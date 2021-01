Jednoducho zložité obrázkové písmo OMYL

Obrázkové písmo čítam obstojne, i keď zopár obrázkových písiem je nečitateľných. Písať obrázkovým písmom je ťažké.

• Obrázkové písmo mi ušetrí množstvo cenného času - a tým i peňazí - pretože 'Čas sú Peniaze,' ako ktosi povedal či povedala a stále sa to vraví. Každé ráno si prečítam nadpisy článkov, komentárov, poznámok... ...textov na ani nie desiatich weboch dôležitých médií, samozrejme, že mienkotvorných a serióznych i spravodajských. Ako inak. Čítam iba nadpisy a podnadpisy, prípadne prvú až druhú vetu z perexu. Viac mi netreba a viem čo sa dialo, čo sa deje a čo sa pravdepodobne diať bude - dokonca v celom svete. •

• Potom si pozriem karikatúry - kresby - teda obrázkové písmo, a to na webe SME, na webe Denník N a na webe Pravda. Tak získam v podstate dokonalý prehľad o tom čo sa udialo, čo sa deje a čo sa pravdepodobne diať bude - dokonca v celom svete. Dôležité je, že mi toto obrázkové písmo poskytne kontexty, teda súvislosti. Ušetril som si ďalší čas a tým pádom som aj zarobil nejaký peniaz, lebo 'Čas sú Peniaze,' ako už vieme. •

• Tu je ukážka, môj subjektívny, chronologicky zoradený výber obrázkových písiem (ktoré ma aj pobavili i rozosmiali) od pondelka 4. I. 2021 do stredy 13. I. 2021. •

• Shooty ~ Melancholický leadership - 4. I. 2021. • (• zdroj: www.dennikn.sk •)

• Gašparec ~ 5. 1. 2021. • ( • zdroj: www.pravda.sk •)

• Gašparec ~ 5. 1. 2021. • (• zdroj: www.pravda.sk •)

• Fedor Vico ~ P. F. 2021 - 8. I. 2021. • (• zdroj: www.sme.sk •)

• Kamenský ~ 9. 1. 2021. • (• zdroj: www.pravda.sk •)

• Mikuláš Sliacky ~ Výnimky - 10. I. 2021. • (• zdroj: www.sme.sk •)

• Shooty ~ Občianska náuka - 11. I. 2021. • (• zdroj: www.dennikn.sk •)

• Danglár ~ 11. 1. 2021. • (• zdroj: www.pravda.sk •)

• Gašparec ~ 12. 1. 2021. • (• zdroj: www.pravda.sk •)

• Shooty ~ 2040 - 12. I. 2021. • (• zdroj: www.dennikn.sk •)

• Danglár ~ 13. I. 2021. • (• zdroj: www.pravda.sk • )

• Pri pri príprave tohto článku mi nabiehali upozornenia na nové, najdôležitejšie správy dňa. Medzi nimi bola aj správa o tom, že Pavol Rusko a Marian Kočner boli definitívne odsúdení za falšovanie zmeniek. Na 19 rokov straty slobody. * Spomenul som si na milého Paľa, môjho dávneho kamaráta a spolužiaka, ktorý ma raz poriadne nahneval. Pomyslel som si: 'Vidíš, to máš zato, že si sa tak šprtal a všade strkal. Keby si sa nebol učil, tak ako ja, nestrčili by ťa do basy. Ten M.edzinárodný D.eň Ž.ien ti nikdy nezabudnem...! ** Ako to napokon môže dopadnúť? Možno aj tak, ako je napísané obrázkovým písmom na predposlednom obrázku vyššie. Veď uvidíme. Časom budú o všetkom obyčajné neobyčajné obrázky. Ako o všetkom. •

• logotypy •

• Logotypy - logá - znaky sú špecifickým, originálnym obrázkovým písmom. Symbolickým, pretože v sebe ukrývajú množstvá symbolov - a tie množstvá symbolov nás povzbudzujú k tomu, aby sme hľadali a nachádzali ich význam. Aspoň symbolicky. Pri tom sa môžeme všeličo zaujímavé dozvedieť, aj o sebe. Veď aj my sme symboly. Každý človek je symbol niečoho, lebo svojím životom Niečo symbolizuje. Aspoň symbolicky. •

• Kdesi som čítal, že akýsi Pink Floyd nemá ani len logo. Už si nespomínam, čo za nemúdry človek to napísal. To nie je podstatné. Podstatné je, že je to lož - klamstvo. Geniálna skupina Geniality GéniovPink Floyd má nieže len jedno logo, symbol - má ich niekoľko, dokonca veľa. Zopár vyberám. Čo symbolizujú? Neviem, pretože pre každého symbolizujú, môžu symbolizovať niečo iné. Nech si každá i každý z vás z nich vyberie svoje symboly. •

• Pink Floyd • (• zdroj: www.1000logos.net •)

• Pink Floyd: Atom Heart Mother - 40th Anniversary Print. Zdroj: www.stormstudiosdesign.com •

• Pink Floyd • (• zdroj: archív autora •)

• Pink Floyd • ( • zdroj: www.1000logos.net •)

• Pink Floyd • (• zdroj: www.hipgnosiscovers.com ••)

• Pink Floyd • (• zdroj: www.1000logos.net •)

• Pink floyd • (• zdroj: www.hipgnosiscovers.com •)

• Pink Floyd • (• zdroj: www.hipgnosiscovers.com •)

• Pink Floyd • (• • zdroj: www.hipgnosiscovers.com •• •)















• obrázky - symboly •

• Kresba srdiečka - srdca, symbol - znak 'palec hore' a 'véčko' z ukazováka a prostredníka na pravej ruke. To sú vari najjednoduchšie obrázky - symboly. Rozumejú im všetci ľudia na svete. Asi všetci. Symbolizujú hlavne Lásku, ďalej že sa nám niečo páči, a napokon Víťazstvo. Sú to obrázky a symboly, ktoré sú pozitívne a znamenajú, že sme pozitívne, dobre naladení vtedy, keď ich 'dávame,' 'zdieľame.' Bohužiaľ - na svete je stále veľa Zla, lebo je na ňom stále až priveľa zlých ľudí. Preto treba šíriť, množiť Dobro a pozitívne energie. Preto keď sa mi niečo páči, tak to ohodnotím emotikonmi 'palček hore' alebo srdiečkom - akože 'super.' Na vyhľadávanie "najvhodnejšieho" emotikonu, symbolizujúceho negatívnu energiu - teda Zlo - nemám čas. Záporov, mínusov je na svete na mraky. Plusov, kladov málo. Plus je určite lepšie než mínus - ak sa nepustíme do úvah a debát o globálnom otepľovaní a o treskúcej zime - teda o Počasí. Bez počasia nič neexistuje - iba rovnomenný album Deža Ursiniho a Ivana Štrpku. •

• Takže tak - ako vravieval môj kolega, bohužiaľ už nebohý Juraj Kušnierik z časopisu .týždeň - milovník a znalec dobrej Hudby a dobrej Knihy. Veď kto by už len mal rád zlú Knihu a zlú Hudbu. Osobne nikoho takého nepoznám, pritom poznám veľa ľudí. •

• Shine On... •

• Možno vás bude zaujímať, ako dlho mi trvalo zostavenie podkladov k tomuto článku a jeho napísanie. Pravdu? Dobre, tak teda Pravdu. Trvalo mi to čas, počas ktorého som si prehral tri Geniálne Diela Geniálnych Géniov Geniality Pink Floyd - Albumy: The Dark Side Of The Moon ~ Wish You Were Here ~ Animals. •





