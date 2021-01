Nariadenia, očkovanie a generál

• Pozorne som čítal protipandemické nariadenia, veľa seriózneho som si prečítal o očkovaní proti Covid-19 a bol som na pohrebe. •

• Na začiatok fotografia zo Štrby z piatka 8. januára 2021. •

• Z pohrebu generála, Mgr. Milana Lučanského • (• Foto: © Foto N - Andrej Bán. Zdroj: www.dennikn.sk •)

• Pozorne som si, priebežne, preštudoval všetky doterajšie protipandemické nariadenia vlády Slovenskej republiky, aj pokyny a odporúčania v boji proti Covid-19. Samozrejme - aj zoznam výnimiek z tých nariadení, pokynov. Ale nikde som nenašiel jednu vec: Ako je to s potrebnými, užitočnými asistentkami a s asistentmi fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), prípadne fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S). O čo ide? Vysvetlím. Poznáme, aj osobne i sprostredkovane, veľa ľudí s ťažkým zdravotným postihnutým, mnohí z nich potrebujú sprievod. Všetky tieto osoby majú zákonné práva a nároky na služby svojich asistentov alebo asistentiek. Každá ťažko zdravotne postihnutá osoba svoju asistentku alebo svojho asistenta potrebuje na niečo iné. Rámec týchto povinností je na jednej strane individuálny, ale na strane druhej je schválený - odobrený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Asistenti a asistentky za svoju prácu pre osobu ťažko zdravotne postihnutú dostávajú finančnú odmenu, ktorú ako príjem zdaňujú. To spomínam preto, aby nemálo ľudí tak strašne nezávidelo - lebo závisť je jednou z našich tradícií. Otázky:

Vzťahujú sa výnimky z prísnych protipandemických nariadení a opatrení na asistentov a asistentky ťažko zdravotne postihnutých? Ak áno - tak ktoré výnimky to sú? Ak nie - tak prečo sa žiadne výnimky pre asistentov, asistentky - na nich - nevzťahujú?

Pretože sa domnievam, že odpovede na tieto otázky určite zaujímajú mnohých, tak sa pýtam takto, verejne. Kto sa nepýta - ten sa nič nedozvie a potom ani nič nevie. •

• ~ • ~ •

• Očkovanie vakcínami proti ochoreniu Covid-19, ktorý je spôsobený vírusom SARS-CoV-2 a proti mutácii či mutáciám toho vírusu. Premnohí ľudia pochybujú, sú skeptickí, dokonca až nedôverčiví. Neboja sa toho očkovania, pichnutia tenučkou ihlou - boja sa, obávajú sa, že či im očkovacia látka neprinesie nejaké zlé, neželané vedľajšie účinky, či už okamžité alebo postupné, dokonca trváce. Boja sa, preto sa pýtajú na možné kontraindikácie. Kto sa pýta? Napríklad ľudia s alergiami alebo ľudia, ktorí sú po rôznych operáciách a majú rôzne zdravotné problémy - aj doživotné. O koho ide? Dajme tomu aj o alergikov a o alergičky. Preto si myslím, že by bolo vhodné, keby sa k tejto téme vyjadrili odborníci a odborníčky. Veď si uvedomme len to, koľko ľudí má rôzne alergie - napríklad štandardnú sennú nádchu, alergie na všelijaké čistiace či dezinfekčné prostriedky, dokonca i na citrusové plody alebo na isté kovy, na syntetiku v oblečení a podobne. Príbalové letáky k vakcínam asi nikto z ľudí, ktorí sa dajú dobrovoľne zaočkovať, nedostane. Možno áno. Ktovie. Ja sa určite zaočkovať dám. •

~ • ~ • ~

• Bol som na pohrebe generála, Mgr. Milana Lučanského. V Štrbe. Samozrejme - virtuálne: obrazom i slovom v reportáži s fotografiami. Krátku reportáž s kolekciou fotografií si môžete prečítať a prezrieť v článku

Na Lučanského pohrebe mal Kaliňák odznak Všetci za Milana (Denník N) --- link. •



• súvisiace webstránky: •

• Webstránka korona.gov.sk --- link. •

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky --- link. •