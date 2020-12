Dvadsať víťazstiev v tvorivosti

• V piatok 18. decembra 2020 boli vyhlásené výsledky Literárnej súťaže KongenScript 2020. Hlavnú cenu získala obľúbená blogerka. •

• V piatok 18. decembra 2020 sa na Borovej Sihoti pri Liptovskom Hrádku uskutočnilo vyhlásenie výsledkov nadregionálneho tvorivého podujatia

Literárna súťaž KongenScript 2020

Hlavnú cenu získala obľúbená, nám veľmi dobre známa V. I. P. blogerka z webu SME blog Helena Šmihulová - Laučíková. Tu sú výsledky Literárnej súťaže KongenScript 2020. •



Hlavná cena

Helena Šmihulová - Laučíková (Liptovský Hrádok)

Kategória 'Próza:'

1. Matúš Mravec (Liptovský Mikuláš)

2. Veronika Balažicová (Liptovský Hrádok)

3. Marek Baláž (Liptovský Mikuláš)

Kategória 'Poézia:'

1. Marika Vrbičanová (Bratislava / Liptovský Hrádok / Liptovský Mikuláš)

2. Lucia Iríčková (Liptovský Hrádok)

3. Marek Baláž (Liptovský Mikuláš)

Kategória '75. výročie konca II. svetovej vojny:'

1. Marián Gejdoš (Bobrovec) - Bobrovec

2. - cena nebola udelená

3. - cena nebola udelená

Kategória 'Môj domov:'

1. Roman Baláž (Liptovský Mikuláš)

2. Anastázia Svidovská (Liptov)

3. Ester Koroľová (Liptovský Hrádok)

Ocenenie primátora Liptovského Mikuláša:

Veronika Balažicová (Liptovský Hrádok)

Ocenenie Mesta Liptovský Mikuláš:

Helena Šmihulová - Laučíková (Liptovský Hrádok)

Ocenenie primátora Liptovského Hrádku:

Jana Badinková (Liptovský Mikuláš)

Ocenenie Mesta Liptovský Hrádok:

Ester Koroľová (Liptovský Hrádok)

Cena tvorivých snáh:

Ester Koroľová (Liptovský Hrádok)

• • •

Partneri a sponzori Literárnej súťaže KongenScript 2020:

Mesto Liptovský Hrádok, Mesto Liptovský Mikuláš, KongenKult, n. o., L. Mikuláš - Iľanovo, Vydavateľstvo Absynt, Slovenský filmový ústav + predajňa Klapka.sk, Vydavateľstvo Petit Press, a. s., Bratislava + MY Liptovské noviny, organizácia Post Bellum, Vydavateľstvo N Press, s. r. o., Bratislava + Denník N, Martin Droppa (spolufinancovanie súťaže, vecné ceny).

• • •

Porota Literárnej súťaže KongenScript 2020:

Marta Gerbocová - za Mesto Liptovský Mikuláš

Martin Kráľ - KongenKult., n. o., Iľanovo

Peter Laučík - publicista, novinár, spisovateľ

Anna Ondrejková - poetka, spisovateľka

Ľubica Stančíková - redaktorka týždenníka MY Liptovské noviny

Danica Žiaková - za Mesto Liptovský Hrádok

Martin Droppa - autor a organizátor súťaže, novinár - predseda poroty s hlasom poradným

• • •

• Spravodajstvo z vyhlásenia výsledkov Literárnej súťaže KongenScript 2020. •

video //www.youtube.com/embed/mqKklhbM_WE

• Do 6. ročníka Literárnej súťaže KongenScript sa zapojilo spolu dvadsať súťažiacich v štyroch kategóriách a poslali spolu vyše tridsať príspevkov do kategórie 'Poézia,' takmer dvadsať príspevkov do kategórie 'Próza,' jeden príspevok do kategórie '75. výročie konca II. svetovej vojny' a tri príspevky do kategórie 'Môj domov.' Potešiteľné je, že sa do súťaže zapojilo aj veľa študentiek a študentov z Gymnézia v Liptovskom Hrádku. •

• Z tvorby Heleny Šmihulovej Laučíkovej. •

• Tri príbehy - próza Heleny Šmihulovej - Laučíkovej. • (• Zdroj: MY Liptovské noviny ~ archív autora. •)

• Za veľký úspech považujem aj to, že Roman Baláž z Litovského Mikuláša, ktorý zvíťazil vo viacerých kategóriách Literárnej súťaže KongenScript a získal aj nejedno Ocenenie miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok aj Ocenenie primátorov Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku, sa zaslúžene stal laureátomCeny Roma Spirit 2020 * za svoju prozaickú literárnu, umeleckú činnosť. Začiatky literárnej činnosti Romana Baláža sú totiž veľmi úzko previazané a späté s Literárnou súťažou KongenScript. •

• Rok 2021 prinesie aj vyhlásenie už 7. ročníka Literárnej súťaže KongenScript - s tradičnými kategóriami 'Próza' a 'Poézia' a s tematickými kategóriami. •

• Ďalším úspechom Literárnej súťaže KongenScript 2020 je to, že dynamicky a tradične poporuje umeleckú tvorivosť autoriek a autorov a v tomto čase Covid-19 ich inšpiruje k ďalšiemu zhodnocovaniu okamihov, chvíľ autorskou literárnou tvorbou. Ako inokedy, vo všetkých predchádzajúcich ročníkoch, aj v tomto ročníku boli všetky účastníčky a všetci účastníci súťaže - nielen ocenené a ocenení - odmenené, odmenení veľmi hodnotnými vecnými cenami: knihami, publikáciami, kalendármi, filmovými nosičmi (DVD, Blu-ray). •

• Helena Šmihulová Laučíková (SME blog) --- link. •

• * Roma Spirit 2020 - Roman Baláž --- link. •

• Literárna súťaž KongenScript 2020 --- link. •

• Hotel, kemping Borová Sihoť --- link. •