Kino doma s našimi hviezdami

• Tri ikonické filmy československej kinematografie si môžeme pozrieť vo vysokej kvalite a v pokojnom domácom prostredí. •

• Tri ikonické filmy československej kinematografie z rokov 1979, 1981 a 1983: drámu, ďalšiu drámu a psychologický film od režiséra Martina Hollého - ktorého nedožité 90. narodeniny si pripomenieme 11. augusta 2021 - si konečne môžeme pozrieť ako v skutočnom kine: vo vysokej kvalite, ale tentoraz v pokoji domáceho prostredia. •

• Režisér Martin Hollý mladší (11. august 1931, Košice, ČSR ~ 18. marec 2004, Bratislava, SR) je diváckej verejnosti v celom bývalom Československu i ďaleko za hranicami známy najmä vďaka filmom z tatranského prostredia: Medená veža (z roku 1970) a Orlie pierko (z roku 1971). Dramaturgovia bratislavského Kina Lumière - kina Slovenského filmového ústavu, sa preto, lebo si tohto roku pripomíname nedožité 90. narodeniny Maestra Hollého, rozhodli, že v januári 2021 vo virtuálnej kinosále projektu Kino doma predstavia verejnosti jeho menej známe filmové diela. Miniprofil Martina Hollého otvorí film Smrť šitá na mieru z roku 1979. Jeho online predstavenie bude už v pondelok 11. 1. 2021 o 20:20 hodine. •

• Filmová tvorba Martina Hollého bola žánrovo i tematicky rozmanitá a jeho filmy získali množstvo domácich i zahraničných ocenení. V dráme Smrť šitá na mieru Martin Hollý zobrazuje dôsledky hospodárskej krízy počas prvej Československej republiky - a to na tragickom osude dvoch ľudí, pochádzajúcich z rôznych spoločenských tried. Film rozpráva príbeh majiteľa veľkého krajčírskeho salónu, ktorý sa rozhodne najať si pre seba vlastného vraha, aby pred bankrotom zachránil rodinu peniazmi zo životnej poistky. Snímka podľa filmového historika Richarda Blecha patrí k tým dielam Martina Hollého, v ktorých, odcitujme historika: „Útrednou témou je zápas človeka s nepriazňou osudu a s križovatkami života, ktoré odkiaľsi a kamsi smerujú,“ ako to Richard Blech konštatoval pre mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. Hlavné úlohy vo filme obdivuhodne a vynikajúco stvárnili charizmatickí, skvelí a kultoví herci Vlado Müller a Milan Kiš. •

• Dobová upútavka na film Smrť šitá na mieru (2:07 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/SnQb6YFaSos

• Kino Lumière doma v januári uvedie počas januára aj Martina Hollého filmy Noční jazdci z roku 1981 a Mŕtvi učia živých z roku 1983. „Film Noční jazdci sme v Slovenskom filmovom ústave digitálne reštaurovali minulý rok - a v tejto, už reštaurovanej podobe, ho mali možnosť vidieť iba diváci, diváčky na Festivale Lumière vo francúzskom meste Lyon v októbri 2020,“ hovorí Marián Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu. V Lyone mal tento digitálne reštaurovaný film svetovú premiéru, na Slovensku sa zatiaľ nepremietal, preto bude jeho uvedenie vo virtuálnej kinosále Kina Lumière mimoriadnou udalosťou! „Vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu sme sa rozhodli pre jeho netradičnú online premiéru v Kine Lumière doma, aby ho mala možnosť vidieť v novej podobe aj čo najširšia divácka verejnosť na Slovensku. Je to ale film, ktorý je zážitkom pri sledovaní v priestore tradičnej kinosály - dúfame teda, že sa tak stane čoskoro, napríklad pri príležitosti štyridsiateho výročia od jeho kinopremiéry,“ nádejá sa Marián Hausner. •

• Marián Hausner zároveň poukazuje na kľúč výberu filmov v miniprofile Martina Holléh: .„Zvažovali sme uviesť aj ďalšie diela tohto režiséra, ale namiesto jeho známejších filmov, ako Medená veža a Orlie pierko z tatranského prostredia, či rozprávky Soľ nad zlato z roku 1982, alebo majstrovskej protivojnovej drámy Signum Laudis z roku 1980, sme sa rozhodli dať prednosť jeho menej známym, ale aj pre súčasného diváka, dnešnú diváčku, zaujímavým filmom Smrť šitá na mieru z roku 1979 a Mŕtvi učia živých z roku 1983. Aj tieto dva filmy prešli digitalizačným procesom v našom špecializovanom digitalizačnom pracovisku v Slovenskom filmovom ústave, v ktorom tento rok plánujeme aj digitalizáciu filmu Prípad pre obhajcu z roku 1964, tiež od režiséra Martina Hollého.“ •

• Dobová upútavka na filmNoční jazdci (2:01 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/eG9hfv05uD0

• Dobrodružná dráma Noční jazdci hovorí o pašovaní koní na slovensko-poľskom pohraničí krátko po I. svetovej vojne. V príbehu proti sebe stoja dve silné osobnosti: vodca pašerákov koní Marek Orban (stvárnený Michalom Dočolomanským) a veliteľ pohraničnej stráže Edo Halva (v podaní Radoslava Brzobohatého). Každý z nich obhhajuje vlastné záujmy a vzájomné strety oboch silných osobností s autoritami sa končí zbytočnou smrťou piatich ľudí. Súdobý psychologický film Mŕtvi učia živých je o osudovom stretnutí dvoch mužov s odlišnými postojmi k spoločenskému problému úplatkárstva. Na jednej strane stojí mladý ambiciózny chirurg (hrá ho Vladimír Kratina), ktorý zásadne odmieta prijať za svoju prácu peniaze od pacientov - na druhej strane stojí vedúci autoservisu (v podaní Michala Dočolomanského), pre ktorého je takýto vedľajší príjem samozrejmosťou. •

• Dobová upútavka na film Mŕtvi učia živých (2:16 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/iiW1_b-tzDQ

• Filmy Martina Hollého uvádza Kino Lumière doma vo virtuálnej kinosále vždy v pondelok o 20:20 hodine na webstránke www.kino-doma.sk. Pri príležitosti tohtoročných nedožitých 90. narodením Martina Hollého vydal Slovenský filmový ústav na rok 2021 nástenný kalendár so zábermi z filmov Martina Hollého. Zviditeľňovaniu jeho tvorby sa však ústav venuje dlhodobo. V roku 2001 vyšla v Slovenskom filmovom ústave monografická publikácia Martin Hollý – Život za kamerou, ktorej autorom je filmový historik a publicista Richard Blech. Na Blu-ray nosiči vyšla Martina Hollého vojnová dráma Signum laudis, tento film vyšiel aj na DVD, podobne ako ďalšie filmy Martina Hollého - medzi nimi napríklad i divácky mimoriadne obľúbené snímky Medená veža a Orlie pierko. Objednať sa dajú v predajni Klapka.sk. •

Program filmov Martina Hollého

vo virtuálnej kinosále Kino Lumière doma

11. 1. 2021 – 20:20 hod. – Smrť šitá na mieru - Československo (SR), 1979, 83 minút

18. 1. 2021 – 20:20 hod. – Noční jazdci - Československo (SR), 1981, 87 minút

25. 1. 2021 – 20:20 hod. – Mŕtvi učia živých - Československo (SR), 1983, 74 minút



