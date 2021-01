Aké je to mať vtáka na aj v hlave

• 'Kývať vtákom' či 'mávať vtákom' sú krásne a krásne ustálené slovné spojenia, ktoré nás kedykoľvek rozveselia, potešia. •

• Frazeologizmy, podobenstvá, metafory, riekanky, verše, bájky, knihy, filmy, piesne aj albumy, obrazy aj omaľovánky, ale aj zob a zrnenie, i jedálne lístky, logotypy leteckých spoločností, názvy jácht a lodí aj člnov, letúňov a leteckých perutí, priezviská ľudí, ba aj anatómiu - to všetko teraz odložme bokom. Radšej nasypme slnečnicových semienok Vtáčikom, o ktorých nevieme ako sa volajú, ale vieme, že majú hlad a potrebujú energiu aby lietali a aby (nám) spievali. Slnečnice preto, aby Vtáčiky prileteli i so Slnkom. •

• Skôr než priletím k tomu, k čomu letím, ponúkam pieseň s krásnym textom od Kamila Peteraja z albumu Doktor Sen (1980) od Miroslava Žbirku: Balada o poľných vtákoch. •

video //www.youtube.com/embed/rJJBHOF9mfw

• A ešte pre mňa jedno z kľúčových diel - ovplyvnilo môj vzťak k Prírode. Pieseň o Vtákovi z albumu Stretnutie s Tichom (1975) od Pavla Hammela a skupiny Prúdy, s textom Kamila Peteraja. Texty oboch piesní sú tak krásne a zmysluplné, že až. •

video //www.youtube.com/embed/ArJAw029RLM

• K veci vtáctva a ľudu. Charlie Gilmour (1989) je adoptívny syn Génia Davida Gilmoura zo skupiny Pink Floyd. Jeho otcom je básnik, dramatik, herec i politický aktivista John Henley Heathcote - Williams (1941 ~ 2017). Keď mal Charlie päť mesiacov, jeho otec opustil rodinu a dieťatko si adoptoval Génius David so svojou vtedajšou manželkou Ginger. Génius David je od roku 1994 zosobášený s Polly Samson (1962) - novinárkou, spisovateľkou, esejistkou, poetkou i textárkou (napísala texty ako pre Pink Floyd, tak i pre manžela). •

• Charlie Gilmour napísal knihu Featherhood: A Memoir Of Two Fathers And A Magpie. Prvé vydanie knihy má názov Featherhood, vyšlo 9. VII. 2020 - druhé vydanie je doplnené o podtitul, vyšlo 5. I. 2021. Žánrovo je kniha radená medzi autobiografie / biografie. •

• Kniha Featherhood: A Memoir Of Two Fathers And A Magpie. • (• Zdroj fotografie: Twitter ~ Charlie Gilmour (@charliegilmour) ~ zeber z krátkeho videa. •)

• povedali o tejto knihe •

“Miloval som každú jej stránku.” (Sir Elton Hercules John CH CBE)

“Najlepšie dielo od Prírody od H je pre Hawka.” (Neil Richard MacKinnon Gaiman)

• sujet tejto knihy •

V tejto dojímavej, kritikou vysoko hodnotenej monografii, Mladý Muž zachráni stračie mláďa, pretože Otec mladíka, rodine odcudzený, zomiera. Mladý Muž si myslel, že starostlivosť o zlomyseľného Vtáka ho zachráni. Chcel zistiť, či je to tak.

Jedného jarného dňa vypadne Malá Straka z hniezda - do rúk Charlieho Gilmoura. Straky, ako Charlie čoskoro zistí, sú rovnako chytré a šibalské ako Opice. Sú to aj notoricky známe zlodejky - a tento Vtáčik Charliemu rýchlo ukradne Srdce. V čase, keď zo živočícha vyrastie lesklé čierne perie, ktoré je inšpiráciou pre Charlieho, aby dal Strake meno Benzene, vytvorila si naša dvojica - Charlie a Vták - nepretrhnuteľné puto.

• Charlie Gilmour a jeho Straka. • (• Foto: © Polly Samson, zdroj: www.standard.co.uk •)

• Charlie Gilmour And Magpie. • (• Zdroj fotografie: Twitter ~ Charlie Gilmour (@charliegilmour) •)

• Muesli by ste poznať rodinu Génia Davida Gilmoura - veď im tam Vtáci skáču po hlavách... •

• príbeh a žart •

• Náš Otec, keď bol chlapcom, mal Kavku. Našiel ju pri ceste, s dolámaným krídlom. Spriatelili sa. Otec chodieval s Vtákom na pleci. Raz mu veľmi zlý a bezcitný, dokonca - ako inak - opitý človek Kavku bez súcitu zabil. Tehlou z blízkej stavby. •

• Náš Otec žartoval: "Vták má obe nohy rovnaké, obzvlášť pravú. Alebo ľavú." •

• múdrosť •

• Vtáčik či Vták, ba ani Vtáča nie sú padnutí na hlavu aby lietali hore nohami. •

• povera •

• Už v detstve som neraz počul, že Maestro Pavol Hammel spieval: "Ležím na lúke a mávam vtákom." Nie je to tak. Nikdy nič také nespieval. Existuje slovenská skupina Flashback To Future, ktorá v roku 2017 vydala album Mea Culpa. Na ňom je pieseň s názvom Ležím v tráve a mávam Vtákom s textom v angličtine a v slovenčine. •

• nahováranie perami farieb pier •

• Knižka Featherhood: A Memoir Of Two Fathers And A Magpie vraj vyjde aj ako audiokniha. Naspievajú ju Vtáčiky, Vtáci aj Vtáky. •

• meno •

• Cez sviatky som videl film Chamane / Шаман (réžia Bartabas, Francúzsko ~ Rusko, 1996, 90 minút). Bartabas (1957) je umelecké meno francúzskeho trénera koní, filmového producenta a impresária. Hrdinom dobrodružnej drámy je huslista Dmitrij. Dmitrij vďaka ukradnutému Koňovi utečie zo sibírskeho gulagu. Príde do cigánskej osady a rómske dievča sa ho spýta: "Ako sa volá ten Kôň?" "Лошадь," odpovie Dimitrij. •

• krv •

• Romany Gilmour (2002), dcéra Génia Davida a Jeho Pani Polly, je vynikajúca harfistka aj speváčka. S Otcom naspievali a nahrali pieseň Yes, I Have Ghosts. Český dvojminister a podpredseda vlády Karel Havlíček (1969) v rozhovore pre Forbes tento Song zaradil do pätice svojich najobľúbenejších pesničiek - objavov roka 2020. •

video //www.youtube.com/embed/BwI1RmYaVB0

• A to je všetko. Teraz ide sýty syn sypať Sýkorkám syr. Francúzsky. Pretože slečna Petra Vlhová jazdí na lyžiach značky Rossignol - a Rossignol, ako vieme, je vo Francúzsku Slávik. A Slávik dokáže letieť aj hore kopcom, dokonca vie vyletieť kolmo nahor. Preto slečna Petra tak vynikajúco jazdí, ba až lieta. Zatiaľ iba dolu kopcom. •

• Venujem Otcovi, Starému Otcovi, Mamke, Mame, Sestre... ...vtáctvu, Prírode. •