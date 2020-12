10 + 2 posedení pred televízorom

• Cez vianočné a novoročné sviatky nás budú navštevovať aj rôzne roztomilé, ale i nedobré rozprávkové bytosti so svojimi príbehmi. •

• Klasické slovenské filmy a rozprávky na televíznych obrazovkách nám každoročne spríjemňujú obdobie vianočných a novoročných sviatkov. V súčasnej neistej dobe je to jedna z mála istôt. Z archívnych zbierok Slovenského filmového ústavu tento rok a začiatkom roka budúceho na obrazovky slovenských aj českých televízií zavítajú filmy režisérov Juraja Jakubiska, Paľa Bielika i Miloslava Luthera, chýbať nebude ani nezabudnuteľný Jozef Kroner vo filme Pacho, hybský zbojník z roku 1975 od režiséra Martina Ťapáka. Počas Štedrého dňa si diváci budú môcť pozrieť až tri slovenské klasické filmové diela. •

• Záber z filmu Pacho, hybský zbojník. • (• Foto: © Elena Považanová, zdroj: Slovenský filmový ústav - www.sfu.sk •)

• Tradičnou súčasťou nejednej domácnosti počas štedrovečerného dňa je Perinbaba z roku 1985 od Juraja Jakubiska. Rozprávku o starenke, ktorá sa starala o sneh, a o Jakubovi, ktorý sa nebál Smrti, prinesie TV Markíza. Divácky vďačný príbeh v hlavnej úlohe s talianskou herečkou Giuliettou Masinou zachytáva odvekú túžbu človeka po Šťastí, po Porozumení a po Láske a ukazuje Silu, s akou je možné prekonať ťažkosti a zvíťaziť nad Smrťou. •

• Záber z filmu Perinbaba. • (• Foto: © Václav Polák, zdroj: Slovenský filmový ústav - www.sfu.sk •)

• Milovníci a milovníčky rozprávok si na Štedrý deň budú môcť pozrieť aj film Kráľ Drozdia brada z roku 1984 režiséra Miloslava Luthera. Príbeh o krásnej, ale pyšnej princeznej Anne, ktorá kruto znevažuje každého uchádzača o jej ruku a o trón, uvedie TV JOJ. Hlavnou myšlienkou príbehu je poznanie, že obyčajný chudobný život, ťažká práca a láska dokážu človeka naučiť milovať aj odpúšťať. Obe rozprávky vznikli na motívy v celom svete veľmi známych príbehov bratov Jacoba a Wilhelma Grimmovcov. •

• Štedrý deň môžu diváci zakončiť dramatickým príbehom o chlapskej cti a o odvahe Očovské pastorále z roku 1973 od režiséra Jozefa Zachara na Dvojke verejnoprávnej televízie - RTVS. Hrdinom filmu je svojrázny očovský bača Golian, niekdajší súkromný hospodár, ktorému sa z družstevného stáda stratí tridsať oviec. Paralelne s priebehom vyšetrovania zločinu a hľadania oviec sa v retrospektíve odvíja celá Golianova minulosť. •

• Dobová ukážka z filmuOčovské pastorále (1:01 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/lhedP3UDfuk

• Divácku obec tento rok poteší aj to, že sa na televízne obrazovky v Slovenskej republike i v Českej republike dostane jeden z každoročne najsledovanejších filmov Slovenského filmového ústavu počas vianočného obdobia. Úsmevná zbojnícka feéria, čerpajúca z tradícií ľudového humoru - Pacho, hybský zbojník z roku 1975 od režiséra Martina Ťapáka bude vysielaná v digitálne reštaurovanej podobe. Túto adaptáciu rovnomennej poviedky Petra Jaroša uvedie verejnoprávna RTVS na Jednotke aj Česká televize na kanáli ČT art. Film Pacho, hybský zbojník má svojich priaznivcov predovšetkým vďaka hlavnému hrdinovi v podaní nezabudnuteľného Jozefa Kronera. Pacho nie je obyčajný zbojník. Neznáša krivdy a feudálny útlak a aj napriek nedostatku fyzickej sily sa pomocou šikovnosti a prešibanosti vyrovná s každou situáciou. Film bol do súčasnej podoby digitálne reštaurovaný v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu od decembra 2019 do marca 2020. „Film sme digitalizovali a reštaurovali z originálnych obrazových a zvukových materiálov v celkovej dĺžke 127 502 filmových políčok. Ako referenčná kópia bola zvolená pôvodná kópia - materiál Kodak z roku 1974,“ vysvetľuje digitalizačný proces filmu expert na digitalizáciu a manažér kvality a kontroly Peter Csordás - vedúci oddelenia Digitálnej audiovízie Slovenského filmového ústavu, dodávajúc podrobnosti: „Zaujímavosťou je duálnosť projekčného obrazového formátu. Pre televíziu bol v dobe vzniku filmu určený pomer strán 1:1,37 a pre kiná 1:1,66. My sme vyrobili obidva formáty s tým, že do distribúcie sme uprednostnili formát určený pre kiná, ktorý dnes vyžadujú aj televízie. Pri reštaurovaní zvuku sme riešili predovšetkým odstránenie skreslenia zvukového záznamu. Pri farebných obrazových korekciách sme sa snažili zachovať pôvodnú škálu poltónov a farebné podanie predovšetkým pri nočných záberoch.“ Reštaurovania a digitalizovania filmov v Slovenskom filmovomo ústave sa zúčastňujú aj tvorcovia, ktorí participovali na vzniku filmu, alebo sú k týmto procesom prizvaní odborní garanti filmových profesií. Ich odvedená práca sa vždy odzrkadlí na výslednom vyznení filmu a predovšetkým na kvalite diváckeho zážitku. „Odbornými garantmi pri filme Pacho, hybský zbojník boli Laco Kraus za obraz a Juraj Solan za zvuk, dohľad nad laboratórnymi procesmi mal Štefan Komorný. Dúfam, že kvalitu nášho výstupu a teda aj potenciál, ktorý ponúkajú súčasné digitálne technológie v zmysle spracovania analógového záznamu, diváci ocenia,“ doplnil Peter Csordás. •

