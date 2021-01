Prvá bude vždy len prvou

• Tento článok je o ženách. O prvých ženách - o výnimočných pätnástich prvých ženách našej súčasnosti. •

• Úspešný projekt Prvá vstúpil na prelome rokov 2020 a 2021 do ďalšej fázy - do novej platformy Prvá dnes. Ide o pokračovanie dokumentárnej série a aktivít vzdelávacieho projektu Prvá. Dramaturgia projektu sa posunula do prítomnosti, aby verejnosti ponúkla portréty súčasných žien, ktoré menia našu spoločnosť aj naše životy k lepšiemu. V týchto dňoch sa pre projekt spracovávajú profily lekárky Kristíny Križanovej, evanjelickej farárky Anny Polckovej, výtvarníčky Emílie Rigovej, kurátorky Jany Švantnerovej a hudobnej skladateľky Ľubice Čekovskej. Portréty až pätnástich výnimočných žien bude tvoriť viacero umeleckých výstupov, prvé z nich budú hotové už tejto jari. •

• Projekt Prvá dnes je už takmer pripravený... • (• zdroj: www.prvadnes.sk •)

• “Chceme predstaviť široké spektrum, ktoré v istom ohľade zrkadlí profesie z 'historickej' kolekcie a prináša aj nové oblasti, ale v celku ukazuje individualitu a hodnoty modernej ,súčasnej ženy. Zaujímajú nás silné osobné príbehy a inšpiratívny pohľad na svet. Nie superhrdinky, ale plnokrvné osobnosti, ktorých úspechy nie sú plné len vavrínov, ale sú za nimi neľahké rozhodnutia, aj pády, chyby i straty,” povedala Barbara Janišová Feglová zo spoločnosti HITCHHIKER Cinema o cieľoch projektu. •

• Baner projektu Prvá dnes. • (• zdroj: www.prvadnes.sk •)

• Internetová stránka projektu ponúkne skutočne čo najširšej diváckej verejnosti aj celkom nové formáty: autorské texty, krátke filmy, výtvarne štylizované interpretácie, komiksy, rozhovory a ďalšie odkazy. Nosným obsahom budú krátke filmy, spracované ako dokumentárne portréty, ktoré vychádzajú z obsahovej aj formálnej koncepcie pôvodného cyklu Prvá. Za dokumentárnymi filmami stoja režisérky mladšej síce mladej, ale už úspešnej a cenenej i oceňovanej filmárskej generácie: Jana Bučka, Dorota Vlnová, Ivana Hucíková, Jana Durajova, Barbora Sliepková aj Lena Kušnieriková. •

• Prvá dnes ~ Kristína Križanová • (• zdroj: www.prvadnes.sk •)

• Prvá dnes ~ Emília Rigová • (• zdroj: www.prvadnes.sk •)

• “Pretože ide o žijúce protagonistky, dokumenty nebudú vystavané z výpovedí iných osôb, ale budú koncipované ako osobné sebareflexie samotných protagonistiek. Animovaná vizitka je štylizovaným vyjadrením emocionálnej esencie protagonistky, komiks zas interpretuje formatívny moment z jej života,” dodala producentka Barbara Janišová Feglová - s tým, že autorkami výtvarných prvkov sú Ové Pictures. Texty a rozhovory, uverejnené na webovej stránke, budú zamerané na profesné pôsobenie stvárnených osobností. •

•Tvorcovia a tvorkyne projektu majú ambíciu prehĺbiť záujem najmä mladých ľudí o vzdelanie, o súčasné dianie v spoločnost, ale aj - a to hlavne - o pozitívne vzory. Už na jar sa môžu fanúšikovia a fanúšičky projektu tešiť na prvé výstupy. Celkovo bude kolekciu tvoriť pätnásť profilov žien, ktoré sa presadili v rôznych oblastiach spoločenského života. Koncepcia a náplň stránky vzniká v spolupráci s občianskym združením CHARACTER – Film Development Association, so scenáristami, dokumentaristami, animátormi a s mnohými ďalšími odborníkmi a odborníčkami, autorkami aj autormi. Obsah a posolstvo projektu preto budú reprezentovať viaceré umelecké žánre, ale aj komunikačná kampaň v sociálnych sieťach. •

•Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy, Nadácia Tatra banky a Bratislavský samosprávny kraj. Pertnerom projektu je spoločnosť HITCHHIKER Cinema. •



• Prvá dnes --- link. •

• HITCHHIKER Cinema --- link. •



