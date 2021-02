Okná tvorivostiam sú už dokorán

• Naši vizuálni umelci aj naše vizuálne umelkyne opäť stoja pred jedinečnou možnosťou uspieť ako doma, tak i za hranicami Európy. •

• Prestížna Cena Oskára Čepana s novým rokom 2021 vkročila do ďalšieho - nového ročníka. Už od pondelka 1. januára 2021 sa môžu vizuálni umelci aj vizuálne umelkyne prihlasovať na webstránke www.oscarcepan.sk - a to až do 31. marca 2021 do polnoci (do 23:59:59 hodiny) do umeleckého zápolenia o získanie tejto ceny, ktorá má nielen vysoké domáce renomé, ale aj jedinečnú povesť za hranicami Slovenska i Európy. •

• Vizuál Ceny Oskára Čepana 2021 • (• Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr / COČ 2021 •)

• Výstava finalistov či finalistiek Ceny Oskára Čepana sa uskutoční koncom roka 2021 v Bratislave. Konkrétne výstavné priestory, kde sa finalistky alebo finalisti Ceny Oskára Čepana 2021 verejnosti predstavia, zatiaľ ešte nie sú známe, lokalizácia výstavy je ešte len v procese rokovaní. Organizátori výstavy už teraz veria, že všetky okolnosti dovolia zrealizovať už 26. ročník Ceny Oskára Čepana plnohodnotne, zaujímavo i pútavo - ako pre odbornú, tak i pre laickú verejnosť - tak, ako tomu bolo doteraz. Cenu Oskára Čepana tradične organizuje organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je collective. •



• „K organizácii Ceny Oskára Čepana v roku 2021 pristupujeme s novou energiou a s nadšením. Minulý rok bol plný neistôt - a hoci tento sa bude podľa všetkého niesť z globálneho hľadiska v podobnom duchu ako vlani, z hľadiska organizácie Ceny Oskára Čepana sme poučenejší. Som presvedčená, že sa nám opäť podarí plnohodnotne zrealizovať všetky fázy projektu a priniesť aj mnoho iného, čo tento rok plánujeme,” uviedla riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová. •

• Prvou fázou Cena Oskára Čepana 2021 je otvorená výzva - sprístupnená je na webe oskarcepan.sk. Záujemcovia i záujemkyne si jednoducho vytvoria vlastný účet, v sekcii Prihlásiť a Zaregistrovať nového uchádzača, na ktorý nahrajú svoje curriculum vitae, stručné autorské stanovisko a portfólio. Zároveň sa už teraz intenzívne rokuje o mieste konania výstavy a o miestach pre sprievodné podujatia, organizátori komunikujú aj s novými členmi a členkami poroty pre tento aj pre budúci rok. •

• „Zasadnutie medzinárodnej poroty bude v apríli 2021 - a ak to protipandemické opatrenia umožnia, budeme za fyzické stretnutie porotcov i porotkýň v Bratislave - i keď, ako sa ukázalo minulý rok, osvedčilo sa aj 'z núdze' zorganizované online výberové kolo. Určite ale urobíme všetko preto, aby sa najneskôr na jeseň mohla porota Ceny Oskára Čepana stretnúť na výstave finalistiek a finalistov naživo, pretože fyzický kontakt a zážitok s umeleckými dielami tvorkýň a tvorcov na výstave je kľúčový. Všetko napokon definitívne záleží na zložení finálnej štvorice - teda s kým budeme pripravovať výstavu a akým spôsobom k jej príprave aj k jej koncepcii pristúpime. To sa ukáže najskôr v apríli, po prvom zasadnutí poroty. V tomto smere chystáme viacero koncepčných a ideových zmien, týkajúcich sa samotnej výstavy. Doteraz skôr pasívny formát by sme chceli pretransformovať na živšiu a na dynamickejšiu diskurzívnu platformu s posilnením rozmeru spolupráce všetkých zúčastnených strán," doplnila podrobnosti a plány Lucia Gavulová. •

• Laureáta či laureátku Ceny Oskára Čepana čaká dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku v programe Residency Unlimited, finančná odmena a autorská výstava diel. •

• "Rezidenčný pobyt, ktorý laureátka Daniela Krajčová získala ako súčasť ocenenia v Cene Oskára Čepana 2020, sa z jej rozhodnutia presúva do online priestoru, hoci možnosť vycestovania a jeho fyzického konania nebola ohrozená a bola poskytnutá v riadnom termíne, ktorý je pre našich laureátov a laureátky každoročne v marci a v apríli. Online rezidencia je za uplynulý rok pre Residency Unlimited už overeným a funkčným formátom. Súčasťou online sprostredkovaných meetingov, prezentácií portfólia a studio visits, ktoré sa konajú podľa špecificky na mieru nadizajnovaného rozvrhu odborníkov z Residency Unlimited vo vzťahu k Danielinej tvorbe a diskurzu, o ktorý sa zaujíma, budú aj niektoré verejne online stremované diskusie a eventy s autorkou,“ uzavrela tému Cena Oskár Čepan v súvislosti minulým ročníkom Lucia Gavulová. O aktivitách Daniely Krajčovej v kontexte online rezidencie bude Cena Oskára Čepana informovať prostredníctvom suciálnych sietí. •

• Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom alebo umelkyniamvo veku do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia – Centrum súčasného umenia v spoluorganizácii s platformou collective, s podporou programu Residency Unlimited a nadácie Trust for Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje Fond na podporu umenia. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards. Projekt sprevádza aj nová webová stránka www.oscarcepan.sk, na ktorej sa priebežne pracuje. •

• Cena Oskára Čepana •

Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia.

Spoluorganizátor: collective.

Podpora z verejných zdrojov: Fond na podporu umenia.

Partneri: Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, Trust for Mutual Understanding.

Mediálni partneri: Denník N, RTVS, Rádio Devín, Rádio_FM, SITA, WebNoviny.sk, Flash Art, Artalk.cz, Vlna. Mediálna podpora: PR agentúra bARSdobrýchýr Bratislava.



• Daniela Krajčová • (• Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr / COČ 2020 •)