• Dobová upútavka na film Pacho, hybský zbojník (2:09 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/Odmp_PxDW40

• Upútavka na filmSladké starosti (1:37 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/0Zz4eE-9Ypc

• Televízna upútavka na film Kráľ Drozia brada (39 sekúnd). •

video //www.youtube.com/embed/EQvgXoDgGaA

• Najbohatší program s ohľadom na klasické slovenské filmové diela prináša počas sviatkov verejnoprávna RTVS. Od Štedrého dňa až do Troch kráľov uvedie na Jednotke šesť titulov. Okrem filmu Pacho, hybský zbojník odvysiela aj tragikomický príbeh Pásla kone na betóne, zachytávajúci mentalitu, spôsob života a osobitosti prostredia východoslovenského regiónu, ktorý na motívy poviedok Milky Zimkovej nakrútil Štefan Uher, a situačnú komédiu Sladké starosti Juraja Herza o Šimonovi, ktorý je uznávaným cukrárskym majstrom, ale aj veľkým smoliarom v láske. Vážnejší tón v programovej ponuke Jednotky budú mať filmy Majster kat z roku 1966 od Paľa Bielika a dva filmy Vladimíra Bahnu: Skrytý prameň z roku 1973 a Posledná bosorka z roku 1957. TV JOJ počas vianočného obdobia odvysiela známy úsmevný film režiséra Juraja Jakubiska Nevera po slovensky z roku 1980. •

• Dobová ukážka z fulmu Pásla kone na betóne (1:17 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/3XuJuvD1bGw

• Upútavka na filmNevera po slovensky (30 sekúnd). •

video //www.youtube.com/embed/C9G23VL5kFo

• Česká televize zaradila počas vianočných a novoročných sviatkov do programu televízneho kanála ČT art dve slovenské klasiky: Snímku Pacho, hybský zbojník doplní historická dráma Majster kat od režiséra Paľa Bielika, odohrávajúca sa v čase tureckých nájazdov na povodie Dunaja. Príbeh dvoch priateľov, rybára Richardusa a mestského kata Emila Targa, ukazuje, že náklonnosť k jednej žene, nečestnosť a zrada vedia meniť priateľstvo na veľkú nenávisť. •

~ • • Vianoce v televíznych programoch • • ~

RTVS – Jednotka:

26. 12. 2020 o 20:20 hodine – Pacho, hybský zbojník - réžia: Martin Ťapák

28. 12. 2020 o 22:10 hodine – Pásla kone na betóne - réžia: Štefan Uher

31. 12. 2020 o 17:30 hodine – Sladké starosti - réžia: Juraj Herz

1. 1. 2021 o 20:30 hodine – Majster kat - réžia: Paľo Bielik

4. 1. 2021 o 17:25 hodine – Skrytý prameň - réžia: Vladimír Bahna

5. 1. 2021 o 17:25 hodine – Posledná bosorka - réžia: Vladimír Bahna

RTVS – Dvojka:

24. 12. 2020 o 21:45 hodine – Očovské pastorále - réžia: Jozef Zachar

TV MARKÍZA:

24. 12. 2020 o 17:00 hodine – Perinbaba - réžia: Juraj Jakubisko

TV JOJ:

24. 12. 2020 o 11:40 hodine – Kráľ Drozdia brada - réžia: Miloslav Luther

(repríza: 26. 12. 2020 o 9:20 hodine na JOJ Plus)

29. 12. 2020 o 20:30 hodine – Nevera po slovensky - réžia: Juraj Jakubisko

ČESKÁ TELEVIZE – ČT art:

21. 12. 2020 o 22:00 hodine – Pacho, hybský zbojník - réžia: Martin Ťapák

4. 1. 2021 o 23:15 hodine – Majster kat - réžia: Paľo Bielik



• Podrobnejšie informácie o filmoch: SK Cinema --- link. •

• zdroje článku: •

• Tlačová správa Slovenského filmového ústavu, archív autora --- link. •