Vraj propagujú násilie. Je to lož!

E-mail o zablokovaní reklamného účtu vo Facebookovej skupine organizácie Post Bellum SK bol odoslaný v utorok 22. decembra 2020 o 08:15 hodine, podpísal ho Tím Post Bellum. Vzhľadom na to, že s organizáciou Post Bellum SK spolupracujem a podporujem jej prácu nielen finančne, musím upozorniť na to, čo sa stalo a čo považujem za neprípustné aj za nedôstojné. Najskôr obsah e-mailu.

Dobrý deň, Martin,

zostávajú nám dva dni do konca kampane na StartLabe, kde sa snažíme získať prostriedky na ďalšie dokumentovanie spomienok na hrôzy 20. storočia. Za každých 400 EUR môžeme zaznamenať jeden príbeh.

Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou sa naše aktivity nepáčia niektorým ľuďom na Facebooku. Nahlasovali naše reklamy a Facebook nám zablokoval reklamný účet s absurdným vysvetlením, že propagujeme násilie.

Situáciu riešime. Asi sa nám však reklamný účet nepodarí do konca kampane obnoviť. A tak sa, takto nezvyčajne, obraciame na Vás, našich podporovateľov a priateľov, aby ste nám pomohli dostať túto informáciu do sveta.

Prosíme preto:

1) Ak ste ešte nevideli našu kampaň s Lujzou, pozrite si video a prípadne našu činnosť podporte TU (video - 1:26 minúty. *

2) Zdieľajte náš post Post Bellum SK na Facebooku. ** Tentoraz doslova: KÝM HO NEZMAŽÚ.

Ďakujeme za Vašu pomoc aj za podporu. Veľmi si ich vážime. Bez Vás by sme našu prácu nemohli robiť.

Tím Post Bellum

• Oznam z 21. decembra 2020 o zablokovaní reklamného účtu skupiny Post Bellum SK na Facebooku. • (• Zdroj: Post Bellum SK / e-mait z archívu autora •)

• Na čo zbiera a potrebuje organizácia Post Bellum SK peniaze z dobrovoľných finančných darov? Podľa vlastných slov tímu Post Bellum SK na toto:

Ak vám naša práca dáva zmysel, podporte na Startlabe dokumentovanie spomienok na hrôzy 20. storočia. Vzdelávame mladých ľudí o slovenskej histórii a vedieme ich ku kritickému mysleniu. Snažíme sa byť protiváhou k ľuďom, ktorí sa snažia aj tu, na sociálnych sieťach, prepisovať našu minulosť. Za každých 400,- eur zdokumentujeme jeden príbeh pamätníka. •

Z inštalácie exteriérovej výstavy Príbehy 20. storočia - v centre Liptovského Hrádku.

• Takúto činnosť a ďalšie činnosti aj realizácie plánov, projektov organizácie Post Bellum SK rád akokoľvek, aj finančne, podporím. Preto som zorganizoval výstavu Príbehy 20. storočia v centre Liptovského Hrádku. Preto som nadviazal partnerstvo s organizáciou Post Bellum SK a množstvo publikácií, ktoré táto organizácia vydala, dostávajú všetci účastníci a všetky účastníčky Literárnej súťaže KongenScript 2020. A tak ďalej. A ešte... •

Z inštalácie exteriérovej výstavy Príbehy 20. storočia - v centre Liptovského Hrádku.

Z inštalácie exteriérovej výstavy Príbehy 20. storočia - v centre Liptovského Hrádku.

• ...za veľmi poburujúce a neprípustné považujem to, že elementy Zla a Nenávisti nahlasujú stránku Post Bellum SK v sieti Facebook. Zlo bojuje iba zlom - ale dobre vie, že Zlo bude porazené. K tej porážke veľmi rád prispejem - aj ako potomok odbojných povstalcov v II. svetovej vojne. •

