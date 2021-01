Zrkadlenie (I.)

• Pokračujem v seriáli Dni minulé v mojom zrkadle. Bude to iné, aj keď princíp ostáva. Vstupujem(e) do tej istej inej Rieky. •

• Od 29. decembra 2020, keď som zverejnil článok Dni minulé v mojom zrkadle (25.), sa toho veľmi veľa udialo - doma i vo svete. Hlavne sme prežili Vianoce a presilvestrovali sme sa do nového lockdownu - čo, pochopiteľne, mnohí prijali alebo neprijali rôzne. U mňa osobne boli Vianoce 2020 aj veľmi smutné, pretože nedlho pred nimi na Covid-19 zomrela osoba z mojej blízkej rodiny z otcovej strany. Ale boli i veselé, pretože môj kamarát sa dostal z ťažkého priebehu Covid-19, doslova sa z neho aj vymodlil. Nový rok sme privítali tradične, ale trochu skromnejšie a v stíšení sa - len Hudba hrala ani nie nahlas: tradične. Osobne som mal až nesmierne veľa pokojného, oddychového Času pre seba a v sebe - od toho vianočného času, až do včerajška. Dnes som "nastúpil" do práce. Tak som tu. •

• Petra Vlhová - Záhreb, 3. I. 2021. • (• Foto: AP / SITA, zdroj: www.webnoviny.sk •)

• Petra Vlhová •

• Slečna Petra sa stala víťazkou slalomu Svetového pohára v lyžovaní v Záhrebe. Všimnite si - čo myslíte, prečo má na stupni víťazov správne nasadené ochranné rúško? Samozrejme - aj korunku pre víťazku preteku. Jej nasadené rúško vnímam (alebo to tak vnímajte i vy) ako vzor, ako príklad. Vzory a príklady priťahujú, inšpirujú, preto sú vzormi a príkladmi. Všetci sme mali a máme vzory: rodičov, starých rodičov, súrodencov, rôzne skutočné osobnosti zo všetkých možných i nemožných oblastí. Snažíme sa, súc nimi inšpirovaní, dosiahnuť úspech(y). Tak sa teraz inšpirujme a snažme sa aby sme prežili, aj všetci vôkol nás. Je to také jednoduché: Všade, kde máme mať správne nasadené ochranné rúška proti pandémii, tak ich, prosím, majme nasadené - a aj tam, kde to vari byť nemusí, a dodržiavajme protipandemické nariadenia. 'Peťááá... Ľudia - pomééé...! Ďakujem! A slečne Petre zas blahoželám. •

• Chvíľa pre pesničku •

• Zomrel Gerard 'Gerry' Marsden MBE (24. IX. 1942, Toxteth, Liverpool, Spojené kráľovstvo ~ 3. I. 2021, Birkenhead, Spojené kráľovstvo), hudobník a televízna osobnosť, zakladateľ skupiny Merseybeat Gerry And The Pacemakers. Skupinu preslávila jej verzia krásnej, pomalej, až valčíkovej piesne You’ll Never Walk Alone, má 2:48 minúty - tá sa stala 'hymnou' famózneho futbalového klubu FC Liverpool. Pieseň zložil Richard Rodgers, text napísal Oscar Hammerstein II a jej nahranie produkoval "piaty člen The Beatles" - George Martin. Peseň bola pre muzikál Carousel, ten bol odpremiérovaný v U. S. A. v roku 1945. Skupina Gerry And The Pacemakers ju nahrala na album How Do You Like It? ten vyšiel v októbri 1963. •

video //www.youtube.com/embed/OV5_LQArLa0

• Som motivovaný Zlom a Nenávisťou •

• Ráno som si na webe SME prečítal rozhovor s herečkou Janou Kovalčíkovou - a ten ma teda zaujal. Na otázku ako sa vyrovnávate s negatívnymi komentármi a reakciami? ktorá sa vzťahuje k "pobytom" na sociálnych sieťach aj v diskusiách pod článkami na weboch - i tu, v SME, herečka odpovedá: "Ja už dlhší čas nečítam komentáre na sociálnych sieťach, pretože mi nepripadá v poriadku, čo sa tam odohráva. Miestami mi to príde zvrátené a choré. Keď idú takéto komentáre mimo mňa, žije a dýcha sa mi lepšie." Hlavne vlani som si tu užil poriadne peklo, asi viete. Samozrejme, že som sa bránil. Lenže ubránil som sa? V podstate nie. Pred Vianocami som sa akosi bez toho, že by som to vnímal, postupne zaťal a povedal som si: 'Kašlem na vás' a prestal som čítať diskusie aj prispievať do nich. Do žiadnych. Súčasne som zaviedol tvrdú a nedemokratickú, neslobodnú diktatúru Dobra. V jednej skupine na Facebooku som postupne zverejnil zopár príspevkov - statusov a poprosil som všetkých, aby komentovali k téme príspevku a, hlavne, aby ich komenty boli slušné, bez urážok, vulgarizmov, nenávisti a tak podobne. Pod statusmi - hlavne na tému Covid-19 a aktuálne protipandemické nariadenia - sa hromadili stovky komentov. Predstavte si, takmer všetky slušné, k veci. Podobne som reagoval aj ja na vyslovene nenávistné príspevky. Viete, čo sa stalo? Nemálo ľudí sa mi ospravedlnilo za to, čo a ako o mne vypisovali. Úprimne som sa všetkým poďakoval. 'To je ono,' povedal som si veľakrát, 'to som chcel dosiahnuť. Vidíte, keď sa chce, tak to ide.' Okrem toho som začal zásadne používať iba emotikony 'palček hore' - páči sa mi a 'srdiečko' - super. Viem, Nenávistí a Zla, mierených proti mne, sa nezbavím, ale o ľuďoch, ktorí Zlo a Nenávisť šíria, si myslím svoje. V podstate si vždy myslím svoje, pretože cudzie si myslieť nemôžem, to dá Rozum. Som stále v tej istej inej Rieke. •

