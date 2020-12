Sklamanie z pani prezidentky

• Presne 15. júna 2019 bola Mgr. Zuzana Čaputová inaugurovaná za prezidentku Slovenskej republiky. Hodnotím, kritizujem ju. •

• Od inaugurácie pani Čaputovej a jej prezidentského sľubu i od jej zasadnutia do úradu v Prezidentskom paláci uplynulo osemnásť mesiacov - rok a pol. Je čas pozrieť sa na to, v čom ma - zdôrazňujem, že je to môj subjektívny názor a komentár - pani prezidentka sklamala. •

• Najskôr čerstvá pozitívna správa z Paláca: Kancelária prezidentky Slovenskej republiky podporuje iniciatívu Inštitútu environmentálnej politiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré vo štvrtok zverejnili užitočnú klimatickú kalkulačku. Vďaka nej si verejnosť môže vypočítať individuálnu uhlíkovú stopu. Médiá a verejnosť o tom informoval Martin Strižinec - hovorca pani prezidentky. •

• Zuzana Čaputová - prezidentka Slovenskej republiky. • (• Foto: © Tomáš Benedikovič, zdroj: www.dennikn.sk •)

• Teraz ani nie tak k tej správe, ale k Prírode, k ekológii a k tomu, prečo som v tomto súvise z pani prezidentky sklamaný. Je pekné, že pani prezidentka neraz vystúpila pred verejnosť cez médiá - apelujúc, vyzývajúc, aby sme sa bránili pred Covid-19, aby sme nosili správne nasadené ochranné rúška tam, kde to treba (podľa mňa i tam na verejnosti, kde to netreba), aby sme si dezinfikovali ruky, dodržiavali hygienu, dodržiavali nariadenia, pokyny, odporúčania... - lebo inak pandémii nezakrútime krkom. To je pekné, milé, starostlivé. Aj to oceňujem, že pani prezidentka kultivovane párkrát "prehovorila do duše a mysle" pánovi premiérovi Igorovi Matovičovi. Lenže na to sme si už akosi zvykli. Čo mi teda kriticky prekáža? Takže - k tej ekológii a k Prírode. Dobre vieme, ako to na Slovensku vyzerá, dobre vieme a vidíme, čítame, pozeráme, čo sa deje. A pani prezidentka z titulu svojho úradu - čo ona na to? Nič - v podstate nič. To je smutné, s tým nie som spokojný, to smerom k Prezidentskému palácu v centre nášho hlavného mestečka kritizujem. •

• Pozrime sa na Demänovskú dolinu, na Jasnú, na podhoria i nadhoria Tatier - čo sa tam deje. Desaťtisíce a desaťtisíce ľudí podpisujú petície - žiadajú zastaviť výstavby, žiadajú stopnúť rúbanie, vraždenie Lesov. Skupinky ľudí, pár desiatok jedincov, kupuje za vlastné peniaze sadenice Stromčekov a sadia ich kam sa to smie a dá. A čo na to pani prezidentka? Nič. Bohužiaľ - nepostrehol som, že by sa prihlásila napríklad k Petícii za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline * (ktorú k tejto chvíľke podpísalo vyše 68 240 signatárov a signatárok), ktorú spoluvyhlasuje a podporuje i organizácia Greenpeace... Nepostrehol som, že by ju pani prezidentka podpísala, najlepšie by bolo, keby bola medzi jej spoluvyhlasovateľmi. Nie je. Takto by som mohol vymenovať veľa petícií a občianskych iniciatív iba v tomto roku, ktoré súvisia s ekológiou a ochranou Prírody v celej našej krajine - na veľkých či miestnych úrovniach čo sa rozsahov území týka, ale s obrovským významom pre Budúcnosť. Ale - a čože sa deje? V prípade Demänovskej doliny a Jasnej sa už "na miesta" dostavili politici mizerného významu - a už "podporujú," "radia," "komentujú," "navrhujú..." - ale, a to hlavne a predovšetkým: lapajú po predvolebných sympatiách verejnosti - teda po budúcich percentíčkach v prieskumoch a napokon vo voľbách. Pani prezidentka - prezidentka a reprezentantka nás všetkých, celého Slovenska, nič. Nie, ona sa nedala doviezť do Demänovskej doliny, nevystúpila z terénnej limuzíny v slušivej zelenohnedej pracovnej kombinéze, so symbolom Stromov na ochrannom rúšku, v robošských rukaviciach - a nezasadila Stromček - ani jediný. A potom nevyzvala ľud: "Vážené a vážení, saďte Stromčeky...!" Bohužiaľ - nespravila nič také, čo by nakoplo verejnosť aby začala masívne kopať jamy pre Stromčúliky, z ktorých budú Stromiská - kaď už my tu nebudeme, keď už budú predlhé roky aj po štátnom pohrebe... Preto, z toho som sklamaný, pani prezidentka. •

• Je fajn, že v Prezidentskom paláci separujete odpad (ale to my, zodpovední a zodpovedné, robíme už dávno a svoje seperovanie zdokonaľujeme), je fajn že máte klimatickú kalkulačku a s pápežom Františkom "zdieľate rovnaké eko-bio-raw názory." A čo ostatné, čo iné príklady - aspoň jeden, jediný príklad - prostému ľudu, pani prezidentka? Nič? •

• V auguste roku 2019 svetom letela správa, že v Indii za jeden deň vysadili až 220 miliónov (220 000 000) Stromov. Stalo sa tak v rámci vládnej kampane za zlepšenie životného prostredia a v boji proti klimatickým zmenám. "Stanovili sme si cieľ dvesto dvadsať miliónov Stromov preto, lebo štát Uttarpradéš je domovom dvesto dvadsiatich miliónov ľudí," vysvetlil Jogi Aditjanáth - premiér tohto indického štátu. ** Samozrejme, vôbec nečakám, že by náš premiér sťa premiér išiel vysadiť čo i iba jediný Stromček, ten pre holoruby nevidí ani pohoria drevnej štiepky, kdeže Prírodu, ekológiu. Ale Vy, pani prezidentka - Vy by ste mohli. Prečo nie? Viem, máte mnohé štátnické povinnosti, vybavovačky, podpisovačky - nepodpisovačky, vracania - nevracania dokumentov do národnej rady aj inde, máte (možno) v pláne zas si predvolať pána premiéra a "dať mu kvapky," možno opäť vystúpite k ľudu, prehovoríte k nám - lebo lockdown a bubliny a sviatky... Už vari pracujete na spisbe novoročného prejavu (možno pri žehlení, umývaní riadov - vtedy sa dobre, tvorivo premýšľa). A tak, pretože toho určite máte veľa, sľubujem Vám, verejne, že len čo bude vhodný sezónny Čas, vysadím symbolických jedenásť Stromčekov za Vás, pani prezidentka - a ďalšie i za seba, Vášho voliča, ktorý Vás teraz z nespokojností akože (s)kritizoval. •

• Stromu ~ Lesu Veľký Zdar! •



** V indickom štáte Uttarpradéš vysadili... (SME) --- link.

* Petícia za Demänovskú dolinu --- link.

