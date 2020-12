Vzor -ný Sir Paul McCartney

• Sir James Paul McCartney CH MBE - niekdajší člen The Beatles, nie je iba výborný skladateľ hitov a hudobník i spevák. •

• Sir James Paul McCartney CH MBE (18. jún 1942, Walton - Liverpool, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) v piatok 18. decembra 2020 vydal svoj najnovší album - volá sa McCartney III - a je "voľným doplnením" unikátnej dvojice albumov McCartney (vyšiel 17. príla 1970) a McCartney II (vyšiel 16. mája 1980). •

• Novinku od Sira Paula som počul už 18. decembra 2020, môžem napísať, že je to dobrý - obstojný - celkom výborný album (obsahuje jedenásť piesní, skladieb a jeho prehrávacia dĺžka je 44:48 minúty). Špecifikom albumu - tak ako v prípade "jednotky" a "dvojky" je, že Sir Paul na album nahral všetky hudobné nástroje; je multiinštrumentalistom, aj spevy. Len v jednej piesni - Slidin' - s ním hrá Rusty Anderson (20. január 1959, La Habra, Kalifornia, U. S. A.), a to na elektrickú sólovú gitaru, a v tej istej piesni na bicie hrá Abraham 'Abe' Laboriel Jr. (23. marec 1971, Los Angeles, Kalifornia, U. S. A.). V prípade "dvojky" Paulovi, svojmu manželovi, nahrala sprievodné vokály Linda Louise Eastman McCartney (24. september 1941, Scarsdale, New York, U. S. A. ~ 17. apríl 1998, Tuscon, Arizona, U. S. A.) - podobne ako na Paulovej "jednotke." Ak zhrniem svoje dojmy z albumu McCartney III, potom môžem smelo a pokojne napísať, že je to album, ktorý svojou výnimočnosťou, svojou vzpružnou energiou poteší - aj keď možno neprekvapí. Skôr než prídem k veci, ponúkam jednu pieseň z neho. •

video //www.youtube.com/embed/8MnHkXcqvJ8

• Je dôležité vedieľ, že Sir Paul na albume McCartney III pracoval od 3. septembra 1992 a dokončieval, nahrával ho v časoch lockdawnov, ktoré postihli aj Veľkú Britániu - z dôvodov opatrení proti pandémii Covid-19. Sir Paul 'Macca' McCartney mal veľa voľného času, pretože "vďaka" pandémii organizátori odvolali veľa jeho koncertov, vystúpení a napokon aj účinkovaní ex-Beatla na chýrnych hudobných festivaloch, napríklad na Glastonbury Festival 2020 v čase od 25. júna 2020 do 29. júna 2020. Lenže Umelec v podstate nikdy nemá voľno, pretože tvorba ktoréhokoľvek umelca či ktorejkoľvek umelkyne sa vždy (z)rodí v mysli, v hlave. Nebolo to inak ani v prípade Sira Paula McCartneyho. •

• Súbežne s vydaním albumi McCartney III britské i svetové médiá zaplnila správa o tom, že sa Sir Paul McCartney dal zaočkovať proti Covid-19. Umelec tak splnil sľub, že bude medzi prvými hviezdami verejného, kultúrneho, spoločenského života, ktoré vo Veľkej Británii dostanú injekciu s očkovacou látkou proti Covid-19. Sir Paul - legenda z The Beatles - má 78 rokov a bol medzi ľudmi, majúcimi nárok na očkovanie, spolu s ďalšími ľuďmi vo veku nad 75 rokov života a Sir Paul vyjadril presvedčenie, že konečne i on ponúkne Veľkej Británii cestu z pandemickej krízy. V exkluzívnom rozhovore pre denník The Sun’s Something For The Weekend Sir Paul hovorí o tom, ako túži, aby sa čo najskôr vrátil na pódium po tom, čo bol nútený zrušiť účinkovanie na festivale v Glastonbury, ktorý bol tento rok zrušený. „Vakcína nás z toho dostane. Myslím si, že to zvládneme - viem, že to zvládneme, a je to skvelá správa o vakcíne,“ povedal Sir Paul. Jeho komentáre vychádzajú z prieskumov verejnej mienky, podľa ktorých až 8 % populácie Britov a Britiek odmieta očkovanie proti Covid-19, ale až 76 % obyvateľstva Veľkej Británie tvrdí, že sa zaočkovať chce a že sa zaočkovať dá. Už v prvý týždeň očkovania sa zaočkovať dalo asi 138 000 ľudí vo Veľkej Británii, - do Veľkej noci by ich malo byť zaočkovaných až 25 miliónov. „Myslím si, že to ešte chvíľu bude veľmi ťažké, pretože nemôžete uzamknúť celú krajinu - nie sme Čína. Nemôžeme mať taký druh neslobody ako tam - všetci sme vychovávaní, aby sme si mohli vychutnať túto veľkú slobodu, ktorú v demokracii máme,“ povedal Sir Paul a dodal: "Takže ak niekto hovorí, najmä mladším ľuďom: 'Pozri sa, musíš zostať v sobotu večer doma' a oni vidia všetky tie dievčatá, ktoré sú v Liverpoole aj inde, stojace v v sobotu večer na mraze v tých najmenších minisukničkách, tak som si nie celkom istý, či im môžeme povedať: 'Pozri sa, musíš zostať doma.' Áno, všetci, aj my, umelci, sme v lockdownoch, stagnujeme - pretože nikto nevie, čo sa stane zo sekundy na sekundu,“ riekol Sir Paul McCartney veľkú pravdu. * •

