Môj milý Paľo

• Pavol Rusko - budem o ňom písať ako o Paľovi - ma jedného dňa poriadne naštval. Ale musím sa ho zastať, aj keď ho neobhajujem. •

• PhDr. Pavol Rusko (20. august 1963, Liptovský Mikuláš) bol politikom, predsedom politickej strany Aliancia nového občana (ANO), poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda slovenskej vlády, minister hospodárstva Slovenskej republiky a pred vstupom do politiky (presnejšie pred demokratickým zvolením) bol zakladateľom, generálnym riaditeľom a aj spoluvlastníkom Televízie Markíza. •

• Pavol Rusko • (• Foto: Foto N: © Vladimír Šimíček, zdroj: www.dennikn.sk •)

• S Paľom sa poznáme od detstva, i zo školských lavíc, dokonca aj z vysokej školy a aj z čias po roku 1989. Ako chlapci sme sa neraz navštevovali, telefonovali sme si, naši rodičia sa poznali, stretávali. Paľov otec bol dlhý čas aj riaditeľom strednej lesníckej školy - odborník, obľúbený, podobne ako Paľova mama. Neraz sme si spoločne robili domáce úlohy alebo sme spoločne nerobili nič, v rámci voľného času. Jedného dňa ma Paľo poriadne, neskutočne naštval: V škole sme kreslili spomienkové kresby, maľbičky. V rámci hodiny 'výtvarky.' Kresbu so zátiším z kvetov som podpísal iniciálkami - M. D. A Paľo, budúci "zlosyn," mi tam dopísal 'Ž.' Takže z toho bolo M. D. Ž. V jeseni! Nahnevaný som prišiel domov, položil som kresbu na kartóne na malý radiátor v Predsieni Predsiene a vyžaloval som sa otcovi. Ten ma športovo upokojil a bolo po hneve - lenže na niečo také sa nikdy nezabúda. Napriek tomu pociťujem istú povinnosť zastať sa Paľa - dnes (aj predtým) vyšetrovaného, vláčného po políciách, po súdoch. Teraz je tu kauza s kyselinou, ktorou ho vraj ktosi oblial - čo považujem za chrapúňstvo. Ale za také isté, ak nie väčšie, považujem to, keď si dospelá osoba - žena (!) robí z toho nešťastia (ktoré sa vraj stalo) posmech. A dav tupých sa pridá - zosmiešňuje a exhibuje svojím vrodeným, genetickým primitivizmom. Zastávam sa Paľa ani nie tak ako spolužiaka, ale ako človeka, ktorý je v podstate nešťastník. Zastávam sa ho preto, lebo som presvedčený, že robiť si posmech z akéhokoľvek zranenia, nešťastia človeka, z akéhokoľvek úzaru ktoréhokoľvek človeka je primitivizmus, tehotný ďalšími primitivizmami a škodoradosťou. Neviem, čo sa Paľovi počas jeho kondičného behu stalo, neviem ani to, ako to bolo / nebolo s "kyselinárom," ani neviem, ako to bolo či nebolo s lekárskym vyšetrením Paľa. Lenže som proti tomu, aby sa robili z toho žarty. Napokon - sám takéto posmechy na svoju adresu poznám...•

• Paľo sa v podstate vždy správal úlisne, ao slizoň, hlavne na lýceu i potom, na výške. Len tak - na ukážku: Nemal ani osemnásť, kdeže vodičák - a už chodil automobilom mestom, občas zviezol nejakú profesorku. Učil sa dobre - ale bol to šprt, v topke triednych šprtiek. Vraj bol aj v skupine "prominentov," ktorí nosami napísali na múry, ploty, steny priezvisko jednej mladej profesorky z lýcea. Z jeho spolužiakov sa hlavne po roku 1990 stali aj vážení, i vplyvní ľudia. Všetci vítali známosti s Paľom - bodaj by nie, keď Paľo "z vlastného" štedrými státisíckami korún podporil šport, rozvoj mesta a podobné aktivity v prospech ľudu. Keď sa Paľo dostal do prvých problémov, tak ho už náhle nikto nepoznal a nezval na tribúny, nestrkal mu do ruky nožnice na prestrihnutie slávnostných otváracích pások. Zato - opäť vraj - neváhal zájsť na strednú školu a oslovovať študentky a študentov, o pár mesiacov voličky a voličov - a vraj im v hotovosti dával až tisíc korún za prísľub, že budú voliť jeho politickú stranu. Nuž - neviem, kto za tisícku k študentskému vreckovému nepovedal 'áno.' •

