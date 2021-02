Pandémia Covid-19 kultúru neporazí

• Napriek mnohým nepriazniam, ktoré nám spôsobujú pandemické vlny ochorenia Covid-19, s novou jarou prichádzajú lúče nádejí. •

• Pandémia ochorenia Covid-19, ktoré je spôsobené vírusom SARS-CoV-2, sa v roku 2020 dotkla všetkých sfér života našej spoločnosti. V oblasti kinodistribúcie až na tretinu roka zatvorila všetky naše kiná. Aj keď bratislavské Kino Lumière bolo vlani otvorené len 243 dní, z toho väčšinu času v obmedzenom režime, projekcie filmov v tomto známom, obľúbenom kamennom kine videlo 65 668 divákov a diváčiek - vrátane návštevníkov a návštevníčok online projekcií v projekte Kino doma. Najnavštevovanejším filmom roka 2020 sa v Kine Lumière stala kórejská snímka Parazit z roku 2019, za ktorú si jej režisér Joon Ho Bong vyslúžil Oscara. Zo slovenských snímok divácku obec najviac zaujal film Sviňa z roku 2020 režisérskej dvojice Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann. •

• Peter Dubecký - generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu. • (• © Foto: Miro Nôta, zdroj: www.sfu.sk. •)

• „Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu, bolo v roku 2020 úspešné aj napriek koronavírusovej pandémii a skutočnosti, že v plnom profile štyroch kinosál sme premietali len 68 dní z celého roka. Bolo to aj vďaka tomu, že na začiatku roka všetko smerovalo opäť k rekordnej návštevnosti, keď za prvé dva mesiace a deväť marcových dní prišlo na slovenské a európske filmy viac ako 32 000 divákov, diváčok. Celková návštevnosť 65 668 divákov a diváčok je preto z môjho pohľadu skvelá, keďže kiná v roku 2020 vlastne prestali existovať a nahradila ich vo veľkom streamingová kultúra,“ hodnotí situáciu za uplynulý rok generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. V minulom roku bolo Kino Lumière zatvorené v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky niekoľkokrát, v plnej prevádzke fungovalo len počas prvých dvoch mesiacov roka. V čase uvoľnených opatrení kino premietalo v obmedzenom režime pri zníženej kapacite kinosál i pri zníženom počte predstavení a pri dodržaní prísnych hygienických nariadení a opatrení. V týchto podmienkach bolo kino otvorené 243 dní a filmy na 2 371 predstaveniach videlo až 56 831 divákov a diváčok. Plnohodnotná prevádzka Kina Lumière, na akú sme boli zvyknutí pred rokom 2020, bude možná až po skončení pandemickej situácie. •

• Kino Lumière - kinosála K1 (rok 2016). • (• Zdroj: www.sfu.sk•)

• Počas prvej vlny pandémie Kino Lumière spustilo online projekt Kino doma, predovšetkým so zámerom udržať kontakt s diváckou verejnosťou a s komunitou kina. V záujme evokovať verejnosti atmosféru kina sa predstavenia začínajú v presne stanovený čas formou live stream, odohrávajú sa bez prerušenia a sprevádzajú ich znelky. Vybrané filmy sú spojené s lektorskými úvodmi. Kino doma realizovalo online projekcie aj počas druhej vlny pandémie; vlani uviedlo počas 107 dní 149 predstavení, ktoré videlo 8 837 divákov a diváčok. Priemerná návštevnosť virtuálnych projekcií sa tak vyšplhala na 59 divákov a diváčok na jedno predstavenie. Do projektu Kino doma sa pridali Kino Úsmev Košice, Kino Iskra Kežmarok, Kino Akademik Banská Štiavnica, Kino Fontána Piešťany, Kino Tatran Poprad. •

