Veľký festival vo Francúzsku sa začal

• Dnes sa vo Francúzskom meste Biarritz začal Medzinárodný festival dokumentárneho filmu FIPADOC Biarritz 2021. •

• Biarritz •

• Biarritz je kúpeľné mestečko v departemente Pyrénées-Atlantiques v regióne Nové Akvitánsko. Je aj krásnym prímorským letoviskom na pobreží Atlantiku ~ priam v Biskajskom zálive ~ ani nie dvadsať kilometrov od hraníc Francúzska so Španielskom. Počtom obyvateľstva je Biarritz mestečko neveľké, ale súčasne je aj luxusným prímorským mestom. Vyhľadáva ho turistická enkláva z celého sveta. Keď prídete do Biarritz, nájdete tam nielen dve veľké kasína, ale aj Ázijské múzeum s rozsiahlou zbierkou predmetov pôvodom z Indie, z Nepálu, z Tibetu aj z Číny. Určite neobídete ani Morské múzeum s akváriami a s bazénmi pre chov žralokov, ktorých sa ale nikto nezľakne - veď sa stále iba plavia. Plavia sa vôkol a dookola - za hrubým, ani pohľadom nepriestrelným sklom. Akokoľvek neodolateľnej chuti na niečo sladké neodoláte ani v Múzeu čokolády v Biarritz. Vaše túžby po spoznávaní histórie, aj po prekrásnych, naozaj panoramatických výhľadoch sťa z výšok rozhľadní, vám v Biarritz núka Kostol svätého Martina z XII. storočia, prestavaný až v XVI. storočí. Samozrejme, z toho všetkého, čo ste od jasného, slnečného skorého ránka až do takmer polnočného skorého večera v Biarritz chceli a museli vidieť len za jeden deň, tak z toho všetkého vás môže prepadnúť aj nielen ľahká únava. Nezúfajte - hlavy plné zážitkov, dojmov, obrazov, výhľadov aj vnemov, si bez obáv zaboríte do pápernatých vankúšikov v luxuse Hôtel Chapelle Imperiale Biarrritz. Buďte bez obáv - tento Le Hôtel má výborné referencie a hviezdičiek viac, než ich spočítate... ...a už aj spíte. Hôtel Chapelle Imperiale Biarrritz totiž rada navštevovala aj cisárovná Eugénia. 'Ak je niečo dobré pre Cisárovnú - určite to nebude zlé ani pre Kráľa,' myslím si. Dnes už mestečko Biarritz bolo kedysi iba Osadou. Založili ju asi už v roku 840 Wikingovia - ako Osadu na tom najlepšom mieste, vhodnom aj výhodnom pre rybolov, pre lov veľrýb a pre obchod. V podstate len pre to najpodstatnejšie, čo v prenesenom význame slova všetci potrebujeme aj dnes - a potrebovali sme to i v minulosti: Pre lov. Teda pre potrebu získať to vždy najdôležitejšie a stále potrebné: Pre Pokrm, pre Jedlo, pre Potravinu. Pre potrebu vždy mať Rybu. Wikingovia Osadu založili aj pre Obchod. Obchod vždy bol, stále je a vždy bude dôležitý. Veď kam inam, než do Obchodu, by sme išli po Rybu, ktorú všetci predávajú v Obchode? Predsa do Obchodu. Cyklus - kolebeh Pokrm ~ Obchod ~ obchodovanie ~ lov nezanikne nikdy, pretože je to len Koleso, ktoré sa iba Krúti. Je to Kameň ~ Mlynský Kameň ~ Obolos ~ Ryba ~ Trh ~ Tržnica ~ Market ~ Supermarket ~ Supermarché ~ Obchod. Názov Biarritz dostala Osada až v XII. storočí. Najväčší rozmach turistiky, kúpeľníctva, cestovného ruchu Biarritz zažil v XVIII. storočí. Medzi najznámejších obdivovateľov mestečka Biarritz patrila Cisárovná Eugénia - manželka Cisára Napoleona III. To všetko - dokonca ešte viac, ponúka mestečko Biarritz. •

• Banner medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov ~ Festival International Documentaire 18. ~ 24. Janvier 2021 ~ Biarritz ~ France • (• zdroj: www.movmoderntimes.review/cinema-du-reel-previews-43rd-festiva •)