• Keď som bol po exámenoch na fakulte žurnalistiky, Paľo sedel za Socialistický zväz mládeže v akejsi prijímacej či výberovej komisii. Stretli sme sa na chodbe a on mi povedl asi takto: "Ahoj, Maroško, skúšky si spravil, máš to v suchu, berieme ťa." Nezobrali ma - pretože "pre ideologické problémy" a "pre nespoľahlivosť" ma vziať nesmeli - tak rozhodol boľševik. A tak som žurnalistiku vtedy netudoval a ani som v žurnalistike nepodnikal s vydávaním pornografie. Zato som písal - a dávno pred časmi, keď sme s Paľom na lýceu vydávali časopis Lúč. A písal som aj potom, píšem dodnes, profesionálne. •

• Paľo bol grand a frajer. Keď sme mávali stretávky spolužiakov a spolužiačok, tak neraz to celé zaplatil, rozvážal nás na svojom béemwéčku, hlavne dievčatá, až na vrhol - k prečerpávačke nad ˇCiernym Váhom. Keď prísť nemohol, tak som mu zo stretávky zavolal a on sa s nami pozdravil, porozprával - aj s triednou učkou. Párkrát sme sa stretli aj v Bratislave - on minister, ja novinár z Hospodárskych novín, na recepciách, podujatiach. Aj pri kladení základného kameňa fabriky KIA pri Žiline sme sa stretli a klábosili - zaujímalo ho, čo je nové v meste. Kedysi mi sľúbil peniaz na nejaké podujatie, ktoré som robil, ale asi zabudol a nič mi nedal. Ako dobre, nič mu nedlžím. Ale aj tak ho obhajujem. •

• Posmešnosť, škodoradosť a závistlivosť má tento národ v génoch. Česť výnimkám. Mne sa to bridí - vysmievať sa z niekoho. Aj keby Paľo "vyfasoval" akýkoľvek prísny, vysoký trest - bolo by to rozhodnutie súdu - a do toho mi nič nie je. Paľovi nič nezávidím - nemám čo. •

• V roku 1998 spoločnosť Gamatex pohľadávku voči Pavlovi Ruskovi vo výške 80 miliónov korún (2 655 512,- eura), čím jej spolumajiteľ Marián Kočner získal rozhodujúci vplyv v Slovenskej televíznej spoločnosti (STS), ktorá spolu s americkou spoločnosťou CME prevádzkovala Televíziu Markíza. (Zdroj: Wikipédia. * ) Definitívne vplyv v Televízii Markíza Paľo stratil v roku 2005, keď svoj zostávajúci 50-percentný vlastnícky podiel v Televízii Markíza predal spoločnosti CME. Aby sme si nemysleli - Paľo nepredával lacno - nie za milióny, ale za stámilióny peňazí. "Čo by si robil s toľkými peniazmi?" spýtal sa ma raz priateľ, kolega. "Kúpil by som si helikoptéru, lietadlo a jachtu," odpovedal som, "a cestoval by som po svete: múzeá, galérie, pamiatky, bývalé bojiská vojen... ...a ty by si bol môj jedinečný osobný fotograf... ...ale veľmi výborne platený," dodal som. •

• Paľo Rusko je od roku 2002 držiteľom ceny Európsky krištáľový glóbus, udeľovanej Európskym hospodárskym inštitútom za priekopnícke aktivity v oblasti hospodárstva, obchodu, kultúry a politiky. Po Rudolfovi Schusterovi, ktorý túto cenu získal v roku 1999, je Paľo Rusko druhou ocenenou osobnosťou zo Slovenska. •

• Teraz čítam o tom, že Paľa Ruska zadržala zadržala naša polícia - po tom, ako neprišiel na pojednávanie. ** 'Nuž, zas budeš sedieť vo vyšetrovačke, jesť erárnou lyžicou z erárneho taniera erárne jedlá. To máš za to 'Ž.' Na kieho ďasa ti to všetko bolo treba, milý Paľo, veď si mal toho viac než preveľa,' pomyslel som si a napil som sa čiernej kávy. •

• Každý sa niekde a niekedy narodí - za to nemôže. Ani v rakúskom Braunau am Inn sa nenarodili iba samí Adolfovia Hitlerovia. Jeden stačil. •

