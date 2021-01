Facebook je fajn, ale... (aktualizované)

• Sociálnu sieť Facebook nevnímam ako diabolské zlo, ktoré 4. II. 2004 rozpútal Mark Elliot Zuckerberg (1984) aby nás zničil. •

• Sociálnu sieť Facebook nevnímam ako diabolské zlo, ktoré rozpútal Mark Elliot Zuckerberg so spolužiakmi na Harvard University - s Dustinom Moskovitzom, s Andrewom McCollumom, s Eduardom Saverinom a s Chrisom Hughesom - aby nás oni a U. S. A. (z)ničili. •

• Ako so všetkým, tak aj so sociálnou sieťou Facebook treba vedieť podľa možností čo najlepšie zaobchádzať. Ako s Ohňom, ktorý je výborný sluha, ale, vraj, mrchavý pán. Alebo naopak? To je jedno. Som v sieti Facebook od februára 2020. Som členom piatich skupín v sieti Facebook - z toho dve sú oficiálne skupiny samospráv dvoch miest, jedna je skupina ochranárov Prírody, jedna je skupina pre fotografov a fotografky a posledná, teda prvá, je celosvetová skupina fanúšikov a fanúšičiek Pink Floyd - Geniálnej skupiny Géniov Geniality. Toto mi prebohato stačí. Mám konto v sociálnej sieti Facebook, naň dávam pesničky a hudobné albumy, ktoré sa mi páčia, občas pozvanie na virtuálnu prehliadku výstavy alebo na stream filmového či koncertného, divadelného predstavenia, občas odkaz na zaujímavú recenziu alebo text, článok - všetko iba o Umení a o Prírode. Facebook využívam - používam aj ako pracovný nástroj (podobne ako webstránky médií) a na občasné zdieľanie potrebných, relevantných informácií, oznamov v prospech ľudu. Napríklad o tom, že do 15. januára 2021 musia vlastníci, vlastníčky rodinných domov našej vodárenskej spoločnosti nahlásiť odpočet vodomerov. Podľa možnosti príspevky a komentáre k nim nekomentujem - a ak, tak skôr výnimočne a hlavne stručne, jasne a zrozumiteľne. Na blbosti, na dopisovanie si, kdeže na dohadovanie či na hádanie sa nemám čas. Na to som sa nenarodil. K rôznym statusom a komentárom niekedy dám emotikon - ale vždy už iba palček hore, teda 'páči sa mi,' či srdiečko, teda 'super.' To stačí a súčasne je to dobromyseľný, pozitívny signál. •

• V skupine fans Geniálne Geniálnej skupiny Géniov Pink Floyd z celého sveta a okolia to funguje tak, že keď tam ja či ktokoľvek pošle príspevok - status, tak ho najskôr schvália administrátori (sú dvaja) a až potom je zverejnený v sieti. To sa mi páči a rešpektujem to. Komplet fans z celého sveta a okolia to rešpektuje, lebo sa mu to páči. •

• Priznám sa, z jednej skupiny v sieti Facebook ma vylúčili, ihneď po tom, keď som tu, na webe SME blog, zverejnil článok Extrémizmus, rasizmus spod Kriváňa. * Najskôr ma Miroslav Antol, administrátor tej skupiny, zablokoval na 24 hodín (dosal som o tom verejný oznam), ale potom ma už neodblokoval. Doteraz. Jeho vec, mne to žily netrhá. Raz som dostal "zaracha" na 31 dní - v skupine pre fotografky a fotografov, pretože som sa pozabudol a porušil som jedno z pravidiel skupiny: Zverejnil som v nej fotografiu, ktorá nebola z regiónu. Bola z Vysokých Tatier. A nebola moja - autorská. Išlo o sken dobovej pohľadnice (z oboch strán), tá vyšla pre celé Československo a autorom záberu na nej je otec (na rube pohľadnice je to uvedené). Ale - prosím. Poučil som sa, odvtedy je všetko v poriadku.. Ólrajt, ako vravia na Zemplíne a v oblasti kysuckých kopaníc. Občas do skupiny nejakú svoju fotečku dám. •

• Dávno som vedel, že mnohé elementy z ľudu a v ľude sú nie múdre - nemúdre. O zmysle pre logické uvažovanie nevraviac. Už sa ani nečudujem tomu, že sa niekedy čudujem. Facebook mi to všetko iba potvrdil. Dva čerstvé príklady:

1. Pani napísala komentár "Ale v tej kancelárii nikto nie je! Volám tam a furt majú obsadené!" (asi sto výkričníkov a asi raz toľko nasr...ch emotikonov). A k príspevku zhluk podobných emotikonov a 'srdiečok' a 'páčikov.'

2. Toto je príspevok k tomu, že 6. januára 2021 v nemocnici začali očkovať, najskôr zdravotníkov a zdravotníčky, proti ochoreniu Covid-19: "Držím Vám palce, len sa očkujte, v Rakúsku chodila včera Polícia a z ampliónu upozorňovali ĺudí aby sa neočkovali, došlo k nárastu úmrtí. /skúšal som reakcie/."

Táto osoba zverejnila ešte jeden komentár k téme očkovania: "uskladnenie vakcíny -72°C stupňov a teplota ľudského tela cca. +36,6°C tak to máme teplotní grad. 108,6°C, to nieje na zamyslenie čo to robí v ľudskom tele?"

Samozrejme, že ani na opakované výzvy v komentároch dotyčná osoba nedala odkaz na relevantný, pravdivý zdroj o tom, že "...v Rakúsku chodila včera Polícia a z ampliónu upozorňovali ĺudí aby sa neočkovali,..." - teda na už pomerne rozšírený hoax - a vysvetľovať tejto osobe, že čo všetko s ľudským organizmom napácha horúci čaj, pobyt v saune a skok do bazéna s ľadovou vodou, horúci kúpeľ, teplý grog... ...nemalo zmysel. Osoba razom od množstva komentujúcich dostala prezývku 'Amplión.' •

• Okrem toho si treba veľmi dobre rozmyslieť, čo človek do sociálnej siete dá, a čo cez internet zverejní všeobecne, kdekoľvek. Pretože... Taký, tiež čerstvý príklad - tu je "stiahnutý" príspevok zo skupiny v sieti Facebook - fotografia a či sken:

Aby bolo jasné - ide o právoplatné rozhodnutie súdu, že LIPA - Liptovskí aktivisti, o. z., Liptovský Mikuláš, sa musia Mgr. Michalovi Jurčimu ospravedlniť. Za čo, v akej súvislosti - to neviem. Súdny proces sa ťahal zopár rôčkov, až sa dotiahol. •

• Takže tak je to. A teraz ma už aj ospravedlňte! Idem si do sýtostí zafejsbúkovať. •

• Zdá sa vám, že je tento článok o ničom? Máte pravdu. Všetci vedia písať aj rozprávať o všetkom, ale veru len málokto vie rozprávať a písať o ničom. •

• LIPA - Liptovskí aktivisti, o.z. mi k zverejnenému skenu s ich príspevkom v sociálnej sieti Facebook poslali stanovisko, vysvetľujúce, prečo sa muselo občianske združenie LIPA ospravedlniť. V zmysle slušnosti, novinárskej etiky a - samozrejme - predovšetkým v zmysle Kódexu blogera na webe SME blog ho, pochopiteľne, zverejňujem. •