• Určite si veľa skutočných fanúšikov a oddaných fanúšičiek vynikajúcich, dramatických, napínavých a hlavne do poslednej chvíľky ~ 'do poslednej klapky ~ do posledného políčka filmu ~ do posledného strihu' ~ teraz spomenú na film, na ktorý sa vari nedá zabudnúť ~ naBod zlomu ~ Point Break (1991). Tento naozaj akčný krimithriller režisérky Kathryn Bigelow (1951, California, U. S. A.). Film vznikol v koprodukcii Japan & U. S.A., dlhý je dve dlhé, drámou nabité hodiny. V roku 2015 mal premiéruRemakesnímky Point Break ~ v našich kinách uvádzaný pod pôvodným distribučným názvom ~ Bod zlomu ~ celosvetovo pod pôvodným názvom ~ Point Break (2015). Koprodukčný thriller, založený na obrovskej rivalite - tentoraz aj športovej, presnejšie rivalite dvoch surferov, vznikol v spolupráci Germany & China & U. S. A. Je len o štvrťhodinku kratší, než pôvodný Point Break. To ale neprekáža, lebo piontou filmu - doslova bodom jeho zlomu je nekompromisné, priame, skutočne chlapské a nie podrazácke - ale inteligentne vypočítané, priame súperenie v duchu "! tak kto z koho ! ~ ! tak uvidíme kto bude prvý !" Preto v Bode zlomu niet úlisnej ani slizkej vypočítavosti. Pripomeniem, že herecké úlohy doslova na život a na smrť bojujúcich ~ súperiacich surferov, podľa mňa jedinečne i vynikajúco stvárnili ~ Patrick Swayze (1952, Texas, U. S. A. ~ 2009, California, U. S. A.)~~~ Gary Busey (1944. Texas, U. S. A.) / ~ ~ / Luke Bracey (1989, Austrália) a BoJesse Christopher (1991, San Francisco, U. S. A.). Pointa filmu? Zlomovým bodom filmu je trpezlivé čakanie na Najvyššiu Morskú Vlnu, aká len môže v Šírych Oeánoch Sveta a v Nedoziernych Moriach Sveta vzniknúť - na Vlnu Zlomu. Samozrejme ~ ako a kde sa celý, v podstate len dvojhodinový napínavý príbeh čakania na Vlnu Zlomu ~ v sktočnosti trvajúci "len" rok ~ pretože Vlna Bodu Zlomu ~ The Wave With Breakpoint ~ skutočne existuje. Presnejšie ~ Existovala. Ešte presnejšie ~ existovala, ale tohto roku 'World Surfing Fan Club.com'~'Svetový Surfing Fanklub.com' bude sláviť jej už päťdesiate druhé narodky. Narodeninová párty bude na pláži Bells Beach na západnom pobreží štátu Viktória v Austrálii. Práve tam sa v roku 1969 objavila dodnes najvyššia, samozrejme v prepočte aj na svoju dĺžku, Vlna Zlomu. Nebola privysoká, mala výšku iba tri až päť metrov. V podstate to bola 'iba Vlnka Prelomenia' ~ ale určite bola vyššia než 'bežná vlna' ~ napríklad bavlnka - teda 'Bavlnka Ničoho.' Bavlnky sú určite fajn. Sú pekné, pestrofaebné, dá sa s nimi bavlnkovať od rán až do nocí, aj od skorých nocí do neskorých rán. Bavlnkovať sa s nimi dá doslova krížom aj krážom, vznikajú pri tom rôzne, aj pútavé, aj krásne i prekrásne vzory s pozoruhodnými motívmi, vznikajúcimi v hlavách osôb tvorivých, iniciatívnych vo vlastnej kreativite. Jednoducho v hlavách všetkých ľudí, ktorí dlho nevydržia sedieť a drííímdríídrímať len tak ~ so založenými ~ na hrudi skríženými rukami. Preto títo ľudia radi krížikujú bavlnkami pestrých farieb krížikové vzory. Aj ja som vyšíval ~ samozrejme ~ jasne si na to spomínam. Vyšívanie sme mali na základke ako jeden z predmetov v kategórii ~ ak sa nemýlim ~ 'Domáce práce' alebo 'Domáca výchova' či 'Práce doma.' Tak nejako ~ ale to je dnes v podstate už jedno ako sa tie práce volali ~ lebo doma vždy bolo ~ je ~ aj určite ~ vždy dosť roboty. Domácej roboty ~ domácich prác. Ale ~ Nad Slnko Jasnejšie Si Pamätám ~ že sme všetci bez rozdielu ~ baby ~ chalani ~ na hodinách 'Domácej výchovy' aj vyšívali ~ a že najlepšie sa vyšívalo na špeciálnu látku ~ Panama. Panama je ~ ak sa nemýlim dosť ďaleko ~ až v Amerike. Dokonca niekde na pomedzí až dvoch Amerík ~ Ameriky na Juhu a Ameriky na Severe. ~ ! Iná Panama neexistuje ~ dokonca neexistuje ani Nejaká Menšia Panama ~ taká Panamka. Neexistuje ani Panamka ~ Malá ~ ani Malá Panamka ~ takzvaná Little Panama ! ~ •



