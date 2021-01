Na Konci Každej Cesty Nás Čaká Cieľ

• Dostať sa do Cieľa neznamená Zvíťaziť. Cieľom Cesty je dostať sa do Cieľa. Jedným z Najvyšších I Najväčšých Cieľov Je Byť V Nebi. •

• ~ Flying Pigs On Parade • ~ (~ • zdroj ~ www.flyingpigsonparade.org ~ Facebook ~ •)

• V utorok 19. januára 2021 sa Doslova Celý Náš Svet ~ svet politický ~ svet spoločenský ~ svet kultúrny ~ svet kultúry aj vzdelania a vdelávania sa ~ svet športu ~ svet športovania a športových úspechov na celom svete ~ svet odborníkov aj odborníčok v oblastiach všetkých svetových oblastí na svete ~ svet všetkých ľudí na svete ~ svet ľudí prostých ~ svet ľudí obyčajných ~ svet ľudí neobyčajných ~ svet všetkých ľudí na svete ktorý si všetci ľudia veľmi dobre vedia predstaviť ~ svet všetkých ľudí na svete ktorý si všetci ľudia ani len nevedia predstaviť ~

~ Sa Doslova Celý Náš Svet Rozlúčil S Dodnes Najlepším Hercom Na Svete ~

~ S Prvým Hercom Na Svete ~

~ • ZOMREL PRE CELÝ SVET NESMRTEĽNÝ HEREC ~ •

~ • MAESTRO CELÉHO SVETA ~ •

Donald John Trump, BS (14. jún 1946, Jamaica Hospital Medical Center Queens New York, New York) americký politik, ktorý v rokoch 2017 až 2021 pôsobil ako 45. prezident Spojených Štátov Amerických U. S. A.

• O náhlom ~ nečakanom ~ ale niektorými Kuvikmi i Kukučkami údajne a dokonca aj verejne už oddávna vraj očakávanom Úmrtí Tohto Skutočne Veľkého Muža ihneď ~ v okamihu Jeho Smrti Informovali Všetky Agentúry Sveta a Pre Celý Svet V Okamihu Úmrtia Pre Celý Nesmrteľného Herca Informoval I Zdieľal Celý Svet Svetu. Dôkazom Nesmrteľnosti Skutočne Veľkého Muža Nesmrteľnosti Je To ~ ~ ~ Že Maestro Celého Sveta Stále Žije ~ . ~ A Žiť & Stále Bude • ~~~ ~~ ~

• jedna z už dnes dávno nesmrteľných

Masiek Nesmrteľnosti Nesmrteľne Veľkého Muža Nesmrteľnosti •



• jeden z dnes už dnes dávno nesmrteľných

Životných Profilov Nesmrteľnoosti Nesmrteľne Veľkého Muža Nesmrteľnosti •



video //player.vimeo.com/video/202238838?portrait=0

~~~ ~~ ~ HA HA CHARADE YOU ARE ~ ~~ ~~~ ><>>>00:21 nesmrteľnosti>><><



• jedna z dnes už dnes dávno nesmrteľných štvorfotoportrétov

Štyri~Krát~Štyri~Budúce Dávno Známe Štvor~Sejfie Štyroch Nesmrteľností Len Jeho Pozostatku Iba Jeho Pozostalosti •

• ~ Flying Pigs On Parade • ~ ( <(~ • zdroj ~ www.flyingpigsonparade.org ~ Facebook ~ •)<)



<>4~X~PÍP~TWEET~PÍP~SHOW~4~X~Byť~V~Nebi~4~X~Už~Now~X~4><

video //player.vimeo.com/video/223662939?portrait=0

video //player.vimeo.com/video/201902786?portrait=0

video //player.vimeo.com/video/20629769?portrait=0

video //player.vimeo.com/video/471198409?portrait=0

video //player.vimeo.com/video/499016143?portrait=0

video //www.youtube.com/embed/4TPIjzEmyt0

video //www.youtube.com/embed/UkekqVPIc2M

• ~ Dvojica~Z~Dvoch~Nekonečných~Návodov~Na~Dosiahnutie~Cieľa • ~

• ~ Odporúča~Len~Návod • ~

~ • Na~Dosah~Cieľa • ~

• Mať Cieľ ~

• • Mať Vysnívaný Cieľ ~

• • • Mať Všetky Vysnívané Ciele V Garáži ~

• • • • Mať V Garáži Všetky Nástroje Na Dosiahnutie Vysnívaného Cieľa ~

• • • • • Mať Cieľ ~

• • • • • • Snívať Ďalej O Snoch Mať Cieľ ~

• • • • • • • Opkovať Si Snívanie Si ~

• • • • • • • • O Sne Aj O iNom Sne iSo Snami ~

• • • • • • • • • ~~~ ~~ ~



video //www.youtube.com/embed/A7ChoM2Rh60

video //www.youtube.com/embed/6mZesqg02Ko

video //www.youtube.com/embed/kLVmAB2Edd4

video //www.youtube.com/embed/gV0_C4dN-kk

video //www.youtube.com/embed/P_4uEaZQ2Kg

video //www.youtube.com/embed/_XdLNqWYgGI

video //www.youtube.com/embed/L8ezFac-O8I

video //www.youtube.com/embed/9lCFaSL9aSE

video //www.youtube.com/embed/7Wlxha4LSdc

video //www.youtube.com/embed/06uZMzdJQFw

•<:::>Texas girl in a Colorado world. Faithful Longhorn, Cowboy fan & dog Mom. Hook em! Ex Republican Viva la Resistance! $MelindaVernon<?!?>i•

(I!I)ha-ha-ha)(•••)https://twitter.com/mvf4272•!(•••)