• Najnavštevovanejším filmom v Kine Lumière i v jeho projekte Kino doma sa v minulom roku stala oscarová snímka Parazit režiséra Joona Ho Bonga, na druhej priečke ju nasleduje film Sviňa Mariany Čengel Solčanskej a Rudolfa Biermanna. Tretí skončil film Malé ženy z roku 2019 v réžii Grety Gerwig a päticu divácky najúspešnejších filmov uzatvárajú snímky Zažiť to znovu z roku 2019 od Nicolasa Bedosa, ktorá otvárala projekt Kino doma, a V sieti z roku 2020 režisérskej dvojice Vít Klusák a Barbora Chalupová. Na čele rebríčka najnavštevovanejších slovenských filmov stojí dráma Sviňa, za ňou nasledujú filmy V sieti, ďalej koprodukčné tituly Šarlatán z roku 2020 od Agnieszky Holland a Vlastníci z roku 2019 od Jiřího Havelku. Päticu 'najdiváckejších' slovenských titulov dopĺňa dokumentárny film Pavla Barabáša Salto je kráľ z roku 2020. Prvé štyri filmy z tejto pätice figurujú aj v TOP 10 všetkých najnavštevovanejších filmov Kina Lumière za uplynulý rok. •

• Kino Lumière • (• © Foto: Diana Černáková - SITA. •)

• Počas minulého roka Kino Lumière hostilo viacero filmových festivalov a prehliadok. Medzinárodný filmový festival Febiofest, ktorý pandémia na jar významne zasiahla ako prvý z audiovizuálnych podujatí, sa konal vo výrazne oklieštenej podobe v náhradnom termíne až v septembri. Väčšina prehliadok sa ale vlani presunula do online priestoru Kina Lumière doma, niektoré bolo možné navštíviť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie aj kombinovane - online i priamo v kine. Vlani sa uskutočnil Minifestival európskych filmov, ďalej CineVitaj, MittelCinemaFest, Filmový festival inakosti či Týždeň slovenského filmu - vrátane live streamov jeho odborných sprievodných podujatí. Ešte počas januára 2020 Kino Lumière uviedlo v štandardnom režime prehliadku Scandi a Japonský filmový festival. •

• Foyer Kina Lumière 'pred časom kovidovým.' • (• Zdroj: www.kino-lumiere.sk. •)

• Foyer Kina Lumière 'v čase kovidovom.' • (• Zdroj: www.kino-lumiere.sk. •)

• Pandémia ovplyvnila aj programové cykly kina. Divácky mimoriadne obľúbený Music & Film vlani odohral len osem predstavení a jednu online projekciu, cyklus Príbehy umenia sa postupne celý presunul do online priestoru. Vo Filmotéke Kina Lumière v obmedzenom rozsahu pokračovali cykly Kraťasy z archívu, Očami filmových spravodajcov a Digitálne kino. K vrcholným podujatiam Kina Lumière vlani patrila septembrová exkluzívna projekcia takmer osemhodinového digitálne reštaurovaného filmu Satanské tango z roku 1994 od maďarského režiséra Bélu Tarra, ktorá sa konala pri stanovenom šachovnicovom sedení v najväčšej kinosále a bola vypredaná. Divákov pritiahla aj online premiéra digitálne zreštaurovaného kultového slovenského filmu Na krásnom modrom Dunaji z roku 1994 režiséra Štefana Semjana, ktorý vo virtuálnej kinosále uviedli jeho traja hlavní predstavitelia Maroš Kramár, Ady Hajdu a Juraj Johanides. Vzdelávacie aktivity Slovenského filmového ústavu Filmový kabinet a Filmový kabinet deťom boli pozastavené. •

• Kino Lumière, október 2020. • (• Zdroj: www.ffi.sk. •)

• „Je takmer isté, že aj po návrate do 'normálu' budú kiná dôležité pre filmovú distribúciu aj pre audiovizuálny priemysel, ale zmeny, ktoré pandémia naštartovala, nebude možné len tak zastaviť a bude potrebné na ne reagovať,“ myslí si Peter Dubecký, optimisticky dodávajúc: „Seriálové rozprávanie sa stalo obrovským biznisom. Napriek tomu si nemyslím, že divácke publikum Kina Lumière, ktoré sa profiluje ako 'repertoárový arthouse' s dramaturgiou dominantne orientovanou na slovenskú a európsku kinematografiu, sa vzdá klasického filmového rozprávania s autorskou výpoveďou, že opustí 'artový príbeh.' Preto dúfam, že na jar 2021 sa už budeme môcť stretnúť v pôvabnom prítmí kinosál s výnimočnou dramaturgiou a s príjemným spoločenstvom diváckeho publika, ktoré má rado film a jeho čaro. Bude to pre nás potešením, ale aj veľkou výzvou.“ •

