed/KESiRoxF3uw

Pásmo krátkych filmov - 'kraťasov' otvorí Studňa lásky z rokov 1944 a 1959. Je to kreslená groteska podľa legendy o Fatime a o Omarovi - o vzniku Studne lásky na Trenčianskom hrade. Nasledovať budú krátke filmy zo 60. rokov XX. storočia Zem z roku 1966 o tom, ako úrodná pôda ustupuje priemyselným stavbám, a Postup z roku 1968 o spoločenskom karierizme. Zo série filmov o putovaní Janka Hraška po svete diváci a diváčky uvidia film Janko Hraško u kúzelníka z roku 1973. Z obdobia 70. rokov je pripravená groteska Šach z roku 1973 i paródia Kino z roku 1977. Z neskoršieho obdobia kolekcia predstaví animáčik Mikroskop z roku 1981 o prílišnej zvedavosti, ktorá je ľuďom skôr na škodu než na osoh. Snímka Selekcia z roku 1982 je o panne, ktorá márne čakala, kreslená satira Viktora Kubala na byrokraciu má názov Na pravé poludnie, je z roku 1988. 'Kraťas' Idol z roku 1989 je o dvoch alternatívach boja proti pseudoautoritám a proti kultom. Viktor Kubal dodnes oslovuje stále nové generácie diváčiek aj divákov rôznych vekových kategórií. Rudolf Urc pripomína, že okrem bohatej tvorby Maestro Viktor zanechal aj vzácne humanitné posolstvo. Neustále zdôrazňoval, aké dôležité je dodržiavať hierarchiu hodnôt. Podľa Viktora Kubala vždy bolo, je a aj bude potrebné: „Uvedomovať si, že humor a satira sú odrazom kultúry národa - v myslení i v chápaní problémov. Že to nie je otázka bitky a ubližovania, ale otázka rozhovoru. Pretože tak ako v politike niet problému, ktorý by sa nedal vydiskutovať, tak aj v tejto oblasti ide predovšetkým o určitú formu dialógu, rátajúceho s inteligenciou tvorcu i prijímateľa.“

• ~ Program filmov Viktora Kubala vo virtuálnej kinosále Kino Lumière doma • ~



Pondelok – 8. 2. 2021 – 20:20 hod. ~ Zbojník Jurko,

Československo (SR), 1976, 79 minút.

Pondelok – 15. 2. 2021 – 20:20 hod. ~ Krvavá pani,

Československo (SR), 1980, 74 minút.

Pondelok 22. 2. 2021 – 20:20 hod. ~ Viktor Kubal: Kraťasy,

Československo (SR), 1944 – 1989, 65 minút.

~ • ~ • ~ • ~ •

Malý zaľúbený pešiak sa vzoprie proti pravidlám hry. Keďže odmietne ich diktát, zahynie. Politická satira Šach bola najpredávanejším slovenským animovaným filmom. Obletela svet a dokonca mala byť nominovaná na Oscara. Ale pozvánku zo Spojených štátov amerických na adresu Viktora Kubala doručila v sedemdesiatych rokoch pošta - pre istotu - neskoro.

(...)

„Nič som si neželal, všetko sa mi splnilo,“ mal vo zvyku vtipkovať Viktor Kubal. Večne sa ponáhľajúci muž s uhrančivými očami a širokým úsmevom pod fúzmi. "Niektorí ľudia nemajú humor radi, lebo ich identifikuje ako moróznych, pokryteckých, možno ich uráža. A humor je v skutočnosti vecou noblesy, úprimného obdivu,“ vravieval výtvarník, režisér, scenárista, zakladateľ a nestor slovenského animovaného filmu.

(...)