• Čo teraz? Čo robiť? Čo teraz máme robiť, čo skôr spraviť? •

• Predpokladajme ~ že vy ~ ktoré ste až na večnosť vzbĺkli neuhasiteľnou ~ a preto len platonickou ~ láskou k vraj pôvabne šarmantnému hercovi Patrickovi ~ aj keď on už nie je medzi nami ~ medzi živými ~ rady si ho kedykoľvek pripomeniete a podobienku jeho až hriešne eroticky roztancovanej tváre dodnes v mysliach vlastníte. Aj keď ste dôstojné dámy, blížiacice sa farbou vlasov~ až k nočným svitom Luny ~ v predstavách ste určite neraz vo víroch vášní ohnivých tancov horiacich sťa Plameň spletený z najkrajších najpestrofarebnejších pier najúžasnejšieho vtáka horiaceho len túhou... ~ Predpokladajme ~ že vy ~ dôstojní páni ktorých nezaujímajú a nikdy ani nezaujímali a vôbec zaujímať nebudú kadejaké babské pletky a stále len tie isté reči žiadnej tetky... ~ že práve vy sa radi aspoň pohľadom na bez pochýb pravé skutočnosti z len a iba vašich životných spomienok na rôzne ~ !až šteklivé pikošky! ~ z čias vášho junáckeho veku o vašu priazeň o váš rešpekt vždy navždy a všade... ~ Lenže ~ ten kult bodu zlomu ~ vlna na hrebeni ktorej sa to vždy jednoznačne prelomilo ~ tak to všetko je tohto roku veľmi ďaleko ~ v Austrálii ~ Preto vám ~ vznešené dámy a aj vám ~ dôstojní pani s hruďou navždy pevnou ako oceľ morálky a čistou ako šperk z viac než pravého a z čistejšieho než číreho drahokamu pravdivosti neostáva v tejto chvíli nič iné len sa pozrieť na skutočnú a bezpečnú slávnosť ktorá je ďaleko v Austrálii a ešte ďalej... ~ V čase pred vyše páťdesiatimi rokmi. Nech sa páči ~ prijmite moju ponuku ~ moje pozvanie. •

• videopozvánka (0:50 minúty) •

video //www.youtube.com/embed/5pSeHinf3kE

• The 50-Year Storm is arriving at the Rip Curl Pro Bells Beach! •

• A pre nás všetkých, pre ktoré a pre ktorých je Panama tak vzdialená, taká ďaleká, vzďaľujúca sa až tam, odkiaľ niet návratov - aj pre nás mám videopozvanie: Venujte aspoň chvíľu z vášho času sebe a svoj čas si aspoň na niekoľko minút nechajte pre seba. Pozvanie je pre nás všetkých, lebo neustále na niečom a s niečím doma pracujeme, pretože nič nemáme, máme len povinnosti, prácu, drinu, sme zavalení prácou v robote a teraz ešta aj otročinou zvanou Home Office z korporátu Lockdown. Aj vy, aj ja - my všetci - už teraz toho všetkého máme vyše uší. Byť takmer rok pod zámkom, síce akože imaginárnym, ale v skutočnosti sme naozaj v base, zvanej domáce väzenie, tak aj my si zaslúžime aspoň krátku pauzu. Veď aj tá Naša Načka Neboráčka už netúži po ničom inom, iba po pauze zvanej CiteKatka. •

• (videopauza. '...už idem, tak na mňa stále nekrič, hneď som tam...!' (4:13 minúty) •

video //www.youtube.com/embed/5bXO82fRivY

• Pravda A Vlna •

• Pôvodný film Bod zlomu ~ Point Break (1991) sa skutočne stal kultovou klasikou. Až takou, že si vyžiadala Remake ~ Point Break (2015). Originál sa stal takou klasikou, že si vyžadial Remake. Veľa ľudí z celeho sveta - nielen surferi a surfistky z komunity Surfing - si asi stéle kladie otázku, či je niektorá z oboch Vĺn Zlomu z oboch verzií Point Break skutočným príbehom ~ Príbehom Pravdy. Určite by bolo fantasticky úžasné, keby sa Break Point (1991) aj Break Point (2015) lomila vBode Pravdy.Bohužiaľ, mie je to tak, nie je to pravdou.

