Nedopustia, že Covid-19 a Smrť sú

• Myslím si, že popierači, popieračky existencie Covid-19 veľmi dobre vedia, že Covid-19 existuje, že je skutočný, nie vymyslený. Myslím si, že dobre vedia, že Covid-19 spôsobuje smrť, že s ním Smrť prichádza. Dôkazov oboch tvrdení je neúrekom: od vedeckých, lekárskych, odborných... ...až po laické, napríklad i tie ktoré nám v posledných chvíľach svojich životov cez videoodkazy poslali zomierajúci a zomierajúce, nad ktorými už stála Smrť. •

• Pohreb obetí Covid-19 v Brazílii. • (• Foto: © AP / Leo Correa, zdroj www.abc.net •)

• A predsa mnohí ľudia, ktorých spomínam vyššie, existenciu Covid-19 popierajú a tvrdia, že sa na Covid-19 nezomiera. A keď ich Covid-19 napadne, tak takticky mlčia, vyčkávajú, prípadne "hrajú mŕtveho chrobáka." Čo sa úmrtí týka, vtedy nezabudnú vyhlasovať, že dotyčná osoba predsa mala iné vážne ochorenia, celkovo bola v zlom zdravotnom stave. Akosi ale pri tom zabúdajú na to, že Covid-19 ešte nikoho zo žiadnej choroby, ani z "chrípčičky," "chrípôčky," "soplíka" nevyliečil. Ani nikdy nevylieči. Covid-19 totiž dáva už len poslednú smrtiacu ranu, je posledným úderom na hlavičku posledného klinca do rakvy. •

• Prečo teda mnohí ľudia akože neveria v Covid-19 a v tajomstve svojich úvah, v ktorých nachádzajú pravdivé kovid-príbehy, vyhlasujú, že Covid-19 neexistuje a že nespôsobí úmrtie, neprivolá Smrť? Myslím si, že je to preto, lebo si existenciu a následky Covid-19 nepripúšťajú. Asi je to dané prirodzenou obrannou a ochrannou reakciou človeka - nepripustiť si akékoľvek nebezpečenstvo, dokonca ani smrteľné. Smrť akoby neexistovala. Choroby akoby neexistovali. Na druhej strane títo ľudia, ktorí si existenciu Covid-19 a jeho fatálne následky pre jednotlivcov nepripúšťajú - nazvime ich nepripúšťači - neváhajú nosiť nasadené ochranné rúška, dezinfikujú si ruky, dodržiavajú nariadenia, pokyny, odporúčania... Prečo tak konajú, keď tvrdia, že Covid-19 je výmysel a že sa naň neumiera? Podľa mňa preto, lebo veľmi dobre vedia, že klamú: samých seba aj ostatných. Potom tu máme zarytých protirúškovcov - tí nenosia nasadené rúška nikdy a nikde, a ešte sa tým aj verejne vychvaľujú, hľadajúc stále hlúpejšie výhovorky, hodné žalobabských deciek v škôlke, tupého alibizmu. •

• Môj kamarát je už neviem koľkým týždňom napadnutý Covid-19 / SARS-CoV-2. Leží doma, raz má veľmi vysokú horúčku, potom normálnu; strieda sa to. Neustále je bezvládny. Až tak, že nedokáže ani len počúvať svoju obľúbenú Hudbu. Denne sa niekoľkokrát modlí, aby neskončil v sanitke záchranky a v nemocnici, na jednotke intenzívnej starostlivosti, na pľúcnej ventilácii. Je odhodlaný dať sa zaočkovať proti Covid-19, ihneď. Spomínam si na jar 2020, keď tento môj kamarát tvrdil, že Covid-19 "nie je nič" a že jemu "nahrozí." Dnes tvrdí opak. Poučil sa z vlastných chýb. Všetkých varuje, vystríha, apeluje: "Noste rúška, dezinfikujte sa...! •

• Odkaz herca Štefana Kožku, ktorý podľahol Covidu-19 (3:55 minúty). •

• Nepripúšťači a nepripúšťačky sú stále medzi nami, treba sa mať na pozore. Treba vedieť to, že konajú tak, ako v podstate mnohí, mnohé z nás. Nepripúšťajú si - tak, ako si nepripúšťame, že nás uštipne včela, že nás napadne medveď, že sa pri varení popálime, že sa pošmykneme na chodníčku, že dostaneme defekt, že sa nám niečo v domácnosti pokazí, že sa prepáli vlákno v žiarovke, že mliečko vykypí... Lenže dostať a mať Covid-19 - to nie je ako spadnúť na zadok, ako dostať defekt, ako sa porezať nožíkom na chleba, ako stratiť gombík z kabátca... S Covid-19 a so Smrťou sa nežartuje. Preto sme povinní a povinné bojovať proti nim. •