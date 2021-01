O blogerke a o statusárovi

• Všetci niekoho obľubujeme - a všatci niekoho neobľubujeme. Určite to platí aj o pani prezidentke aj o pánovi premiérovi. •

• Tu, na webe SME blog, mám spolu trinásť obľúbených blogeriek a obľúbených blogerov. Zhodou okolností a zhodou náhod je na prvom mieste v zoznamee mojich obľúbených blogerov blogerka Zuzana Čaputová - naša pani prezidentka. •

• Som v sociálnej sieti Facebook a mám tam zopár priateľov aj priateliek. Všetko sú to ľudia, ktorých osobne poznám, mnohých naozaj veľmi dlhé desaťročia. Facebook nie je zlý vynález, hlavne teraz, keď sme sa ocitli v Kráľovstve Lockdown ~ Kingdom Lockdown. S priateľmi i s priateľkami môžem z pohodlia a z tepla svojej pracovne komunikovať, o tom, že čo máme nového a že čo a ako a tak. Nikto z nás vďaka sieti Facebook nemusí ani suchou ani mokrou nohou prekročiť prahy a žiadne hranice: od hraníc katastra cez hranice okresu, kraja, až po hranice krajiny, Európskej únie, hranice kontinentov i celého sveta. Facebook je bezhraničný, pretože nepozná hranice. Niektorí ľudia zas nepoznajú hraníc a hranice nedodržiavajú. •

• Pána premiéra Igora Matoviča medzi priateľmi v sieti Facebook nemám, aj keď ho dobre poznám - i keď nie osobne. Myslím si, že ani on ma medzi svojimi priateľmi v sieti Facebook nemá - veď ma asi ani nepozná. Napokon - veď prečo by ma mal poznať? •

• Pani prezidentku Zuzanu Čaputovú poznám celkom obstojne a dokonca aj osobne. Stretli sme sa osobne na súkromnom, neverejnom stretnutí. Ak sa nemýlim, bolo to začiatkom marca 2015 - a to vo všeobecne prospešnej veci, súvisiacej s ochranou Prírody. •

• Terz prichádza to, podľa mňa hlavné - prekvapenie. Moja obľúbená pani blogerka Čaputová na svoj blog na webe SME blog napísala a "zavesila" iba jeden článok. Spravila tak 1. I. 2019. Článok, nazvaný Príbeh Slovenska 2018, má dnes presne 1 514 prečítaní a 'karmu' až 4,05. V diskusii pod ním je iba 19 príspevkov, čo nie je málo - ale ani veľa. •

(• Foto: © Martin Droppa •)

• Na weboch serióznych, dobrých, mienkotvorných médií som neraz čítal, že pán premiér Igor Matovič veľmi rád "fejsbúkuje," že stále "statusuje," možno aj zdieľa, prezdieľava, lajkuje, balalajkuje, hejtuje i hecuje, hodnotí, vyhodnocuje, plánuje, analyzuje, mení svoje zlé plány na plány dobré a potom tie dobré plány zas mení na zlé plány - pretože v hĺbke nocí usúdil, že zas musel niečo pokaziť, lebo mu nič nevychádza tak, ako to ešte včera večer chcel a už dnes ráno nechcel. Neviem, či mám alebo nemám veriť týmto hoaxom, pretože status pána premiéra Igora Matoviča nesledujem, nečítam. Dávam prednosť počúvaniu Hudby - dajme tomu aj od skupiny Status Quo. Okrem toho som sa kdesi dočítal, že statusy pána premiéra Igora Matoviča sú vraj až kilometre dlhé a údajne je v nich najmenej niekoľko státisícov znakov i s medzerami, vrátane interpunkcií. 'Nehnevajte sa na mňa, pán premiér, na niečo také skutočne nemám čas, takže si ma do tej skupiny vašich priateľov nepridávajte. Veď aj tak ma asi vôbec nepoznáte,' pomyslel som si ako teraz, tak aj neraz. •

• Pretože si neraz kladiem rôzne otázky, na ktoré neviem odpovede, chcem sa vás - vážené čitateľky a vážení čitatelia, na niečo spýtať. Pani Zuzana Čaputová (od 15. júna 2019 prezidentka Slovenskej republiky) síce je moja obľúbená blogerka - ale na webe SME blog nie je v sekcii 'Články mojich obľúbených blogerov.' Ona dokonca nie je ani v sekcii 'VIP blogeri.' Pán premiér Igor Matovič ja aj obľúbený - aj neobľúbený. Určite je členom rôznych sekcií všelijakých komisií i konzílií. A určite je neraz aj V. I. P. hosťom na rôznych politických, spoločenských aj kultúrnych či športových podujatiach. Ako je teda možné, že je naša pani prezidentka stále aspoň mierne obľúbenejšia, niekedy dokonca najobľúbenejšia a najdôveryhodnejšia osoba na Slovensku - a náš pán premiér začína byť na Slovensku stále menej a menej obľúbenou a dôveryhodnou osobou? Nejde mi to do hlavy. Odpoveď som hľadal aj na webe, samozrejme, že som aj gúglil - a nič. Všetko na webe, na internete nie je. Ale vy, aspoň niekto z vás, možno dobrú, ak nie správnu odpoveď na moju otázku viete. Preto budem veľmi rád, keď si ju nenecháte pre seba. Vopred ďakujem za odpovede v diskusii pod článkom a prajem vám pekné dni - aj keď teraz sú asi nad celým Slovenskom takmer či celkom zamračené. Veď i to musí byť. Nemôže byť vždy a všade vo všetkom jasno. •

• Všetkým všetko nie je jasné - veď aj mne je mnohé nejasné. •

• © Danglár - 12. VIII. 2020 • (• zdroj: www.nazory.pravda.sk/kresba •)

• © Danglár - 16. X. 2020. • (• zdroj: www.nazory.pravda.sk/kresba •)

• © Danglár - 17. X. 2020 • (• zdroj: www.nazory.pravda.sk/kresba •)

• © Danglár - 12. XI. 2020 • (• zdroj: www.nazory.pravda.sk/kresba •)



