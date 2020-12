Sám, sama aj samé doma v kine

• Vďaka technológiám môžeme byť v skutočnom kine - a predsa budeme doma: v papučkách, v župane uvidíme filmy, aj film Meky. •

„Nikto nedáva tak silné rany, aké dáva Život. Ale nie je to o tom, aké silné rany rozdávaš, ale aké silné rany dokážeš zniesť a potom pokračovať ďalej.“

(Sylvester Stallone ako Rocky Balboa vo filme Rocky Balboa, réžia Sylvester Stallone, 2006)



• Kino Lumière - kino Slovenského filmového ústavu - počas aktuálneho lockdownu rozšírilo program svojej virtuálnej kinosály v projekte Kino Lumière doma. Filmy toto kino uvádza denne - okrem pondelka - trikrát do týždňa premieta aj pre deti a pripravený má aj program na posledný deň roka 2020. Pripomenie si v ňom otvárací film projektu z obdobia prvej vlny pandémie, divácky veľmi úspešnú a obľúbenú francúzsku komédiu Zažiť to znovu z roku 2019 od režiséra Nicolasa Bedosa. Na svoje si prídu aj milovníci a milovníčky hororových filmov - a to v pásme 'kraťasov' pod názvom Stopy hrôzy. •

• Značka projektu Kino Lumière doma. • (• Zdroj: www.kino-lumiere.sk •)

• Komédia Zažiť to znovu sa stala miláčikom diváckej verejnosti vo virtuálnej kinosále. Pri otváraní projektu Kino Lumière doma, keď bola pri jej online projekcii obmedzená kapacita účasti na 300 užívateľských prístupov, bol film zo dňa na deň „vypredaný.“ Táto divácky vďačná snímka, trochu romantická, trochu dramatická, ale predovšetkým s láskavým prístupom k vlastným hrdinom, si získala srdcia publika. Rozpráva o Victorovi, ktorý sa vďaka agentúre Cestovatelia v čase rozhodol zopakovať si tie najkrajšie chvíle života, keď stretol svoju životnú lásku. Na originálnu komédiu Zažiť to znovu s výborným hereckým obsadením a dialógmi bude divákom na Silvestra stačiť voľná vstupenka. •

• Záber z filmu Zažiť to znovu. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)

• Počas posledného dňa v roku Kino Lumière doma uvedie aj pásmo krátkych filmov pod názvom Stopy hrôzy, ktoré nielen odvážnym divákom a diváčkam ukáže rôzne podoby hrôzy a strachu. Na tejto netradičnej rozlúčke so starým rokom uvidia napríklad kultový film od Václava Švankmajera Světlonos z roku 2005), odohrávajúci sa v labyrinte tajomného mesta. Keď sa na mesto znesie noc, hlavného hrdinu na ceste do stredu labyrintu čakajú tri nebezpečné skúšky. Vo filme Pavla Soukupa Lesapán z roku 2015 sa v mysterióznej atmosfére napätia lesný hájnik konfrontuje s netvorom, a to sa nemusí skončiť rozprávkovo. Klaustrofobická snímka Ruchoth Raoth z roku 2017 od režiséra Emila Křižku sa už úspešne premietala na mnohých filmových festivaloch po celom svete a z Las Vegas si odniesla cenu za najlepší herecký výkon. Názov filmu v démonológii označuje duše mŕtvych, vo filme sa svojim démonom musí statočne, odvážne postaviť a čeliť hlavný hrdina snímky, ktorého muky a výčitky svedomia uväznili v bludnom kruhu nevedomia. •

• Upútavka na film Zažiť to znovu. (2:15 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/1WCbbzV0kyI

• Upútavka na film Ruchoth Raoth (1:34 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/72ZJ8R2MgAg

• Program Kina Lumière doma počas lockdownu bude bohatý, prinesie aj obľúbené filmové hity od rešpektovaných tvorcov. K takým patrí napríklad film Paterson z roku 2016 od Jima Jarmuscha o kráse vo všednosti a o jednoduchosti života v hlavnej úlohe s Adamom Driverom. Alebo dráma Komorná z roku 2016, ktorú o mladej slúžke tajomnej bohatej japonskej dedičky nakrútil Park Chan-wook. Film s nečakaným zvratom v závere filmu je kórejskou interpretáciou románu Zlodejka od spisovateľky Sarah Waters. Do programu je zaradený aj životopisný dokument Maradona z roku 2019 od oscarového režiséra Asifa Kapadiu o nedávno zosnulom legendárnom argentínskom futbalistovi. Strhujúci portrét jednej z najslávnejších kontroverzných osobností ilustruje viac než 500 záberov zo súkromného archívu fenomenálneho Diega Maradonu. •

• Upútavka na film Komorná (1:45 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/4Sa0JOEmRcM

• Upútavka na film Maradona (2:35 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/WKzXqLJRkLc

~ ~ ~

• Miro 'Meky' Žbirka • (• Zdroj: © PubrRes •)