• Do dvojice pieseň z albumu McCartney III. •

video //www.youtube.com/embed/9O11_Gh0SHk

~ ~ ~

• Sir Ian Murray McKellen CH CBE • (• Foto: © Jeff Moore, zdroj: www.dailymail.co.uk •)

• Sir Ian Murray McKellen CH CBE • (• Foto: © Jeff Moore, zdroj: www.thesun.co.uk •)

• Ako jedena z prvých osobností Umenia a Kultúry sa proti Covid-19 dal zaočkovať Sir Ian Murray McKellen CH CBE (25. máj 1939, Burnley, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) - britský divadelný a filmový herec, tohto roku už 81-ročný predstaviteľ Gandalfa zo slávnej filmovej série Pán prsteňov. •

~ ~ ~

• Teraz to z môjho subjektívneho pohľadu najdôležitejšie - to prečo som napísal tento článok a zverejnil som ho (aj s otvorenou diskusiou). Na Slovensku v podstate ešte ani len nemáme vakcínu proti Covid-19, nevieme akú vakcínu proti pliage budeme mať a nevieme ani len to, aká bude logistika očkovania, systém v ňom. Ale už sa nám tu (aj tu - na webe SME blog) dlhé týždne mrvia červiaky spochbňovania, odmietania, výkričníky zaťatej zaprdenosti: "Nie, ja sa z princípu zaočkovať proti Covid-19 nedám!" To všetko je namastené konšpiráciami a hoaxami: lebo George Soros, lebo akýsi "Nový svetový poriadok," lebo nenažraná ziskuchtivosť farmaceutických spoločností, lebo akési "nanočipovanie" a mnohé iné bludy, táraniny, kecy a žvásty. Ich autorkami a autormi sú aj takí absolventi - skôr prepadáci a fluktuanti - v Pouličnej pomocnej škole života, ktorí a ktoré odmietajú nosiť správne nasadené ochranné rúška, odmietajú dezinfekciu rúk a hygienu dokonca aj po použití verejných toaliet. Radia dezinfikovať (sa) nehaseným vápnom, nepoužívať ochranné rúška ani v Prírode, volajú po ignorácii všetkých protipandemických opatrení. Prečo? To vysvetliť nevedia, iba okolo seba mlátia papekom "ochrany ústavných práv a slobôd." Títo "ľudia" sa z večera do rána stali najchýrečnejšími farmaceutikmi, chemikmi, vedcami, prax do seba nasali z pouličných kanalizácií. Im veriť? Bol / boli by som / by sme blázon / blázni. Lenže - akosi nevidím, nečítam, že by sa na Slovensku zdvihla skupina (podľa možnosti počtom čo najväčšia) osobností z celého spektra života spoločnosti a vyhlásili by: "Určite sa proti Covid-19 zaočkovať dáme!" Pretože - totiž ide aj o vzory pre ľudí, o pozitívne využitie autorít, mien a ich popularity. Preto je mi sympatické, že sa Sir Paul McCartney dal proti Covid-19 zaočkovať. Kto ho bude u nás tak - verejne - nasledovať? Pani prezidentka Zuzana Čaputová a ďalší dvaja naši najvyšší ústavní činitelia? Kto z umelcov, z umelkýň, z vedcov, z vedkýň, z političiek a politikov... ...a napokon i z radov novinárok a novinárov? A čo Miro 'Meky' Žbirka? •

• Do trojice pieseň z albumu McCartney III. •

video //www.youtube.com/embed/3GDgdgcME7E

• Sir James Paul McCartney CH MBE • (• Foto: © Mat Hayward, zdroj: www.time.com •)

• Uvedomujem si jednu dôležitú skutočnosť: Nežijem v bubline, chránený pred všetkým zlým a všetkými zlými - a nežije v nej ani Sir Paul McCartney, on to veľmi dobre vie. Preto sa dám zaočkovať proti Covid-19. Vlastný život je mi natoľko vzácny, že sa nenechám manipulovať, ovládať, prehovárať hlupaňami a hlupákmi. A vy? •