Pravdu predsa dobre vieme: veď ju už pred viac než päťdesiatimi rokmi do celáho sveta vyzvonil Zvonár Bell Beach Queen Victoria.. •



• najlepší surfing dneška ~ najlepší surfing včerajška •



video //www.youtube.com/embed/rMDieueOwtk

• Waimea Bay ~ January 16 2021 ~ Haleiwa ~ O'ahu ~ Hawaiian Islands ~ U. S. A. •

video //www.youtube.com/embed/2s4slliAtQU

• Beach Boys - Surfin' U. S. A . •





• Kameň ~ Ryba ~ Obchod •

• Kameň ~ Ryba • (• Foto ~ © Martin Droppa ~ Bretagne •)

• Pokrm ~ Ryba. • (• Foto ~ © Martin Droppa ~ Normandie •)

• Kameň ~ Obchod ~ Trh. • (• Foto ~ © Martin Droppa ~ Normandie •)

• Kameň ~ Trh. • (• Foto ~ © Martin Droppa ~ Normandie •)

• Kameň. • (• Foto ~ © Martin Droppa ~ Bretagne •)

• Obchod. • (• Foto ~ © Martin Droppa ~ Bretagne •)

• Medzinárodný festival dokumentárneho filmu FIPADOC Biarritz 2021 •



• Medzinárodný festival dokumentárneho filmu FIPADOC Biarritz 2021 bude mať špeciálny fokus na krajiny Vyšehradskej štvorky ~ V4. V rámci tohto focusu bude premietnutých 16 filmov z regiónu V4. Kinematografiu Slovenskej republiky medzi nimi budú zastupovať snímky Dobrá smrť (réžia: Tomáša Krupa, 2018) a snímka Kapela (réžia: Ladislav Kaboš, 2018). Z dôvodu protipandemických opatrení proti Covid-19 organizátori termín podujatia presunuli 'na neurčito.' Preto sa všetky projekcie v rámci prehliadky Industry Days uskutočnia len online od pondelka 18. januára 2021 do 22. januára 2021. Na prehliadke Industry Days budú predstavené dva pripravované slovenské projekty a na sprievodných diskusiách k nim budú viacerí slovenskí tvorcovia aj producenti diel našej kinematografie. •

• Zámerom špeciálneho fokusu Medzinárodného festivalu dokumentárneho filmu FIPADOC Biarritz 2021 na krajiny Vyšehradskej štvorky je podpora spolupráce medzi filmovým priemyslom vyšehradských krajín a Francúzska. „Vyšehradský fokus je špeciálne vytvorený program pre najbližší ročník festivalu - vrátane jeho koprodukčného Industry Days,“ hovorí Tomáš Hudák z Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu a dodáva: „Vďaka samostatnej sekcii, venovanej vyšehradským krajinám, Vyšehradský fokus predstaví dokumentárne filmy z regiónu V4 aj francúzskemu publiku. Vytvorí tak možnosti pre spoluprácu, podporí kreativitu regiónu a tým aj pomôže dokumentárnym projektom z regiónu V4 získať finančnú podporu. Prehliadka Industry Days súčasne ponúkne aj otvorený a široký priestor pre dialóg o rozpracovaných dokumentárnych filmoch medzi regiónom V4 a celým svetom. To všetko napokon pomôže vytvoriť aj užitočné a tvorivé vzájomne dlhotrvajúce vzťahy v celej tvorivej komunite kinematografie na svete.“ •

• V špeciálnom Vyšehradskom fokuse budú slovenskú kinematografiu zastupovať filmy Dobrá smrť (réžia: Tomáša Krupa, 2018) ktorý v roku 2020 získal cenu Slnko v sieti za ~ Najlepší dokumentárny film, ďalej. Kapela (réžia: Ladislav Kaboš, 2018) ~ príbeh o hudobníkoch z Veľkej Lomnice a o ich kapele Gypsy Band Lomnické Čháve, ktorá vznikla v ťažkých sociálnych podmienkach rómskej osady na východnom Slovensku. Film bol zároveň vybraný aj do súťažnej sekcie Medzinárodného festivalu dokumentárneho filmu FIPADOC Biarritz 2021 ~ Musical Documentary. Oba naše - slovenské filmy budú na festivale premietnuté v náhradnom termíne - ktorý jeho zástupcova zatiaľ ešte nespresnili.