"Bol to človek, ktorý vedel všetko. Naslovovzatý profesionál, na ktorého sa dalo spoľahnúť a od ktorého sa dalo dozvedieť všetko,“ povedal pre Pravdu Rudolf Urc. "Keď som do animovaného filmu nastúpil ako dramaturg, zbavil som ho povinností, ktoré ako vedúci mal. Povedal: 'Konečne môžem robiť svoje filmy a šiel z jedného do druhého.' Niektorí ho podozrievali, že si uzurpuje priveľa priestoru, ale vedel robiť najrýchlejšie a najlepšie,“ pokračoval filmár, ktorý je autorom monografie o Viktorovi Kubalovi.

(...)

"Kresliť som začal hádam hneď, ako som vládal udržať v ruke ceruzku. Bolo to ešte na konci dvadsiatych rokov. Asi to boli dosť dramatické výjavy, lebo sa tam vždy čosi dialo, div sa to nehýbalo,“ hovorí Viktor Kubal v rozhovore s autorom monografie.

(...)

Zlatý slon, Strieborný kromeřížsky toliar, Bronzový drak, Cena Karla Zemana, Cena Dunaja. To je len zopár z ocenení, ktorých oveľa viac získali kreslené filmy Viktora Kubala. Krátke - niekto spočítal, že krátkych nakrútil viac ako dve stovky.

(...)

Sen o celovečernom kreslenom filme si Viktor Kubal začal plniť 24. mája 1974, keď nakrútil prvý záber Zbojníka Jurka. Uvedomoval si, že legenda cez roky pôsobí až pateticky. "Záchranou môže byť - rozprávka. Jurko by síce mal pôsobiť hrdinsky, ale nie nadľudsky. Jurko je taký, aký v živote hrdina býva. Nič mu nejde ľahko,“ uviedol Viktor Kubal. Na filme pracoval dva a pol roka, na Kolibe sa šepkalo, že ničí všetky normy. Nakreslil viac než 45 000 obrázkov a ďalších 600 pre pozadie. Zbojník Jurko získal niekoľko medzinárodných ocenení - aj Cenu Jiřího Trnku. Viktorovu Kubalovu verziu jánošíkovskej legendy vyhlásili v roku 2000 za najlepší slovenský animovaný film XX. storočia.

(...)

Pocity šťastia zažíval pri tvorbe, aj vo chvíľach, keď na jeho filme bolo kino plné a diváci sa smiali. „Niekto si myslí, že šťastie je niečo veľké a nekonečné. Taký sa obyčajne sklame. To moje šťastie je maličké, nenápadné. Niekedy ma opustí, zoberie so sebou všetky nápady, nemôžem pracovať. Vracia sa potichu, bez veľkých rečí. Prosto sa zvítame, sadám za stôl a kreslím,“ priznal sa Viktor Kubal.

Ako sa k šťastiu dopracovať? "Makajte a domakáte sa k tomu, čo chcete. Nemám veľké nároky: celý život som sa bál, že niečo vyhrám, napríklad zájazd do Sovietskeho zväzu… Keby ste mi dali mercedes, viete, koľko by ste mi narobili starostí, ako sa ho zbaviť? A viete, aký je dobrý suchý chlieb s vodou alebo pri potôčiku na Železnej studienke si namočiť nohy do vody a len tak kukať do blba?“ povedal Viktor Kubal v rozhlasovom Zrkadlení.

Zdroj citácií: denník Pravda - Žurnál - Portrét. *

• ~ • ~ • ~ • ~



video //www.youtube.com/embed/irOTyGOvZ6k

video //www.youtube.com/embed/472W86-gpdY

video //www.youtube.com/embed/DsYtko389sA

video //www.youtube.com/embed/udEuG4lan8A

video //www.youtube.com/embed/365sc6DOPnk



• Viktor Kubal vo vrtuálnej kinosále Kino Lumière doma --- link. •



• DVD Best Of Viktor Kubal - Klapka.sk --- link. •

• Blu-ray Best Of Viktor Kubal - Klapka.sk --- link. •



* Celý život som sa bál, že niečo vyhrám, napríklad zájazd do Sovietskeho zväzu --- link.



• Zdroje článku. •

• Tlačová správa Slovenského filmového ústavu --- link. •

• Archívy autora. •