• Kino Lumière, september 2019. • (• Zdroj: www.kino-lumiere.sk.•)

• Do roku 2021 Kino Lumière vstúpilo zatvorené, aktuálne premieta denne vo virtuálnej kinosále Kina Lumière doma - v stredy, v soboty a v nedele uvádza aj predstavenie pre detského diváka. Od 27. januára do 30. januára sa uskutočnila online prehliadka Lux Film Days s výberom najlepších európskych filmov nominovaných na prestížnu Filmovú cenu LUX, ktorú udeľuje Európsky parlament. Na február Kino Lumière doma pripravuje Ozveny Art Film Festu a cyklus Reštaurovaná klasika, ktorý v januári otvorila miniprehliadka filmov fenomenálneho slovenského režiséra Martina Hollého. •

Najnavštevovanejšie filmy Kina Lumière v roku 2020

(online + kinosály)

I. Parazit - réžia: Joon Ho Bong, Južná Kórea, 2019

II. Sviňa - réžia: Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, Slovensko, Česko, 2020

III. Malé ženy - réžia: Greta Gerwig, USA, 2019

IV. Zažiť to znovu - réžia: Nicolas Bedos, Francúzsko, 2019

V. V sieti - réžia: Vít Klusák, Barbora Chalupová, Česko, Slovensko, 2020

VI. Šarlatán - réžia: Agnieszka Holland, Česko, Írsko, Poľsko, Slovensko, 2020

VII. Chlast - réžia: Thomas Vinterberg, Dánsko, 2020

VIII. Výnimoční - réžia: Olivier Nakache, Eric Toledano, Francúzsko, 2019

IX. Králiček Jojo - réžia: Taika Waititi, USA, Česko, Nový Zéland, 2019

X. Vlastníci - réžia: Jiří Havelka, Česko, Slovensko, 2019



video //www.youtube.com/embed/AXn4Will3aU

video //www.youtube.com/embed/oP4nsoGUjOA

video //www.youtube.com/embed/Cc41Rb2pbUk



Najnavštevovanejšie slovenské filmy v Kine Lumière v roku 2020

(online + kinosály)

I. Sviňa - réžia: Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann, Slovensko, Česko, 2020

II. V sieti - réžia: Vít Klusák, Barbora Chalupová, Česko, Slovensko, 2020

III. Šarlatán - réžia: Agnieszka Holland, Česko, Írsko, Poľsko, Slovensko, 2020

IV. Vlastníci - réžia: Jiří Havelka, Česko, Slovensko, 2019

V. Salto je kráľ - réžia: Pavol Barabáš, Slovensko, 2020

VI. Služobníci - réžia: Ivan Ostrochovský, Slovensko, Rumunsko, Česko, Írsko, 2020

VII. Raj na zemi - réžia: Jaroslav Vojtek, Slovensko, 2019

VIII. Nech je svetlo - réžia: Marko Škop, Slovensko, Česko, 2019

IX. Amnestie - réžia: Jonáš Karásek, Slovensko, Česko, 2019

X. Na krásnom modrom Dunaji - réžia: Štefan Semjan, Slovensko, 1994



video //www.youtube.com/embed/DEllhM2K_-s

video //www.youtube.com/embed/r8a3eJR4Tjs

video //www.youtube.com/embed/Ihmk0Zd_R5s

Upútavky na moje filmové tipy z roku 2020 (aj) na rok 2021 a roky ďalšie

video //www.youtube.com/embed/c9u4clkH_6o

video //www.youtube.com/embed/0aGgbUMr6hQ

video //www.youtube.com/embed/rWamXpZo8UE

video //www.youtube.com/embed/npqnKe8O0dE

video //www.youtube.com/embed/EaghSvzCUzY



Digitalizáciu, modernizáciu, marketing a uvádzanie filmov v Kine Lumière a virtuálnu kinosálu Kino Lumière doma finančne podporil Audiovizuálny fond.



• zdroje článku •

• Tlačová správa slovenského filmového ústavu --- link. •

• Archívy autora. •