Účasť oboch našich filmových diel v programe medzinárodného festivalu je potvrdená. •

• Z januárových online aktivít festivalového podujatia Industry Days 2021 je najdôležitejšie jeho medzinárodné pitchingové fórum, zamerané aj tohto roku na krajiny V4. Vo virtuálnom priestore budú predstavené predstavené dokumentárne projekty Musíme prežiť (réžia: Tomáš Krupa) a Velvet Generation (réžia: Ivana Hucíková). Témou nového filmu Musíme prežiť je klimatická kríza. Jeho tvorca v snímke sleduje dramatické osudy ľudí z oblastí, kde sa najvýraznejšie prejavuje vplyv globálneho otepľovania. Preto tam hrozí zánik života. Námetom dokumentárneho projektu Velvet Generation (réžia: Ivana Hucíková) je obraz hľadania identity dnešných mladých ľudí, ich hodnotového zakotvenia a miesta v spoločnosti - na pozadí vznikajúcej ballroomovej subkultúry v Česku i na Slovensku. •

• Online sa uskutoční aj viacero diskusií, ktoré filmovým profesionálom a profesionálkam z celého sveta predstavia dokumentárnu tvorbu aj filmové prostredie krajín V4. Diskusií sa zúčastnia aj režiséri a producenti Peter Kerekes s témou Historické dokumentárne filmy a kameraman a fotograf Martin Kollar s témou Inovatívne dokumentárne filmy. O koprodukovaní filmových diel bude hovoriť producent Jakub Viktorín,o filmových festivaloch a o filmových trhoch z pohľadu odborníčky tému spopularizuje festivalová manažérka a filmová publicistka Eva Križková. O televíziách ako takých bude hovoriť aj televízny programový pracovník Ondrej Starinský. Uskutočnia sa aj online stretnutia v rámci programu Producers Meet Producers. „Vnich vybraní producenti z vyšehradských krajín absolvujú individuálne stretnutia s producentmi z Francúzska, aby sa tak mohli rozprávať o svojich dokumentárnych projektoch. Cieľom toho všetkého je zoznámiť producentov s 'tými najsprávnejšími partnermi,' “ vysvetlil Tomáš Hudák. •

• Partnermi slovenského zastúpenia na Medzinárodnom festivale dokumentárneho filmu FIPADOC Biarritz 2021 v rámci Vyšehradského fokusu sú: Slovenský filmový ústav ~ Asociácia nezávislých producentov ~ Slovenský inštitút v Paríži. •



• správa čerstvá ako dnešný ranný rožtek •

• dobrá správa • (• zdroj: www.bARSdobrýchýr.sk •)

• PRagentúrabARSdobrýchýr ~ 18.01.2021 ~ 21:09 ~~~ BRATISLAVA:

~ Neuveriteľných ~ až 15 ~ nominácií ~

na národnú cenu Český lev a súčasne päť nominácií na Ceny českej filmovej kritiky ~

~ taká je aktuálna bilancia filmu Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámu. Režisér Bohdan Sláma sa tak dnes ~ v pondelok 18. 1. 2021 ~ v Českej republike zaradil na špičku kvalitných filmov z roka 2020. V oboch prestížnych oceneniach snímka Krajina ve stínu figuruje aj v najvyššej kategórii ~ Najlepší celovečerný film ~ Na najlepší herec v hlavnej úlohe ~ nominovaný na ňu je slovenský herec Csongor Kassai. Úspešný česko ~ slovenský koprodukčný film už mal až dva termíny slovenskej premiéry v kinách. Tretí termín premiéry ~ dúfajme, že už naozaj posledný ~ príde „s dobou otvorených kín.“ •



• Casino Municipal ~ Biarritz (ilustračná snímka) ~~~ link. •



• webstránky zdrojov súvisiacich s článkom •

• Modern Times Review ~ 43rd ~ Biarritez ~ France ~~~ link. •

• Bordeaux ~~~ link. •

• Biarritz ~~~ link. •

• Queen Victoria ~~~ link. •

• Bells Beach ~~~ link. •

• Navštívme susedov ~~~ link •

• Liptovský Mikuláš ~~~ link. •



• Normandie ~~~ link. •

• Bretagne ~~~ link. •



• zdroje článku •



• Slovenský filmový ústav ~ tlačový servis ~ tlačová ~ správa ~~~ link. •

• Česko-Slovenská filmová databáze.CZ ~~~ link. •

• Wikipedia.org ~~~ link. •

• archívy autora ~ Martin Droppa ~~~ link. •

• ~ ~ ~ ~ ~ ~ •