• Chvíľa pre Umenie •

• Z Diela Geniálnych Géniov Geniality Pink Floyd vám ponúkam časť (5:10 minúty) zo Suity Atom Heart Mother z rovnomenného Albumu, vyšiel 10. X. 1970. Ide o záznam z III. International Musikforum Ossiacher see pri jazere Ossiacher see v Rakúsku, konal sa 1. VII. 1971. Záznam je súčasťou filmového dokumentu (réžia Helmut Herrmann) - je v kolekcii Pink Floyd: The Early Years 1965 - 1972, vyšla 11. XI. 2016. Je to celé veľmi pozoruhodné a pekné, úžasne ilustrujúce aj doznievanie éry Hippies, dobovú módu, náladu, atmosféru Leta... Všimnite si, v Čase 4:01 minúty je záber na topánky Génia Davida Gilmoura - tie opätky! •

video //www.youtube.com/embed/LA2yavfoUy0

• Svinstvo, vrchol necitlivosti a grobianstva •

• Zomrel generál, Mgr. Milan Lučanský (10. II. 1969. Poprad ~ 30. XII. 2020, Prešov), od júna 2018 do augusta 2020 bol prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky. Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na fotografie, ktoré sú niektorými užívateľmi a užívateľkami sociálnych sietí označované ako snímky, na ktorých sa má nachádzať mŕtvy pán Lučanský. Lenže fotografie zobrazujú inú osobu, ktorá sa v októbri 2020 stala terčom fyzického útoku. Správu o tom vydala agentúra SITA 4. I. 2021. Videl som tú fotografiu, vydávanú za snímku pána Lučanského, už 3. I. 2021 v jednej skupine v sociálnej sieti Facebook - dokonca v skupine, ktorá je aj oficiálnym infokanálom jednej samosprávy a v žiadnom prípade nešíri ani nepodporuje hoaxy. Príspevok s fotografiou bol v komentároch. To, čo som videl, považujem za vrchol grobianstva, neúcty, cynizmu, necitlivosti i znevažovania dôstojnosti... Som za to, aby nielen osoba, ktorá toto vymyslela a "zavesila," ale aj osoby, ktoré to zdieľali, boli bezpodmienečne trestne stíhané a postavené pred súdy a spravodlivo od-súdené. •

• Fotografia •

• Platí to. Deň - dva pred tým, než sa má ochladiť, ale riadne, priletí. Vtáčik si sadne na Konár Stromu, preskúma všetko, vyšle signály, ktoré my nepočujeme, nevidíme, a odletí. Potom priletia ďalšie a iné a mnohé. Jedia čo im hrdlá ráčia. Nalietajú, zlietajúc z letových hladín. Strom je riadiacou vežou. Aj súperia, zápasia, nedajú sa a dajú si do zobáčikov. Tak je to už od (mojej) nepamäti. Preto dobre viem, že sa v Noci na Zajtra ochladí. Ale poriadne, aj silne. Viem, že na Hory nad nami zostúpi Biely Psík a že do Rána položí svoj Chvost Snehu na hrebene a potom nižšie, stále nižšie. Veru netreba (mi) barometrov. Stačí Príroda. •

• Vtáčiky jedia slnečnicové semienka preto, aby bolo Slnko. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Dobrý Muž, Potomok, Ryba, Divadlo •

• Boli sme sa prejsť s Dobrým Mužom - priateľom. Naše prechádzky sú tematické - vždy si zvolíme tému, o ktorej sa rozprávame. Teraz to bolo Dobro. Dobre sme sa porozprávali. Nabudúce budeme pokračovať v chôdzi. • S Potomkom sme varili. Pripravili sme Hokkaidskú Rybu. Dusený Pokrm so zemiakmi, varený podľa mojej odvekej receptúry. Dobre sme sa nasýtili a išli sme spať. • Píšem divadelnú hru, volá sa Udatný Psíček a Jeho Kráľovná. Bude to hra pre vnúča a jeho rodičov. Mladnem pri tom písaní, som stále mladší a ešte mladší. Už som tak ďaleko, že viem, že hra je marionetová. • Stmieva sa a zas bude Svitanie. •

• Chvíľka pre pesničku •

• Pieseň Sunshine In My Window má 3:57 minúty a je z albumu skupiny Farm. Tá vznikla v roku 1969 v meste Mt. Vernon v štáte Illinos v U. S. A. Vydala jediný dlhohrajúci album -Farm - v roku 1971, roku 1973 sa skupina rozišla. Jej tvorba je bluesová, psychedelická aj južansko rocková. Celý album Farm sa mi veľmi páči, tvorba na ňom je kombináciou boogie, bluesrocku s psychedelickými vplyvmi. Je to jedinečne príjemný zážitok z počúvania, dobre sa pri ňom popíja Thé či Bordeaux. •

video //www.youtube.com/embed/mY-S9fXQ0fE

• Heslo dní: "Bude dobre!" (Fedor Gál, 1. I. 2021) •