• Prvýkrát sa do virtuálnej kinosály Kina Lumière dostane aj spevák Miroslav Žbirka v dokumente Meky z roku 2020 od českého režiséra Šimona Šafránka. Jeho film divákov sprevádza Žbirkovým životom od chvíľ, keď prvý raz zobral do ruky gitaru až dodnes. Je rozprávaním o umelcovej úplnej oddanosti hudbe, o viere vo vlastnú cestu i o tom, ako sa dajú s eleganciou prekonať veľké spoločenské revolúcie i životné zvraty. •

• Záber z filmu Meky. • (• Zdroj: © PubrRes •)

• Upútavka na film Meky (2:10 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/crXXE4h2A3I

~ ~ ~

• Premietnutý bude aj najnovší film od svetoznámej poľskej režisérky Agnieszky Holland - koprodukčná slovenská životopisná dráma Šarlatán z roku 2020 o dramatickom živote výnimočného muža Jana Mikoláška, obdareného neuveriteľnými liečiteľskými schopnosťami, ktorý ale doplácal na zlovôle ako nacistického, tak i komunistického režimu v Poľsku. •

• Upútavka na film Šarlatán (2:15 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/r8a3eJR4Tjs

• Na svoje si prídu počas najbližších dní aj deti. Animovaný film Pračlovek z roku 2018 od známeho britského animátora Nicka Parka rozpráva príbeh z obdobia, keď sa po našej krajine prechádzali prehistorické zvieratá. Príbeh animovaného filmu Pieseň mora z roku 2014 od írskeho režiséra Tomma Moora zobrazuje svet keltských mýtov a hovorí o výnimočnej sile materskej a súrodeneckej lásky. Dokument Putovanie so sobíkom z roku 2018 o prvom roku života malého divokého soba, krehkého a zraniteľného, čeliaceho mnohým výzvam a nebezpečenstvám, nakrútil francúzsky dokumentarista Guillaume Maidatchevsky a do slovenského jazyka nahovoril herec Robo Roth. Do programu je zaradená aj digitálne reštaurovaná Cesta do praveku z roku 1955 od českého filmového mága Karla Zemana. Toto prelomové dielo v oblasti nielen českého, ale i svetového trikového filmu prináša príbeh o putovaní štyroch chlapcov, ktorí nájdu skamenený trilobit a s ním veľké dobrodružstvá. •

• Upútavka na film Pračlovek (2:30 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/wOH7w4Cl-LI

• Pokračovať bude aj cyklus Príbehy umenia, predstavujúci sériu dokumentov o výtvarnom umení. Diváci uvidia výpravnú snímku o svetoznámom španielskom múzeu Prado – zbierka plná divov (2019) alebo sa so slávnym talianskym hercom Tonim Servillom v dokumente Ermitáž – sila umenia (2019) prejdú výstavnými sieňami jedného z najslávnejších a najnavštevovanejších múzeí na svete, situovanom v Petrohrade. V januári cyklus doplnia filmy o svetoznámych maliaroch: o Tintorettovi, o Carravagiovi, o Gauguinovi i o Van Goghovi. •

• Upútavka na film Ermitáž – sila umenia (0:34 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/BwgGP77Z2Eo

• Po Novom roku Kino Lumière doma ponúkne aj poľského nominanta na Cenu Akadémie Oscar v kategórii najlepší zahraničný film - drámu Corpus Christi z roku 2019 od režiséra Jana Komasu, ale aj unikátnu digitálne reštaurovanú drámu Martina Hollého Noční jazdci z roku 1981 zo zbierok Slovenského filmového ústavu. •

• Upútavka na film Corpus Christi (2:28 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/7f8gAT3eSsY

• Kino Lumière na Špitálskej ulici číslo 4 v Bratislave je zatvorené od 19. decembra 2020 až do odvolania. Virtuálna kinosála Kina Lumière uvádza filmy denne - okrem pondelka, detský program je zaradený v stredy, v soboty a v nedele. Filmy sa hrajú ako live stream v presne určený deň a čas. Súčasťou každej projekcie je čet s divákmi, do ktorého sa môžu alebo nemusia zapojiť. Všetky filmy vo vrtuálnej kinosále projektu Kino Lumière doma je možné sledovať len na území Slovenska. Projekt Kino doma vznikol ako reakcia na pandémiu ochorenia Covid-19, ako jediná možnosť kín zostať v kontakte so svojou komunitou. Vstupenky si diváci a diváčky môžu zakúpiť cez webovú stránku niektorého zo svojich obľúbených kín v piatich slovenských mestách, v kinách: Kino Lumière Bratislava, Kino Tatran Poprad, Kino Iskra Kežmarok, Kino Fontána Piešťany, Kino Úsmev Košice. Realizáciu projektu Kino doma finančne podporil slovenský Audiovizuálny fond. •

• Na záver jedna svieža, mnohým známa tematická "kino-pesnička" z roku 1982 - od Mira Žbirku, s textom od Kamila Peteraja, z albumu Sezónne lásky. •

video //www.youtube.com/embed/J1BiGZeHa8A

• Kino Lumière - presný program Kino Lumiére doma --- link. •

• Kino Lumière doma - ako na to? Technické detaily, inštrukcie --- link. •

• zdroje článku: •

• Tlačová správa Slovenského filmového ústavu a archív autora --- link. •