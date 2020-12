Nepripustia, že Covid-19 a Smrť sú

• Myslím, ža popierači, popieračky existencie Covid-19 a úmrtí, ktoré spôsobuje, vedia, že Covid-19 existuje a že sa naň zomiera. •

• Myslím, si ža popierači, popieračky existencie Covid-19 veľmi dobre vedia, že Covid-19 existuje, že je skutočný, nie vymyslený. Myslím si, že dobre vedia, že Covid-19 spôsobuje smrť, že s ním Smrť prichádza. Dôkazov oboch tvrdení je neúrekom: od vedeckých, lekárskych, odborných... ...až po laické, napríklad i tie ktoré nám v poslednýh chvíľach svojich životov cez videoodkazy poslali zomierajúci a zomierajúce, nad ktorými už stála Smrť. •

• Pohreb obetí Covid-19 v Brazílii. • (• Foto: © AP / Leo Correa, zdroj www.abc.net •)

• A predsa mnohí ľudia, ktorých spomínam vyššie, existenciu Covid-19 popierajú, tvrdia, že sa na Covid-19 nezomiera. A keď ich Covid-19 napadne, tak takticky mlčia, vyčkávajú, prípadne "hrajú mŕtveho chrobáka." Čo sa úmrtí týka, vtedy nezabudnú vyhlasovať, že dotyčná osoba predsa mala iné vážne ochorenia, celkovo zlý zdravotný stav. Akosi ale pri tom zabúdajú na to, že Covid-19 ešte nikoho zo žiadnej choroby, ani z "chrípčičky," "chrípôčky," "soplíka" nevyliečil. Ani nikdy nevylieči. Covid-19 totiž dáva už len poslednú smrtiacu ranu, je posledným úderom na hlavičku posledného klinca do rakvy. •

• Prečo teda mnohí ľudia akože neveria v Covid-19 a v tajomstve svojich úvah, v ktorých nachádzajú pravdivé kovid-príbehy, vyhlasujú, že Covid-19 neexistuje a že nespôsobí úmrtie, neprivolá Smrť? Myslím si, že je to preto, lebo si existenciu a následky Covid-19 nepripúšťajú. Asi je to dané prirodzenou obrannou a ochrannou reakciou človeka - nepripustiť si akékoľvek nebezpečenstvo, dokonca smrteľné. Smrť akoby neexistovala. Choroby akoby neexistovali. Na druhej strane títo ľudia, ktorí si existenciu Covid-19 a jeho fatálne následky pre jednotlivcov nepripúšťajú - nazvime ich nepripúšťači - neváhajú nosiť nasadené ochranné rúška, dezinfikujú si ruky, dodržiavajú nariadenia, pokyny, odporúčania... Prečo tak konajú, keď tvrdia, že Covid-19 je výmysel a že sa naň neumiera? Podľa mňa preto, lebo veľmi dobre vedia, že klamú: samých seba aj ostatných. Potom tu máme zarytých protirúškovcov - tí nenosia nasadené rúška nikdy a nikde, a ešte sa tým aj verejne vychvaľujú, hľadajúc stále hlúpejšie výhovorky, hodné žalobabských deciek v škôlke, tupého alibizmu. •

• Môj kamarát je už neviem koľkýn týždňom napadnutý Covid-19 / SARS-CoV-2. Leží doma, raz má veľmi vysokú horúčku, potom normálnu; strieda sa to. Neustále je bezvládny. Až tak, že nedokáže ani len počúvať svoju obľúbenú Hudbu. Denne sa niekoľkokrát modlí, aby neskončil v sanitke záchranky a v nemocnici, na jednotke intenzívnej starostlivosti, na pľúcnej ventilácii. Je odhodlaný dať sa zaočkovať proti Covid-19, ihneď. Spomínam si na jar 2020, keď tento môj kamarát tvrdil, že Covid-19 "nie je nič" a že jemu "nahrozí." Dnes tvrdí opak. Poučil sa z vlastných chýb. Všetkých varuje, vystríha, apeluje: "Noste rúška, dezinfikujte sa...! •

• Nepripúšťači a nepripúšťačky sú stále medzi nami, treba sa mať na pozore. Treba vedieť to, že konajú tak, ako v podstate mnohí, mnohé z nás. Nepripúšťajú si - tak, ako si nepripúšťame, že nás uštipne včela, že nás napadne medveď, že sa pri varení popálime, že sa pošmykneme na chodníčku, že dostaneme defekt, že sa nám niečo v domácnosti pokazí, že sa prepáli vlákno v žiarovke, že mliečko vykypí... Lenže dostať a mať Covid-19 - to nie je ako spadnúť na zadok, ako dostať defekt, ako sa porezať nožíkom na chleba, ako stratiť gombík z kabátca... S Covid-19 a so Smrťou sa nežartuje. Preto sme povinní a povinné bojovať proti nim. •